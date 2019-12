KHO:n päätös ei vaikuta Lapin tehdashankkeisiin, vakuuttavat sellutehdashankkeiden vetäjät

Lappiin on suunnitteilla kaksi suurta tehdashanketta, Metsä Fibren 1,5 miljardin hintainen biotuotetehdas Kemiin sekä kemijärveläisen Boreal Biorefin ja kiinalaisen valtionyhtiö Camcen biosellutehdas Kemijärvelle.

Kuopioon biotuotetehdasta suunnitelleen Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson sanoo, että KHO:n päätös Kuopion tehtaan suhteen vaikuttaa kielteisesti myös muihin tehdashankkeisiin.

Lapissa asia nähdään toisin.

– KHO:n päätöksellä ei ole vaikutusta, me viemme omaa hankettamme määrätietoisesti eteenpäin, toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen. Ympäristölupapäätöstä odotetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta alkuvuonna. Investointipäätös tehdään Nousiaisen mukaan aikaisintaan kesällä.

Kemijärvelläkään ei paineta jarrua, vaikka Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala sanookin että KHO:n päätös on teollisuuden kasvun kannalta hälyttävä.

– KHO:n päätöksellä ei ole meille isoa vaikutusta. Meillä on ympäristölupa ja vaikka siitä on valitettu, niin meillä on töiden aloittamislupa, Nivala toteaa. Lähes miljardin euron tehdas sai ympäristöluvan kesäkuussa. Rakennustöitä ei aloiteta luvasta huolimatta vielä tänä vuonna, Nivala sanoo.

Kemijärven tehtaan enemmistöomistuksen on sovittu myöhemmin siirtyvän kiinalaiselle paperijätille Shanyingille. Kiinalaisomistajat eivät ole vielä tehneet lopullista investointipäätöstä, jota Kemijärvellä on odotettu jo pitkään.

Kuopion Sorsasaloon suunnitellun biotuotetehtaan ympäristöluvan kumonnut KHO vetosi päätöksessään Kallaveden ekologiseen tilaan. Tehdas olisi tuonut pysyvästi noin 3400 työpaikkaa, joita itse tehtaalla olisi ollut noin 200.