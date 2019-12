Vanhemmat helpottuivat, kun kunta luopui kyläkoulujen säästöaikeista: "Itku meinasi tulla, kun mietittiin pystyykö pikkuveli saamaan samaa opetusta"

Sodankylän Vuotson kylässä huokaistiin keskiviikkoiltana helpotuksesta, kun kunnanvaltuusto päätti perua suunnitelmansa etäopetuksen lisäämisestä kahdella kyläkouluilla.

Pontimena suunnitelmalle olivat säästöt. Suunnitelmat ehtivät huolestuttaa vanhempia ja suututtaa opettajien ammattijärjestö OAJ:n.

Säästötoimet olisivat koskeneet Vuotson ja Järvikylien koulujen aineopetusta, jossa jopa puolet yläkoululaisen viikkotunneista olisi järjestetty kirkonkylältä etäopetuksena. Listalla olivat muun muassa matemaattiset aineet ja kielet.

– Nyt tuntuu tosi huojentavalta ja voidaan taas katsoa tulevaisuuteen ja opetus voi täällä jatkua, toteaa Vuotson koulun opettaja Tuula-Maija Hetta-Magga.

Sodankylän kunnanvaltuusto poisti etäopetusta koskevan kirjauksen talousarvioesityksestä yksimielisesti, mutta asia keskustelutti pitkään.

– Uskon, että kun kirjaus poistettiin valtuuston yksimielisellä päätöksellä, niin se välittää vahvan viestin, että tämä ei ole oikea säästöjen suunta, sanoo vihreiden kunnanvaltuutettu Riikka Karppinen.

Etäopetuksesta paisui laaja keskustelu

Kun etäopetussäästöt nousivat julkiseen keskusteluun, alkoivat myös Sodankylän kunnanvaltuutettujen puhelimet piristä huolestuneiden kuntalaisten soitoista.

Sosiaalisessa mediassa säästötoimista keskusteltiin ahkerasti. Vuotson koululaisten vanhemmille tieto oli helpotus, kun kunnanvaltuuston päätös levisi kylän ihmisille.

– Eilinen valtuuston kokous ja päätös huojensi mielen ja nyt on helpompi aloittaa joululoma. Itselläni on ykkösluokkalainen ja tulevaisuus näyttää tällä hetkellä positiivisemmalta, miettii Inga Äärelä, joka on myös Vuotson kylätoimikunnan puheenjohtaja.

Sanna Sieppi seurasi kunnanvaltuuston kokousta, sillä perheen kaksi lasta käyvät Vuotson koulua, tytär yhdeksännellä ja poika viidennellä luokalla. Etäopetussuunnitelma keskustelutti kotona.

– Tytär toi minulle englannin kielen kokeen ja itku siinä meinasi tulla, kun mietittiin, että pystyykö pikkuveli saamaan samaa opetusta. Hänelle tämä englannin kielen opetus olisi ollut etäopetusta, jos nämä suunnitelmat olisivat menneet läpi.

"Tällä hetkellä uhka on poistunut"

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n mukaan Sodankylän suunnittelema säästötoimi olisi ollut muun muassa uuden opetussuunnitelman perusteiden vastainen. Karppinen on samalla linjalla.

– Kaikilla asuinpaikasta riippumatta, lapsilla ja nuorilla täytyy olla yhdenvertainen oikeus hyvään ja laadukkaaseen perusopetukseen. Jos siirryttäisiin kyläkouluissa etäopetuspainoitteisuuteen, niin kyllä se heikentää yhdenvertaista opetusta, miettii kunnanvaltuutettu Karppinen.

Poliitikon mielestä uhkakuva on poistunut, mutta opettajalla on vielä pieni epäilys tulevaisuudesta.

Pitkän uran Vuotson koulussa tehnyt opettaja Tuula-Maija Magga-Hetta uskoo, että ensimmäinen erä on voitettu, mutta jatkossakin täytyy pitää omia puolia pienissä kyläkouluissa.

– Uhkahan on joka vuosi, kun talousarvioita laaditaan. Sitä ei koskaan tiedä, mutta ainakin tällä hetkellä uhka on poistunut, hän päättää.

