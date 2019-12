Kansliapäällikkö Varhila: Uudenmaan sote-erillisratkaisu etenemässä – uudistus toisi viisi sote-itsehallintoaluetta

Uudenmaan sote-erillisratkaisua selvittänyt työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Ylen tietojen mukaan työryhmä pitää Uudenmaan sote-erillisratkaisua mahdollisena.

Uuttamaata koskeva sote-erillisratkaisu näyttää etenevän.

Sosiaali- terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, että Uudenmaan erillisratkaisua selvittänyt työryhmä on saanut työnsä valmiiksi.

Ylen tietojen mukaan työryhmä pitää Uudenmaan sote-erillisratkaisua mahdollisena.

Uudistus toisi Uudellemaalle viisi sote-itsehallintoaluetta. Alueet olisivat Helsinki ja neljä muuta maa­kuntaa.

– Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja näyttää siltä, että uudistus on etenemässä, Varhila sanoo.

Yhden ison maakunnan sijaan Uudenmaan alueelle on siis syntymässä useampi maakunta ja yksi maakunnan kaltainen kaupunki. Helsinki jatkaisi näillä näkymin kaupunkina, jolle tulee sen ohella maakunnan tehtäviä.

Helsingin ulkopuolinen Uusimaa jaettaisiin neljään itsehallintoalueeseen.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi Espoo tai sen kanssa samaan alueeseen kuuluva jokin toinen kunta eivät jatkossa päättäisi yksin omista sote-palveluistaan, vaan päätökset tekisi Länsi-Uudenmaan maakunta.

Viisi itsehallintoaluetta

Uudistuksen myötä Uudellemaalle perustettaisiin siis viisi sote-itsehallintoaluetta.

Suomi on tarkoitus jakaa 18 maakuntaan, jotka ottavat vastuun sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta aluejakoon on tulossa muutos.

Varhila sanoo, että työryhmän ratkaisuesitys menee vielä Uudenmaan kuntien muodostaman seurantaryhmän käsittelyyn. Seurantaryhmän on määrä käsitellä asiaa torstai-iltana.

Vaihtoehtoja on kaksi. Alueen päättäjät joko hyväksyvät ehdotuksen ja ehdotus lähtee lausuntokierrokselle.

Toinen vaihtoehto on, että aluepäättäjät antavat ehdotukselle pakit ja valmistelu alkaa vuodenvaihteen jälkeen alusta yhden maakunnan pohjalta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru odottaa illan ratkaisua. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo olevansa luottavaisin mielin.

– Oma arvioini on, että tämä valmistelu yhdessä kuntien kanssa on tuottanut tulosta. En halua mennä asioiden edelle, mutta palataan, kun on kuultu alueen päättäjiä.

Kiuru haluaa pitää kiinni Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

– HUSia ei missään tapauksessa hajoteta. Täällä sairaanhoitopiirissä on tehty hyvää työtä. Tänään tietysti nähdään, mitä sanoo alueen väki, kun illalla kokoonnutaan yhteen.

Uusimaa on muita suurempi

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat vaatineet erillisratkaisua, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut pystyttäisiin tarjoamaan toimivasti pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.

Uuttamaata on pidetty yksittäisenä alueena liian suurena ja hajanaisena.

Tällaisella alueella suuruuden ekonomia kääntyisi itseään vastaan, ja siksi Uudellamaalla on ollut halu perustaa useampia itsenäisiä perussotealueita.

Pelkästään Helsinki on suurempi kuin yksikään tulevista maakunnista. Koko maata koskevalla sote-uudistuksella haetaan sosiaali- ja terveyspalveluille suurempaa väestöpohjaa.

– Käsillä olevaa ratkaisuehdotusta on rakennettu sen pohjalta, että Uudellemaalle tulisi viisi sote-itsehallintoaluetta, Varhila sanoo.

Lausuntokierrokselle alkuvuodesta

Uudenmaan sote-erillisratkaisua koskevaa selvitystä on tehty tiukalla aikataululla. Työ aloitettiin elokuussa ja selvityksen määräaika on vuoden lopussa

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan selvitystyötä on viety eteenpäin tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.

Valmis ratkaisuehdotus lähtenee lausuntokierokselle alkuvuodesta.