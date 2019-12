Ikkunoihin avautui upea joulukalenteri, johon kätkeytyikin ovela viesti – kurkista kaikkiin 24 luukkuun ja yritä keksiä, mikä se on

Toiveet vuoden varrelta tuntuvat kasautuvan vuoden loppua kohti. Osa toiveista on niin pieniä ja henkilökohtaisia, että niitä voi toteuttaa vain itse. Jotkut toiveet ovat keskikokoisia, ja niiden toteutumiseen voivat muutkin vaikuttaa. Sitten on vielä kaikkein suurimmat toiveet, jotka koskevat koko ihmiskuntaa ja tulevaisuutta. Tämän ikkunan rakentajien mielestä perimmäinen toive on, että kaikilla maailmassa on toivoa. Ville Vanhala / Yle