Susanna Turusen Eurooppa-kirje: Toivon joulupukilta kansalaiskompetenssia – sivistys on kriisissä

Näin vuoden painuessa mailleen on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään kulunutta vuotta. Useimmiten mietimme mitä saimme aikaan, missä onnistuimme tai epäonnistuimme ja mitä jäi tekemättä.

Näiden ajatusten lopputulemana syntyy monesti se kuuluisa uuden vuoden lupaus.

Tällä kertaa olen käynyt mielessäni läpi sitä, mitä yhteiskunnassamme ja Euroopassa on kuluneen vuoden aikana tapahtunut. Aika paljon.

Silti media-ammattilaisena ja uutisnälkäisenä olen huomannut alkaneeni sulkea kanavia. Tuntuu, että en jaksa katsoa, kuunnella enkä lukea kohta mitään, koska törmään jatkuvasti puistattaviin kommentteihin, vastenmieliseen kielenkäyttöön, panetteluun, uhkailuun, loukkauksiin ja noin yleisesti kuvailtuna kaikkialla roiskahtelevaan sivistymättömyyteen.

Itsensä kanssa kipuilevan Britannian sisäpoliittisessa taistelussa olen sen puoliksi ymmärtänyt, onhan maa kuuluisa satiiristaan ja loanheitto on oikea taiteenlaji. Unkarin nykyjohdoltakin voi odottaa kaiken diplomaattisen perinteen alapuolelle asettuvaa arvostelua.

Mutta sitä en enää ymmärtänyt, miksi naapurimaa Viron ministeri vähätteli Suomen uutta pääministeriä (siirryt toiseen palveluun). Oliko se harkittua, moukkamaisuutta, huono vitsi vai mitä?

Lopullisesti usko meni seuratessa al-Hol keskustelun tasoa Suomen sosiaalisessa mediassa. Sanomisten taso on näköjään riippumaton asemasta, koulutuksesta, iästä ja sukupuolesta.

Mitä on tapahtunut? Miksi ihmiset puhuvat nykyisin toisilleen ja toisistaan niin kuin puhuvat, ikään kuin millään ei olisi väliä, ikään kuin henkinen raivotauti olisi päästetty irti, vailla estoja tai hidasteita.

Yhtäkkiä koen vakavaa tarvetta etsiä tietoa sivistyksestä. Wikipedia ja useat muut lähteet sanovat sivistyksen tarkoittavan “kasvatuksen kautta omaksuttu tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta. Puhutaan muodollisesta sivistyksestä sekä toisaalta ihmisen sisäisestä kehittyneisyydestä, jolla saatetaan viitata sydämen sivistykseen tai viisauteen.”

Kotimaisten kielten keskus Kotus kertoo, että sivistäminen on tarkoittanut siistimistä, kohentamista, viimeistelyä, ja että kirjakieleen se on tullut meille nykymerkityksessään 1820-luvulla.

Lapsuudesta muistan, kun aikuiset komensivat, että olkaahan lapset siivosti pöydässä. Se ei tarkoittanut pelkästään, että ruokaa ei saanut heitellä pitkin pöytää, vaan että istuttiin suorassa eikä puhuttu ruoka suussa.

Siisti suusi tarkoitti, ettei puhuttu rumia. Ja kyllä, suu on pesty saippualla, siis sananmukaisesti siistitty sivistyneemmäksi.

Etsiessäni selitystä nykyiselle keskustelukulttuurille, törmäsin Ylioppilaslehdessä vuonna 2000 julkaistuun artikkeliin, joka oli otsikoitu “Sivistys vaatii aikaa (siirryt toiseen palveluun)”.

Siinä historian professori Juha Siltala toteaa, että nykyinen elämäntyyli on keskittymiskyvytön, eikä salli yleissivistyksen edellyttämää asiakokonaisuuksien rakentelua. Ennen pitkää tilanne johtaa “sivistyskriisiin”.

Siltala arvioi näin 20 vuotta sitten. Ollaanko nyt siis sivistyskriisissä?

Antiikista peräisin oleva klassinen sivistys on valistuksen aikakauden muokkaamana nykyisen läntisen demokratiamme perusta. Jos sivistys on kriisissä niin silloin on tietysti demokratiakin kriisissä, ja silloin meillä on ongelma.

Olen tehnyt oman uuden vuoden lupaukseni. Aion panostaa erityisesti sivistykseen ja itseni sivistämiseen.

Mitä parhainta loppuvuotta kaikille ja palataan tammikuussa kun on uusi vuosi ja uudet kujeet.

#SOMESSA: Ranskan lakkojoulukalenterissa luukku 20

Twitter

Ranskassa suosituimpia twiittejä ovat koko joulukuun olleet lakkopäivämäärillä asiasanoitetut viestit. Tänään on vuorossa #greve20decembre .

Lakkojen perimmäisenä syynä on sama ongelma kuin muissakin EU-maissa: vanheneva väestö tulee kalliiksi työtätekevälle sukupolvelle (siirryt toiseen palveluun), ja siksi eläkeuudistuksia on vaikea toteuttaa ilman, että saavutetuista eduista tingitään.

Julkinen liikenne on seisahtunut (siirryt toiseen palveluun) lakon vuoksi eri puolilla maata.

#FAKTA: Iloiset perheuutiset harvassa

Joel Kanerva / Yle

Suomessa on päättyvänä vuonna päivitelty syntyvyyden jyrkkää laskua, mutta maa ei ole ongelman kanssa yksin. Yhdessäkään EU:n jäsenmaassa ei synny niin paljon lapsia, että väestö uusiutuisi itsestään.

Luku on korkein Ranskassa (1,9), mutta sielläkin jäädään kauas maagisesta nettouusiutumisluvusta 2,1. Syntyvyys on pitänyt pintansa myös Ruotsissa ja Tanskassa.

Synkimmät väestönäkymät ovat puolestaan Välimeren maissa Maltalla, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa.

ÄLÄ MISSAA NÄITÄ: Ceausescu-nostalgiaa, Stiglitz kapitalismista ja Venäjän jätevuori

Nuoria mielenosoittajia kuorma-auton kyydissä Bukarestissa joulukuussa 1989. AOP

Euroopan muisteluvuosi 2019 huipentuu joulun pyhinä Romanian 30 vuoden takaisen vallankumouksen vuosipäivään. Romanian presidentti Nicolae Ceausescu ammuttiin joulupäivänä 1989. Nyttemmin hänen toimintansa on saanut osakseen myös ymmärrystä (siirryt toiseen palveluun), kirjoittaa Ulriikka Myöhänen.

Romaniassa aloitettiin hiljattain myös jättimäinen oikeudenkäynti Ion Iliescua vastaan, joka otti vallan Ceausesculta ja tukahdutti kovaotteisesti uuden vallan vastaiset mielenosoitukset.

Kapitalismi ei ole kyennyt ratkaisemaan ilmastonmuutoksen ongelmaa, joka näyttäisi vain pahentuvan. Talousjärjestelmä on tässä suhteessa kriisiytynyt etenkin Yhdysvalloissa, sanoo taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitz Sampo Vaarakallion haastattelussa Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun).

Eurooppalaiset päättäjät saavat Stiglitziltä suhteessa paremman arvosanan, kuin myös yritysjohtajat, joista monet ovat liittyneet mukaan ilmaston lämpenemisen vastaiseen kamppailuun.

Euroopassa on ryhdytty toimiin muun muassa muoviroskan rajoittamiseksi. Mutta mitä tapahtuisi, jos jätehuolto laiminlyötäisiin käytännössä kokonaan? Seuraus oli katastrofi ja tästä on esimerkki olemassa.

Venäjällä saasteet leviävät ylitäysiltä kaatopaikoilta ja ihmiset sairastuvat. Poikkeuksellisen kärjistynyt tilanne on Moskovassa ja sen ympäryskaupungeissa.

Hätäratkaisuna on keksitty rakentaa valtava kaatopaikka kauas pohjoiseen Arkangelin alueelle. Hanke on kuitenkin törmännyt raivoisaan vastarintaan.

Marko Lönnqvistin tuore Ulkolinja Venäjän roskasota (siirryt toiseen palveluun) perehtyy naapurimaan pahaan jäteongelmaan. Aiheesta on myös kuunneltavissa podcast (siirryt toiseen palveluun).

