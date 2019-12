Autoilijat tuskastuivat uuden parkkitalon porteilla, kun ulos oli vaikea ajaa – ongelmaa helpotetaan yksinkertaisella konstilla

Portin lippuautomaatissa on kolhuja ja tolpassa maaliviiruja. Kangasalan uusi pysäköintitalo, Kuohunparkki, on osoittautunut autoilijoille hankalaksi ajaa sisään ja varsinkin ulos.

Ongelmana on tiukka 90 asteen käännös porttien väliin. Sisään ajaessa moni autoilija koukkaa vastaan tulevan kaistan kautta ja saa siten lisää tilaa käännökseen. Ulos ajaessa ahtautta ovat aiheuttaneet parkkiruudut, jotka sijaitsevat aivan portteja vastapäätä.

Kuohunparkki avautui itsenäisyyspäivän alla. Parkkiyhtiö Kangasalan Parkki Oy on saanut palautetta ajo-ongelmista. Hallituksen puheenjohtajan Timo Keskisen mukaan asiaan haluttiin tarttua pikaisesti.

– Saimme palautetta huonosta ulospääsystä, joten teimme nopean ratkaisun ja suljimme kaksi parkkipaikkaa.

– Näin pystytään kaartamaan hiukan kauempaa suoraan pysäköintilaitteille.

Lippulaitteessa on murtuma kolhimisen jäljiltä. Parkkiyhtiön hallituksen puheenjohtajan Timo Keskisen mukaan porteille on nyt helpompi kääntyä. Petra Ketonen / Yle

Parkkipaikat on toistaiseksi suljettu muovitolpilla, mutta maalari on jo tilattu maalaamaan ruudut pois.

Kuohunparkki maksoi piha-alueineen kahdeksan miljoonaa euroa. Suunnittelussa pyrittiin parhaaseen mahdolliseen tulokseen, mutta ilmeisesti joko suunnittelijoiden tai autoilijoiden taidot yliarvioitiin.

Asiakas on kuitenkin oikeassa, toteaa parkkiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Keskinen.

– On käytetty asiantuntijoita ja liikennesuunnittelijoita, ja he kertovat, että se asia onnistuu. Mutta totuus on se, että jos asiakas kokee, että se on hankalaa, se kokemus on aina oikea.

Kangasalan Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan Kuohunparkista on tullut kuuma keskustelunaihe. Jotkut ovat moittineet myös parkkiruutuja liian pieniksi.

Petra Ketonen / Yle

Kuohunparkki sijaitsee Kangasalan keskustassa uimahallin ja kauppojen naapurissa. Sisällä on 300 pysäköintipaikkaa. Parkkiyhtiön mukaan rakennus on Suomen kauneimpia parkkitaloja.

Parkkitalon julkisivuun on maalattu seinämaalaus, jonka on toteuttanut kuvataiteilija, professori Tarja Pitkänen-Walter. Sisällä on esillä valokuvataiteilija Susanna Majurin valokuvia.

Kuohunparkki on kokonaan maksuton vuoden loppuun asti. Vuoden vaihteen jälkeen siellä voi pysäköidä ilmaiseksi ensimmäiset kolme tuntia.