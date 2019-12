7 tuntia kohteessa ja takaisin kotiin – Lappi saa kiittää matkailumaineestaan brittien perinteisiä päivämatkoja, mutta ovatko ne enää 2010-lukua?

Heather Robinson on laskeutunut Rovaniemen kentälle lapsenlapsensa Jackin kanssa. Kotimatkan alkuun on seitsemän tuntia.

Brittien päivämatkat Rovaniemelle nostivat Lapin aikoinaan matkailun maailmankartalle, mutta nyt tuon poikkeuksellisen matkailutuotteen arvioidaan olevan tulossa tiensä päähän. Syy on ilmeinen.

– On vastuuton konsepti lennättää ihmisiä päiväksi minnekään päin maailmaa, toteaa Maria Hakkarainen Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista.

Aika on ajanut päivämatkojen ohi, arvelee myös matkailustrategian projektipäällikkö Kristian Sievers Lapin liitosta.

– Kaikilla tuotteilla on elinkaarensa. Tällä hetkellä asiakkaat, yritykset ja me matkailumaakuntana olemme huolissamme ilmastosta. Painopiste on kasvattaa viipymää ja siihen tällaiset päivämatkat sopivat huonosti.

Sievers veikkaakin, että kymmenen vuoden kuluttua Lappiin ei enää päivämatkoja tehdä.

– Pyrimme löytämään keinoja, että ihmiset viipyisivät pidempään, jolloin se lentojen rasitus olisi pienempi.

Lapin matkailuyrittäjät ovat jo pitkään markkinoineet pidempiä lomia, osin tietysti myös siksi että ne jättävät Lappiin enemmän rahaa.

Kaikki alkoi Concorde-lennoista

Päivämatkalaisten määrän tiedetään vähentyneen huippuvuosista tuntuvasti, mutta tarkkoja lukuja on vain matkanjärjestäjillä. Matkajätti TUI toi vuonna 2018 noin 5000 päivämatkalaista Lappiin, mutta vuosituhannen alun tietoja yhtiöstä ei saa. Toinen päivämatkoja myynyt iso yhtiö oli Thomas Cook, jonka lennot loppuivat konkurssiin tänä vuonna.

– Tilanne on muuttunut paljon 20:ssa vuodessa. Aiemmin suurin osa brittituristeista oli päivämatkalaisia, kertoo Rovaniemen lentoaseman päällikkö Johan Juujärvi.

Nyt kirkkaasti suurin osa briteistä tulee useammaksi yöksi. Rovaniemellä tilastoitiin viime vuonna lähes 300 000 majoitusvuorokautta brittien nimiin. Pikapiipahduksia tehdään lähinnä joulukuun viikonloppuina.

Joulukuisena lauantaina Rovaniemen kentälle laskeutui puoliltapäivin neljä matkajätti TUI:n tilauslentoa. Annu Passoja / Yle

Päivämatkat ovat aina olleet brittien erikoisuus, joka juontaa vuonna 1984 alkaneisiin Concorde-lentoihin. Yliäänikoneella pääsi Lontoosta kahdessa tunnissa pitkälle, vaikka Suomen Lappiin. Lennoista alkoi Lapin nousu kansainväliseksi lomakohteeksi ja vaikka lennot hidastuivat, britit jatkoivat omintakeisia joulumatkojaan.

Päivämatkalaiset lähtevät kotoaan lentokentälle aamuyöllä ja yöllä he myös palaavat. Rovaniemen kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardin pitää hämmentävänä, että näin raskas ja "erikoislaatuinen" paketti yhä kiinnostaa. Itsekin aikoinaan Concorde-matkalaisia opastanut Rintala-Gardin ei usko, että matkat kokonaan loppuvat, mutta hiipuvat kyllä ilmastotietoisuuden kasvaessa.

– Päivämatkat eivät ole tätä aikaa siinä mielessä, että kyllä ihmisten suhtautuminen ilmastonmuutokseen panee miettimään niitä uudelleen.

Lapin päivä vietetään yhdellä neliökilometrillä

Joulukuun toisena lauantaina Rovaniemen kentälle laskeutuu puolen tunnin sisällä neljän lentokoneellisen verran päivämatkalaisia. TUI:n koneet tuovat heitä Bristolista, Newcastlesta, Lontoosta ja Glasgow’sta.

Tehokasta peliaikaa perillä on seitsemisen tuntia.

– Odotamme innolla huskyajelua ja porojen ja joulumuorin näkemistä, kertoo miehensä ja kahden pikkupoikansa kanssa Birminghamista matkaan lähtenyt Catherine Cartwright.

– Ja tietysti vierailua joulupukin luona. Hän on aina käynyt meillä, joten on korkea aika meidän matkustaa joulupukin luokse.

Sadat päivämatkalaiset kuljetetaan busseilla muutaman kilometrin päähän Santa Parkiin eli joulupukin luolaan, jossa päivä kuluu. Huskyajelut järjestetään luolan pihapiirissä. Santa Parkin yrittäjä Ilkka Länkinen tietää kokemuksesta, että aikataulu on tiukka eikä pelivaraa juuri ole.

– Se on pitkä ketju, kun on kuljetukset, vaatetukset, aktiviteetit ja kaikki. Jotain voi aina sattua, voi olla lento myöhässä tai linja-auto myöhässä. Ja jos on ruuhkaa kentällä, niin siitä se aikataulun myöhästyminen lähtee kertautumaan. Me sitten toisessa päässä joustamme niin paljon kuin pystymme.

Joulupukki päivystää Santa Parkissa ympäri vuoden. Joulukuun viikonloput ovat kiireisintä aikaa. Annu Passoja / Yle

Santa Parkissa onkin totuttu seuraamaan netistä, onko lento lähtenyt ajallaan ja missä kohtaa ollaan tulossa.

– Sisäisessä radiossa menee heti viesti, että tämä ja tämä kone on myöhässä. Tieto menee myös joulupukille. Joulupukkihan ei meiltä poistu ennen kuin kaikki vieraat ovat ehtineet jutella hänen kanssaan.

Joulukuun alussa tosin kaikki ei mennyt nappiin. Osa TUI:n asiakkaista ei tavannut ruuhkien vuoksi pukkia lainkaan, ja pettyneet antoivat TUI:n kuulla kunniansa muiden muassa Daily Mailin sivuilla (siirryt toiseen palveluun). Länkinen sen enempää kuin TUI eivät halua asiasta enempää kertoa, mutta TUI on luvannut joka tapauksessa maksaa korvauksia matkasta, jonka hinta aikuiselta on yli 600 euroa.

Tiivistahtisiin päivämatkoihin oman lisähaasteensa tuo tulevaisuudessa brexit, joka pakottaa perusteellisempiin rajatarkastuksiin lentokentällä.

Päästötön lentokone voisi pelastaa päivämatkat

Muutaman vuoden ikäisen Jack Robinsonin isovanhemmat ovat toisella Lapin matkallaan ja suunnittelevat jo kolmatta.

– Toimme sisarenlapset tänne kolmisen vuotta sitten, joten meillä on jo kokemusta päivämatkoista. Lapset nauttivat ja meillä oli hauskaa, Mike Day kertoo.

Nyt on Jackin vuoro ja jonain päivänä Jackin muutaman kuukauden ikäisen pikkuveljen.

– Neljän vuoden kuluessa olemme toivottavasti taas täällä, Day innostuu.

Matkailututkija Maria Hakkarainen uskoo ja toivoo päivämatkojen vähenevän, ellei sitten käy niin että lentoliikenteestä onnistutaan kehittämään päästötöntä.

– Se voisi heilauttaa tilanteen toiseen suuntaan.

Näissä olosuhteissa päivämatkat ovat kaukana kestävästä matkailusta, mutta kokonaan Hakkarainen ei niitä tuomitse.

– Pitää muistaa esimerkiksi se, että Lappiin tuodaan vakavasti sairaita lapsia Britanniasta ja Irlannista. Heille mikään muu kuin päivämatka ei ole mahdollinen.

Myös Santa Parkissa on vastaanotettu tämänkin joulun alla lapsia, joille Joulupukin tapaaminen on hetken valopilkku uuvuttavan sairauden keskellä. Mukana on omat hoitajat ja lääkärit, ja porojen perään laitetaan sellaiset reet, että niihin mahtuu myös pyörätuolilla.

