Australian maastopalot: Kaksi palopelastajaa kuollut, pääministeri sanoi jättävänsä Havaijin-lomansa kesken ja pyysi anteeksi

Palomiehet yrittivät taltuttaa tulipaloa Balmoralissa, noin 150 kilometrin päässä Sydneystä. Kuva on otettu torstaina 19. joulukuuta. Peter Parks / AFP

Sydneyssä hengityssuojaimista on tullut yleinen näky. Paloille suosiollisen sään ennustetaan jatkuvan viikonloppuna.

Australian pääministeri Scott Morrison on esittänyt harvinaisen julkisen anteeksipyynnön ja ilmoittanut keskeyttävänsä lomansa maastopalokriisin takia.

Morrisonin perheloma Havaijilla on herättänyt kiukkua australialaisissa, sillä maassa roihuavat samaan aikaan poikkeuksellisen pahat maastopalot. Morrison ilmoitti lomansa keskeyttämisestä perjantaina pian sen jälkeen, kun kahden vapaaehtoisen palopelastajan kerrottiin kuolleen sammutustehtävissä.

Kuolleet olivat kolmikymppisiä miehiä, molemmat pienen lapsen isiä. He kuolivat, kun puu kaatui paloauton päälle. Kuusi muuta loukkaantui vakavasti. Syksyn maastopaloissa on kuollut nyt yhteensä kahdeksan ihmistä.

Torstaina Uuden Etelä-Walesin osavaltioon julistettiin viikoksi hätätila palojen takia. Osavaltio on väkiluvultaan Australian suurin, ja siellä sijaitsee maan isoin kaupunki Sydney.

Sydneyssä ilmanlaatu on ollut maastopalojen takia ennennäkemättömän huono, ja hengityssuojaimista on tullut kaupungissa yleinen näky. Hengityselimistön sairauksista kärsiviä ihmisiä on kehotettu pysyttelemään sisätiloissa mahdollisimman paljon.

Australiassa maastopalokausi on jokavuotinen ilmiö, mutta tänä vuonna palot ovat olleet erityisen pahoja ja kestäneet pitkään.

Paloja on vauhdittanut ennätyksellinen helle. Maan ilmatieteen laitoksen mukaan keskiviikkona tehtiin uusi lämpöennätys, kun valtakunnallinen keskilämpötila nousi 41,9 asteeseen. Aiempi, astetta alhaisempi ennätys oli tehty edellispäivänä.

Uuteen Etelä-Walesiin on ennustettu lauantaille kuumaa ja tuulista säätä.

Lähteet: AFP, Reuters, AP