Mikä on Italian nopeasti kasvava sardiiniliike ja miksi se vetoaa erityisesti nuoriin?

Rooma"O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao!"

Mussolinia vastustaneiden partisaanien tunnuslaulu raikaa roomalaisella San Giovannin aukiolla lähes neljänkymmenentuhannen italialaisen yhteislauluna.

Paikalla on kaiken ikäisiä italialaisia, mutta enemmistö väestä vaikuttaa kuitenkin olevan alle kolmekymppisiä. Heillä on mukanaan kalojen muotoisia kylttejä, joita on kiinnitetty keppeihin, vaatteisiin ja jopa hattuihin.

Neljän bolognalaisnuoren perustama sardiiniliike on kasvanut muutamassa viikossa massaliikkeeksi, joka vetää täyteen Rooman tunnetuimman mielenosoitusaukion.

Keitä sardiinit ovat?

Mennäänpäs ajassa taaksepäin marraskuun puoliväliin. Matteo Santori, Andrea Gareffa, Roberto Morotti ja Giulia Trappoloni istuvat Santorin asunnolla Bolognassa ja miettivät, miten vastustaa oikeistopopulisti Matteo Salvinin suosittua La Lega -puoluetta Emilia-Romagnan alueen paikallisvaaleissa.

Nuoret päättävät järjestää flashmob-mielenosoituksen Bolognan tunnetulla Piazza Maggioren aukiolla ja unelmoivat houkuttelevansa sinne sosiaalisen median avulla 6 000 osallistujaa. Flashmobin nimeksi tulee "6 000 sardiinia Salvinia vastaan".

Äiti ja tytär toivovat väkivallatonta ja solidaarisempaa maailmaa sardiinien mielenosoituksessa Roomassa. Petri Burtsov / Yle

Sardiinit-nimellä on kaksi merkitystä. Jos aukio tulee täyteen ihmisistä, heistä tulee varmasti tuntumaan kuin sardiineista purkissa, nuoret miettivät. Nimessä on kuitenkin myös toisenlaista symboliikkaa.

Yksittäinen sardiini on pieni ja heikko kala, mutta parvessa ne näyttävät mahtipontisilta ja voimakkailta.

Piazza Maggiorelle ei tule kuutta tuhatta mielenosoittajaa. Heitä tulee viisitoistatuhatta.

Liike lähtee leviämään ja seuraavien päivien aikana aukiot eri puolilla Italiaa täyttyvät kymmenistätuhansista sardiineista.

Rooman joulukuiseen mielenosoitukseen mennessä tapahtumia on järjestetty yhteensä 113 paikassa Italiassa ja isoissa kaupungeissa ympäri maailman.

Liike vastustaa Salvinia, mutta mitä se tarkalleen ottaen haluaa? Annetaan nuorten itsensä kertoa.

"Populistit tarjoavat yksinkertaisia ratkaisuja monisyisiin ongelmiin"

Tapaan Andrea Gareffan Rooman mielenosoituksessa. Hän on antanut jo kymmeniä haastatteluja kansainvälisille medioille, mutta jaksaa hymyillä ja kysellä Suomesta.

– Kuulin, että teillä on nuorten naisten johtama hallitus. Voi kunpa tuo olisi joskus mahdollista myös Italiassa, Gareffa tuumii.

Kerron hänelle, että sardiinien vastustamat oikeistopopulistit muodostavat maan suosituimman puolueen myös Suomessa. Pääsemme asiaan.

– Salvini ja hänen hengenheimolaisensa keskittyvät pelon ja vastakkainasettelun luomiseen. Politiikasta on tullut loanheittoa, Gareffa linjaa.

Hänen mukaansa populismi tarjoaa helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat luonteeltaan monisyisiä.

Gareffan mielestä Italiassa on valtava määrä nuoria, jotka kokevat tällaisen populismin vastenmieliseksi. Nuoret eivät kuitenkaan näe politiikkaa itselleen luontaiseksi tavaksi vaikuttaa.

– Me emme ole puolue, emmekä edes liike. On helpointa, jos ajattelet sardiineita yhteiskunnallisena ilmiönä, Gareffa luonnehtii mielenilmauksia.

Hänen mukaansa on tärkeää, että kansalaiset ilmaisevat pettymyksensä nykypolitiikkaan. Sardiinien toimintamallia on usein verrattu Greta Thunbergin perustamaan ilmastolakkoliikkeeseen, ja nämä kaksi liikettä ovatkin usein esiintyneet rinta rinnan.

Sardiiniliike antaa toivoa italialaisnuorille

Jätetäänpä sardiinimielenosoitus hetkeksi ja lähdetään kierrokselle eri puolille Roomaa.

Testaccion on perinteinen työväenluokkainen kaupunginosa. Huoltoaseman vieressä on edelleen Italian kommunistipuolueen paikallisosaston toimisto.

Mitäköhän täällä asuvat nuoret ajattelevat sardiiniliikkeestä?

– Minusta on hienoa, että joku vastustaa Salvinia ja puhuu sivistyneesti tämän maan haasteista. En voi uskoa, miten alhainen poliittisen keskustelun taso tässä maassa nykyään on, Pierpaolo sanoo.

Roomalainen Pierpaolo toivoo, että sardiinit lähtisivät mukaan politiikkaan. Petri Burtsov / Yle

Pierpaolo toivoo, että sardiinit lähtisivät mukaan politiikkaan, koska olisi tärkeää, että liikkeen innostamat nuoret alkaisivat vaikuttaa asioihin.

Samoilla linjoilla on myös Ilario Brienza. Hän tunnustaa heti haastattelun alkuun olevansa "erittäin vasemmistolainen".

– Asia on niin, että Italian vasemmisto on pettänyt meidät nuoret. He eivät ole tarjonneet vaihtoehtoja Salvinin politiikalle. Juuri tämä on sardiineissa hienointa, se tuo politiikkaan jotain ihan uutta, hän hehkuttaa.

Etelä-Italiasta kotoisin oleva Ilario Brienza on pettynyt maan vasemmistoon. Petri Burtsov / Yle

Brienza kertoo olevansa kotoisin Etelä-Italian Basilicatan alueelta. Roomassa hän tekee pätkätöitä tarjoilijana ja opiskelee samalla oikeustieteitä.

Salvinin suosion kasvu Etelä-Italiassa on jotain, mihin kukaan ei uskonut vielä muutama vuosi sitten.

Le Lega tunnettiin aikaisemmin nimellä Pohjoisen liitto ja se ajoi alkuvuosiaan Pohjois-Italian itsenäistymistä. Puolueen mielestä oli väärin, että rikas ja teollistunut pohjoinen joutui elättämään köyhää etelää.

– Monet meillä etelässä pettyivät politiikkaan, ja Salvini on saanut heidät uskomaan, että syy on mukamas maahanmuutossa tai Euroopan unionissa, Brienza tuhahtaa.

Riittääkö pelkkä mielenosoittaminen tuomaan muutoksen?

Sardiiniliike on taustoiltaan selvästi vasemmistolainen. Ei ole sattumaa, että se syntyi juuri Bolognassa, Italian punaisimmassa kaupungissa.

Mitä liikkeestä ajattelevat porvaristokaupunginosa Monteverde Vecchion nuoret?

– Eihän liike ole vielä saanut mitään aikaiseksi. On hienoa, että he haluavat muuttaa Italiaa, mutta nyt tarvitaan tekoja, Ginevra sanoo paikallisen espressobaarin tiskillä.

Baarin ulkopuolella istuu isänsä ja äitinsä kanssa arvotetusta taidekoulusta L'Accademia di Belle Arti di Romasta valmistunut Matteo.

Hän sanoo ymmärtävänsä oikein hyvin sen, miksi sardiiniliike on niin suosittu.

– Politiikka on jo usean vuoden ajan sivuuttanut täysin meidät nuoret. Suurin osa kavereistani on muuttanut ulkomaille. Nyt meillä on vihdoin liike, joka puhuu meidän kieltämme ja on suunnattu suoraan meille, Matteo toteaa.

Sardiinien mielenosoitukseen Roomassa 14. joulukuuta osallistui 35 000 ihmistä. Petri Burtsov / Yle

Matteo ei ole varma, tuleeko sardiiniliike saamaan pysyvää muutosta aikaiseksi. Hän muistuttaa, että myös päähallituspuolue Viiden tähden liike sai alkunsa vastaavanlaisesta ruohonjuuritason liikkeestä.

– Valta korruptoi. Viiden tähden liike antoi toivoa monelle ja politiikan piti muuttua. Nyt se on kuin mikä tahansa muu puolue, eikä se saa mitään aikaiseksi, Matteo harmittelee.

Rooman suurmielenosoituksen jälkeen sardiinien paikallisosastot eri puolilta Italiaa kokoontuvat suljettujen ovien takana vallatussa roomalaistalossa.

Viime sunnuntaina ilmaisivat huiman tavoitteensa: Joka neljäs italialainen pitäisi saada sardiinien kannattajaksi. Liike ei kuitenkaan tässä vaiheessa lähde mukaan politiikkaan.

Ainakin toistaiseksi sardiinit pysyvät purkissaan.