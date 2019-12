Perustuslakivaliokunta käsitteli Haaviston toimien laillisuutta – Ojala-Niemelä: muistutuksen tehneet kansanedustajat eivät ole jäävejä

Perustuslakivaliokunta käsitteli aamulla alkaneessa kokouksessaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimien laillisuutta. Kymmenen opposition kansanedustajaa pyysi eilen perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimia al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseen liittyen.

Haavistoa kuullaan perustuslakivaliokunnassa 14. tammikuuta, kertoi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.).

Ojala-Niemelän mukaan kansanedustajat voivat käsitellä valiokunnassa muistutusta, jonka ovat itse allekirjoittaneet.

– Ihan selkeä ohje, käytännössä on katsottu että kansanedustaja voi ottaa osaa ministerivastuuasian käsittelyyn perustuslakivaliokunnassa, vaikka olisi allekirjoittanut muistutuksen, jossa ministerivastuuasia on pantu vireille.

Monet tutkintaa vaativat kansanedustajat ovat perustuslakivaliokunnan jäseniä.

SDP:n kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen Maria Guzenina sanoi ennen kokousta, että valiokunnan täytyy pohtia tarkkaan, voiko syyttäjä olla myös tuomari.

– Tässä on perustuslakivaliokunnan jäseniä ollut mukana laittamassa liikkeelle tätä käsittelyä. Meidän on pohdittava, miltä tämä näyttää ulospäin, hän sanoi.

Perustuslakivaliokunnan jäsenistä muistutuksen ovat allekirjoittaneet kokoomuksen Heikki Vestman ja Wille Rydman sekä valiokunnan varajäsen, kristillisten Sari Tanus.

Myös oikeuskansleri saapui kuultavaksi

Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti saapui aamulla perustuslakivaliokunnan kuultavaksi. Pöysti ei ottanut kantaa siihen, pitäisikö tutkintaa vaatineiden edustajien jäävätä itsensä.

– Se on eduskunnan asia, joten en ota siihen ollenkaan kantaa.

Tuomas Pöysti oli vaitonainen toimittajan esittäessä kysymyksiä tutkinnasta. Tiina Jutila / Yle

Pöysti ei myöskään halunnut vastata kysymykseen siitä, mitä häneltä mahdollisesti halutaan valiokunnassa kysyä.vHaavistosta on tehty myös kanteluita oikeuskanslerille.

– Niiden käsittely on jo alkanut. Nyt sitten ministerivastuuprosessi on aina ensisijainen, mutta siellä on myös virkamiehiä koskevia (kanteluita), nämä täytyy nyt sovittaa yhteen, Pöysti sanoi.

Pöystin mukaan kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika on 8–10 viikkoa.

Aiheesta aiemmin:

Ulkoministeri Pekka Haaviston toimista al-Holin leirin suomalaisten asiassa muistutus perustuslakivaliokunnalle