Perheriidat sävyttävät joulua – Psykologi: "Anteeksi pyytäminen ei ole keneltäkään pois"

Joulun rauhallinen tunnelma on nopeasti ohi, jos juhlapäivät käyttää kiistelyyn. Kuvituskuva. Yle / Mira Bäck

Haastaviin tilanteisiin on kannattaa lähteä hyvin nukkuneena ja avoimin mielin, jotta joulusopu säilyy.

Joulun aikana vanhat asiat ja riidat nousevat arkea helpommin pintaan. Yhdessä oleminen sekä sukulaisten ja perheenjäsenten tapaaminen voivat tuoda esiin aikaisempia riitoja.

Kun tähän lisätään arjen stressistä ja kuormittavuudesta palautuminen sekä alkoholi ja väsymys, jännitteet voivat olla vahvasti esillä.

– Joulun pyhinä on aikaa pysähtyä ja viettää aikaa läheisten kanssa. Jos taustalla on ristiriitaa, mahdollisuus riitoihin on silloin suurempi. Harvemmin sitä tuntemattoman kanssa saa kunnon riitaa aikaiseksi, psykologi Kati Saxholm kertoo.

Pitkittyneet kiistat nousevat helposti esiin niin parisuhteessa kuin perheen kesken. Jos asioita ei selvitä, tilanne voi pahentua, ja lopulta purkautua isonakin riitana.

– Jos asioista ei päästä puhumaan, helposti ollaan jo valmiiksi omissa poteroissa ja pidetään vimmatusti kiinni siitä, että itse on oikeassa. Oikein–väärin-asetelma on näissä tilanteissa yleensä vahvana, Saxholm sanoo.

Unohtuuko tunteiden säätely?

Yleisenä ohjenuorana joulusovun säilyttämiseen Saxholm pitää varautumista. Jos tietää haastavan tilanteen olevan tulossa, on hyvä nukkua hyvin ja lähteä tilanteeseen avoimin mielin.

– Väsyneenä mieli ei jousta, ja silloin ollaan aika tiukasti jotakin mieltä.

Saxholm muistuttaa myös, että ihmisellä on kyky säädellä omia tunteitaan. Tämä on hyvä muistaa jouluna, ja miksei muulloinkin.

– Ihminen voi päättää, että nyt pyrin kuuntelemaan tätä ihmistä. En aloita sarjatulitusta heti omien näkemysteni kautta, vaan nyt päätän kuunnella.

Vaikka tuskin kukaan pitää riitelystä, ei riitelyä kannata kokonaan välttääkään.

– Riitoja syntyy ja ne ovat inhimillisiä tilanteita. Usein riitatilanteessa pääsee ymmärtämään toista ja myös omia asenteita ja tunteita.

Kun riidat on riidelty, on hyvä pyytää anteeksi. Saxholm toteaa, että anteeksi voi pyytää, vaikka olisi loukannut toista ihmistä ihan vahingossa.

– Anteeksi pyytäminen ei ole keneltäkään pois.