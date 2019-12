Kirkko vaihtui ruokasaliin – joulujuhlakohun silmään joutuneen koulun oppilaat ihmeissään: "Onko se nyt oikeasti ollut jollekin ongelma?"

Naukion koulu nousi otsikoihin marraskuussa. Syynä oli eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen linjaus, jonka mukaan Kouvolassa sijaitseva koulu ei voi järjestää enää perinteistä joulujuhlaansa Kuusankosken kirkossa.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisun perusteissa todetaan, että koulun joulujuhla on osa opetusta, jonka tulee siten olla lain mukaan uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta.

Keskeisenä perusteena oli se, että kaikille oppilaille tarkoitetussa yhteisessä joulujuhlassa on kyse koulun opetussuunnitelmaan rinnastettavasta opetuksesta. Kyse on siis eri asiasta kuin perinteiseen koulujen joulukirkkoon osallistumisessa.

Naukion koulu joutui pistämään suunnitelmansa uusiksi. Oppilaat ja opettajat viettävät tänä vuonna joulujuhlaa koulun ruokasalissa, joka muutetaan ja koristellaan tilaisuuteen sopivaksi. Ruokasali valikoitui sopivaksi paikaksi, koska koululla ei ole omaa liikunta-, tai juhlasalia.

– Kyllä tässä on ollut työtä. Meillä oli kaksi luokkaa ja useampi opettaja mukana tässä. Hyvällä yhteishengellä saatiin tämä tehtyä, Naukion koulun opettaja Anna Lehmonen toteaa.

Hilla Toivanen on ollut mukana suunnittelemassa Naukion koulun joulujuhlaa tänä vuonna. Antro Valo / Yle

Joulujuhlan ohjelmasta vastaavat Naukion koulun yhdeksäsluokkalaiset. Juhla noudattaa perinteistä kaavaa, johon kuuluu muun muassa yhdessä laulettavia joululauluja, ykkösluokkalaisten tanssiesitys ja kynttiläkulkue. Juhlan suunnittelun kannalta kirkko olisi ollut mieleisempi vaihtoehto.

– Ruokalassa on se, että kaikki eivät mahdu sinne istumaan ja se on akustiikaltaan vähän huonompi. Sen takia kirkko olisi ollut helpompi, juhlien suunnitteluun osallistunut Hilla Toivanen toteaa.

Auditoriossa ja ruokalassa on paikat kaikkiaan 500 henkilölle. Tilassa on 399 istumapaikkaa ja 101 seisomapaikkaa. Oppilaita ja henkilökuntaa Naukion koululla on noin 425.

Marraskuussa tapahtuneen juhlapaikan muutoksen myötä uuden ohjelman suunnittelussa tuli myös kiire.

– On tässä ollut tosi paljon työtä, kun on pitänyt miettiä kuinka kaikki saadaan mahtumaan tuonne ruokalaan. Kyllä tässä oli aikataulu vähän tiukoilla, yhdeksäsluokkalainen *Mailis Purho *sanoo.

Mailis Purho sanoo, että juhlajärjestelyissä tuli tänä vuonna kiire. Antro Valo / Yle

Kireyttä ilmapiirissä

Juhlapaikan vaihdoksesta syntynyt jupakka on puhuttanut koulun käytävillä. Oppilaiden keskuudessa ilmassa on ollut ihmetystä.

– Olemme olleet kavereiden kanssa vähän silleen, että miksi tämä juhla piti tehdä eri tavalla? Onko se nyt oikeasti ollut jollekin joku ongelma, yhdeksäsluokkalainen Hilla Toivanen kysyy.

Yhdeksäsluokkalaiset Erika Lehtisalo ja Jenni Korhola kertovat, että ovat aistineet negatiivista ilmapiiriä niin oppilailla kuin opettajillakin juhlapaikka-aiheen tiimoilta.

– Se on näkynyt sellaisena vähän kireänä olemuksena, Korhola sanoo.

Jenni Korhola ja Erika Lehtisalo toivovat, että ruokalaan saadaan luotua samanlainen joulutunnelma kuin kirkossa järjestetyissä joulujuhlissa. Antro Valo / Yle

Sekä Lehtisalo että Korhola toivovat, että kirkkojuhlista tuttu tunnelma saataisiin myös ruokalassa pidettävään joulujuhlaan.

– Kynttiläkulkue ja musiikiesitykset voidaan onneksi tunnelman kannalta järjestää myös nyt, Lehtisalo sanoo.

Molempien mielestä juhla olisi voitu järjestää myös tänä vuonna kirkossa.

– Kirkko olisi ollut parempi, koska kaikki mahtuisivat sinne istumaan ja tunnelma olisi parempi, Korhola sanoo.

Ruokalasta juhlatilaksi ja takaisin

Joulujuhlia varten ruokalan ja auditorion välistä liikuteltavaa väliseinää siirretään, jotta tilasta saadaan isompi.

Juhlaa varten ruokalasta siirretään ruokapöydät aulaan ja tuolit asetetaan riveihin. Ruokalassa jo olevien tuolien lisäksi saliin kannetaan lisää tuoleja. Äänentoistojärjestelmä siirretään juhlatilaan musiikkiluokasta ja asettelu juhlatilaan. Ruokalan muutostöihin osallistuvat niin opettajat kuin osa oppilaistakin.

Naukion ruokasali muuttui juhlatilaksi lauantain joulujuhlaa varten. Antro Valo / Yle

Joulujuhlaa vietetään Naukion koululla lauantaina 21.12. Juhlan jälkeen kaikki tehdyt järjestelyt on muutettava takaisin, koska loman jälkeen seuraavana koulupäivänä ruokalaa tarvitaan ruokailuun ja auditoriota opetuskäyttöön.

Voit keskustella aiheesta kello 22 saakka.

Lue lisää: “Uskonto rikkoi jotain minussa lapsena” – Uskosta luopunut perheenisä ymmärtää joulujuhlassa ahdistuvia eikä halua lastensa jakavan kohtaloaan