Brittiparlamentti äänestää pääministeri Johnsonin brexit-sopimuksesta, Yle näyttää suorana parlamentin keskustelun

Britannian pääministerin Boris Johnsonin hallitus tuo tänään brexit-lainsäädännön käsiteltäväksi Britannian parlamentin alahuoneeseen.

Tarkoituksena on lyödä lukkoon se, että Britannia todella eroaa EU:sta 31. tammikuuta 2020 mennessä. Tämän jälkeen on vuorossa vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäaika, jonka aikana Britannian ja EU:n on määrä neuvotella uusi kauppasopimus.

Johnsonin konservatiivit varmistivat tukevan enemmistön parlamentissa viime viikon vaaleissa.

– Epäröinnin, viivyttelyn, umpikujan ja halvaannuksen jälkeen on tullut aika muutokselle ja toiminnalle. Uusi kulta-aika Isolle-Britannialle on ulottuvillamme, Johnson kertoi parlamenttiedustajille torstaina.

– Tänään toteutamme lupauksemme kansalle ja saamme brexitin paketoitua ennen joulua, Johnson sanoi perjantaina.

Esityksessä myös määritellään siirtymäkauden päivämääriä, joiden perusteella EU:n ja Britannian suhteet pysyvät pitkälti muuttumattomina ensi vuoden loppuun. Tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa solmia uusi kauppasopimus. EU on kuitenkin varoittanut, että tämä vain vuoden ajanjakso on erittäin tiukka aikaraami uuden kauppasuhteen neuvottelulle.

Lakiesitys käsittelee muun muassa Britannian rahallisia velvoitteita EU:lle, Euroopasta Britanniaan muuttaneiden oikeuksia ja Pohjois-Irlantia koskevia järjestelyjä.

Kyseessä on lakipaketin toinen kuuleminen ja keskustelua aiheesta jatketaan vielä tammikuun alussa.

Lue myös:

Pääministeri Boris Johnsonin hallitusohjelma kuultiin kuningatar Elisabetin kertomana: Hallituksen pääasia on EU-ero

Analyysi: Jeremy Corbyn tarjoili Boris Johnsonille voiton tarjottimella – kolme syytä Britannian työväenpuolueen historialliseen rökäletappioon

Sturgeon: Skotlanti harkitsee "kaikkia järkeviä vaihtoehtoja", jos Britannian hallitus yrittää estää itsenäisyysäänestyksen

Lähteet: STT, AFP