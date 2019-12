Pena-koira yltyy joululauluihin tunteen vallassa – katso videolta kuinka Pena tulkitsee Jouluyön

Leppävirtalainen Pena on joulunlapsi. Tämä on sen kuudes joulu.

Se syntyi kaukana pohjoisessa Ylitorniolla juuri vähän ennen joulua. Sen äiti oli kääpiömäyräkoira ja isä kääpiöpinseri.

Joku sanoisi seropi, mutta Pena on aivan ainutlaatuinen omistajalleen.

Tämä pieni nappisilmäinen, terävä-älyinen koira on Seppo Hinkulan silmäterä. Erottamaton parivaljakko on tuttu näky Oravikosken kylällä. Yhdessä käydään kalareissuilla ja istutaanpa silloin tällöin myös pubissa.

Penalla on paljon erityistaitoja, mutta laulaminen on sen bravuuri.

Tarina ei kerro, onko se perinyt taitavan laulutaitonsa jo vanhemmiltaan. Mutta vasta Oravikoskella sen luovuus pääsi kukkimaan.

Oltiin viettämässä tupareita. Paikalla oli soittamassa kaksi kitaristia ja viulisti, Seppo Hinkula muistelee.

– Pena pyöri aikansa ihmeissään. Sitten se keräsi voimansa ja juoksi soittajien eteen ja rupesi laulamaan.

Herkkä taiteilijasielu ei esiinny kenelle tahansa

Ensiesiintymisen jälkeen Penasta on tullut ujompi. Nykyisin se päästää laulun ilmoille lähinnä vain parhaiden kavereidensa Oiva ja Tarja Heikkisen luona, huuliharpun soidessa.

Takassa palaa tuli.

Oiva on asettanut jakkaran mukavasti. Pena tietää, että kohta lauletaan. Kokeneenkin esiintyjän täytyy kuitenkin aina huolella valmistautua ennen esitystä. Rutiinit ovat tärkeitä.

Ulkoilulenkki isännän kanssa on saanut lihakset vertymään. Ennen esiintymistä on myös hyvä purkaa paineita ravaamalla ympäri huonetta. Mattojen sotkeminen on tärkeä osa herkän taiteellisen vaikutelman luomista.

Sitten vakava keskittyminen ja kamera käy.

Pena poistuu estradilta esityksen jälkeen, mutta palaa Oiva Heikkisen syliin vastaanottamaan huomionosoitukset. Toni Pitkänen / Yle

Miksi koira reagoi musiikkiin?

Varmuudella ei tiedetä, miksi koirat reagoivat musiikkiin. Se kuitenkin tiedetään, että koirat reagoivat hyvin harvoin pelkkään musiikkiin. Yleensä tilanteeseen liittyy sosiaalinen puoli, kuten laulava omistaja tai perhe, kertoo eläintenkouluttaja Harri Katainen.

– Musiikki tai musikaalisuus on koiralle sosiaalinen ja jaettu kokemus.

Koiran kuulo on herkempi kuin ihmisellä. On vaikea samaistua siihen, minkälaisen aistikokemuksen musiikki antaa koiralle. Se voi kuulla korkeampia ja matalampia ääniä, sekä äänen volyymin ihmisistä poiketen. Ulvomisen ja kuulon herkkyyden välistä suhdetta ei kuitenkaan ole tutkittu.

Harri Katainen korostaa, että koira kokee tilanteen, jossa voi yhtyä tärkeän ihmisen musiikkiesitykseen, erittäin voimakkaana. Se supistaa huulensa, nostaa kuononsa kohti taivasta ja ulvoo selvästi tunteidensa vallassa.

– Ulvominen kertoo rikkaasta tunne-elämästä ja koiran kyvystä empatiaan, Katainen on vakuuttunut.

Pena on sometähti

Penan laulutaidot on huomattu sosiaalisessa mediassa. Siitä tehtyjä Youtube-videoita on katsottu useita kymmeniä tuhansia kertoja.

Suunnitteilla ei kuitenkaan ole esiintymiskiertuetta, naurahtaa Seppo Hinkula.

– Pena on herkkä taiteilija, jos tulee häiriötekijöitä, se ei laula. Siinä mielessä ei kannata ottaa manageria tv-showta varten tai vuokrata Hartwall-areenaa.