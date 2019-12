Työntekijöitä marssii ulos useasta Tampereen yliopistollisen sairaalan toimipisteestä – mielenilmauksella vastustetaan säästöjä

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto järjestää ulosmarssin Taysin toimipisteissä torstaina iltapäivällä. Tiedotteen mukaan ulosmarssi tapahtuu klo 14 viidessä eri paikassa Tampereella, Nokialla, Valkeakoskella ja Sastamalassa.

Mielenilmaus kestää 20 minuuttia, minkä jälkeen työntekijät palaavat töihin.

Tehyn mukaan ulosmarssi ei keskeytä sellaisia toimintoja, jotka akuutisti varmistavat potilaiden henkeä tai turvallisuutta. Poliklinikoilla työ saattaa hidastua, mutta esimerkiksi leikkauksia ei keskeytetä. Vuodeosastoilla on käytännössä yövuoromiehitys.

Työntekijöiden mielenilmaus johtuu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä (PSHP) uhkaavista säästöistä. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti joulukuun alkupuolella, että ensi vuoden budjetti on reippaasti alijäämäinen.

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 366 pitää päätöstä vääränä ja hätiköitynä. Osasto vaatii päätöksen uudelleenarviointia.

Tehyläisten mukaan päätös vaikuttaa sairaalan toimintaedellytyksiin, potilaiden hoitoon, tutkimukseen ja kehittämiseen. Työntekijöiden mielestä kärsimään joutuvat ennen kaikkea potilaat ja kuntalaiset.

– Päätös ruuhkauttaa päivystyksen ja hidastaa hoidon saantia myös kiireellisissä tapauksissa, sanoo ammattiosaston puheenjohtaja Leena Saarela.

Vähennyksiä pyritään välttämään

Sairaanhoitopiirin valtuuston päätös merkitsee, että kuntayhtymän alijäämä katetaan ensisijaisesti muilla toimenpiteillä kuin hinnankorotuksilla. Valtuusto päätti, että taloussuunnittelukauden tasapainottamisohjelma esitetään valtuustolle toukokuussa 2020.

Tehyn ammattiosasto katsoo, että kuntapäättäjien käsitys erikoissairaanhoidon todellisesta hintatasosta on hämärtynyt. Työntekijät korostavat, että hintoja on alennettu kahtena vuonna kuntien talouden helpottamiseksi. Lisäksi taseeseen kertynyt ylijäämä on palautettu kuntiin niiden vaatimuksesta.

– Epärealistiset talousarviot ovat johtaneet kiristyneeseen ilmapiiriin. PSHP:n henkilökunta on työskennellyt jo vuosia kovan paineen ja kuormituksen alla, joten henkilöstöstä ei voida enää leikata, Tehyn tiedotteessa sanotaan.

Ennen budjettikokousta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen arvioi, että kiista rahoituksesta saattaa vaikeuttaa potilaiden pääsyä erikoissairaanhoitoon. Martikainen sanoi, että alijäämäisen budjetin hyväksyminen saattaisi merkitä ensi vuonna 500 henkilön vähennystarvetta.

Myöhemmin Martikainen tarkensi Ylen haastattelussa, että henkilökunnan vähentämistä pyritään välttämään viimeiseen asti. Hän sanoi käyttäneensä vähennystarvetta kuvaamaan muutoksen suuruutta.

