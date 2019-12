Pikkukunnissa nuorilla paljon liikennerikkomuksia, isoissa kaupungeissa vähiten – Jopa joka viides syyllistynyt rikkomuksiin

Poliisin tuoreen selvityksen mukaan pienten kuntien nuoret aikuiset eli 18–24-vuotiaat syyllistyvät erilaisiin liikennerikkomuksiin huomattavasti yleisemmin kuin ikätoverinsa suurissa kaupungeissa. Vertailussa rikkomukset on suhteutettu samanikäisten ajokorttimääriin.

– Tyypillisin on ylinopeus. Pienet ylinopeudet on hyvin edustettuina liikennerikkomuksissa ja myös turvavyön käyttämättä jättämiset ja matkapuhelimen käyttö (ajon aikana), sanoo poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisista.

Pastersteinin mukaan myös vakavammissa tapauksissa löytyvät ylinopeudet sekä eritasoiset rattijuopumukset.

Seppo Suvela / Yle

Poliisin selvityksen mukaan Laitilan ja Kokemäen parikymppisistä kortinhaltijoista joka viidennelle on tilastoitu liikennerikkomus. Luku on maan kärkeä ja on kolme kertaa enemmän kuin Jyväskylässä ja Helsingissä, joissa tilanne taas on maan paras.

Ajetaan enemmän

Ylipäätäänkin nuoret syyllistyvät liikennerikkomuksiin suurissa kaupungeissa huomattavasti harvemmin kuin pienemmissä kunnissa. Laitilan ja Kokemäen tapaan liikennerikkomukset ovat nuorilla yleisiä myös Harjavallassa, Uudessakaupungissa, Parkanossa ja Säkylässä, kaikki Länsi-Suomen kuntia.

Laitilalaisen Mauri Taurénin mukaan paikallisilla nuorilla autoilijoilla "pakkaa renkaat vinkua". Paula Collin / Yle

Laitilalaisen Mauri Taurénin mukaan paikallisilla nuorilla autoilijoilla "pakkaa olemaan näyttöhaluja".

– Nuorilla pakkaa renkaat vinkua kaarteissa, eivätkä ole niin tarkkoja liikennenopeuksissa ja ohituksissa, Taurén arvioi.

Pastersteinin mukaan liikennerikkomusten yleisyys maaseudulla voi johtua siitä, että siellä nuoret ajavat enemmän, auto on käytössä kaupunkilaisia yleisemmin ja liikenne on vähäistä.

– Taajamien ulkopuolella nuoret varmaan ajavat enemmän, koska julkinen liikenne ei ole samalla tasolla kuin suurissa kaupungeissa. Ja kun tulee enemmän kilometrejä, se helposti näkyy liikennerikkomuksien määrissä.

– Maaseudun suorilla pitkillä teillä on ehkä helpompi rikkoa liikennesääntöjä kuin kaupungeissa, joissa on ruuhkaa ja infraa, jotka rajoittavat mahdollisuutta ajaa esimerkiksi ylinopeutta, Pasterstein sanoo.

Dennis Pastersteinin mukaan liikennerikkomusten yleisyys maaseudulla voi johtua siitä, että siellä nuoret ajavat enemmän kuin kaupunkilaiset. Yle

Jonoajelu rajoittaa

Juuri liikennetiheys vähentääkin rikkeitä isojen kaupunkien teillä.

– Ihmiset joutuvat ajamaan enemmän muun liikennevirran mukana ja ei pääse sillä tavalla sitten revittelemään kuin pienemmillä paikkakunnilla, arvioi Tietoanalyytikko Mika Sutela Helsingin poliisilaitokselta

Poliisin mukaan nuorten ajelun kohentamisessa on iso vastuu edelleen vanhemmilla, vaikka nuoret ovatkin jo täysi-ikäisiä. Kodin esimerkki vaikuttaa. Mutta peiliin saavat kurkistaa nuoretkin.

– Kyllä nuorten pitää itsekin miettiä, miten liikutaan ja muistaa, että kyse ei ole vain omasta hengestä, Pasterstein muistuttaa.

Hänen mukaansa nuorten kuskien olisi muistettava myös muut autossa olevat ja teillä liikkuvat.

– Kuljettajalla on erittäin suuri vastuu, Pasterstein lisää.

Lisää aiheesta:

Varoitus kaasujalat! Poliisi aikoo kirjoittaa yli 60 000 ylinopeussakkoa enemmän kuin viime vuonna

Monellako on heijastin ja kuka hidastaa ennen suojatietä? Eteläsavolaiset koululaiset osallistuivat liikenteen tarkkailukampanjaan

Kännykkää saa kohta räplätä liikennevaloissa – "Helposti voi tulla päälleajojakin"