Maineikkaalla painotalolla karu loppu – Viranomaiset siivoavat ympäristömyrkyt, poliisi tutkii mahdollisia rikoksia: “Tästä jäi paska maku”

Lähes päivälleen 40 vuotta sitten Mikkelissä juhlittiin yhtä aluepolitiikan riemuvoittoa. Helsingissä toiminut painotalo muutti Mikkeliin, jonne yritykselle rakennettiin uudet hulppeat tilat.

Helprintin omistajia olivat muun muassa suuret lehtikustantajat, tunnetun lehtikuninkaan Urpo Lahtisen Lehtimiehet sekä Lyytikäisen suvun A-lehdet. Paino erikoistui isolevikkisiin tuotteisiin, joiden painosmäärät olivat mielellään 100 000 kappaleesta ylöspäin.

Painokoneet jauhoivat vaurautta omistajille ja tarjosivat hyväpalkkaista työtä tekijöille. Aikakauslehdet elivät kultakauttaan.

– Muistan hyvin, miten Hymy-lehdestä otettiin lisäpainoksia, Helprintillä 31 vuotta työskennellyt varapääluottamusmies Aki Immonen kertoo

Myöhemmin yritys lähti menestyksellä mainospainotuotteiden markkinoille. Painotuotteiden kysyntä kasvoi ympäri maailmaa ja Helprint vastasi parhaina vuosinaan peräti neljäsosasta graafisen teollisuuden viennistä (siirryt toiseen palveluun).

Työntekijöitä Mikkelin painossa oli enimmillään reilut 350.

– Helprint oli hyvä työnantaja, joka piti huolta työntekijöistään. Meillä kävi oma työterveyslääkäri, oli oma työterveyshoitaja ja jopa oma työfysioterapeutti, Aki Immonen kertoo.

–Mutta tästä viimeisestä vuodesta jäi paska maku, Immonen harmittelee.

Pohjoismaiden suurimman syväpainon synty

Kymmenessä vuodessa Helprint oli kasvanut sellaisiin mittoihin, että toimintaa oli laajennettava. Vuonna 1990 Mikkelissä juhlittiin Pohjoismaiden suurimman syväpainon syntyä.

Painon tuotannosta yli puolet meni vientiin ja Helprintin koneet jyskyttivät neljänneksen Suomen graafisen alan viennistä.

Vielä 2000-luvun alkuvuosina Mikkelissä painettiin sylinterit punaisina. 2010-luvun aikana toimialan murros on vähentänyt painajien töitä vauhdilla. Kysyntä on vähentynyt ja työtä on siirtynyt edullisempien tuotantokustannusten maihin.

– Meillä yt-neuvotteluita on käyty käytännössä joka vuosi, Aki Immonen kertoo.

Helprintin työntekijämäärä putosi 350:stä reiluun sataan.

Viimeinen omistajavaihdos tapahtui vuoden 2019 alkupuolella. Circle Media Group myi Mikkelin painon ja toiveet jatkosta olivat korkealla. Toisin kuitenkin kävi.

– Heti aluksi uusi omistaja Erki Katkosild ilmoitti palkkapäivien siirtämisestä. Palkanmaksussa alkoivat ongelmat kasvaa. Vain osalle maksettiin palkka, Aki Immonen kertoo.

Maksuvaikeudet tulivat julki viimeistään toukokuun lopulla, kun paperintoimittaja UPM Sales Oy toimitti konkurssihakemuksen käräjäoikeudelle. Toinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hakemus seurasi reilut kaksi viikkoa myöhemmin.

Aki Immosen mukaan viimeiset painotyöt tehtiin elokuun lopulla. Sähköyhtiö katkaisi tehtaassa pian sähköt. Viranomaiset saivat tietää ympäristölle vaarallisista kemikaaleista lokakuussa ja määräsi ne poistettavaksi marraskuun alussa.

Aki Immonen on harmissaan työttömäksi jääneiden painajien puolesta. Esa Huuhko / Yle

Alan työmahdollisuudet heikot

Viimeksi lopputilin saaneiden oman alan työmahdollisuudet näyttävät heikoilta.

– Ehkä viidesosa on löytänyt työ- tai opiskelupaikan. Loput ovat työttöminä, Immonen laskeskelee.

Helprintin sulkeminen on kova isku myös Mikkelin kaupungille, joka on kärsinyt muuttotappiosta ja kiristyvästä kuntataloudesta. Työpaikoista on lähes huutava pula.

– Meillä ei ole montaa satoja ihmisiä työllistäviä yrityksiä. Tämä on paha takaisku, Mikkelin elinkeinoyhtiön Miksein toimitusjohtaja Juha Kauppinen harmittelee.

– Teollisuuden työpaikat ovat halutuimpia, sillä ne tuovat hyvinvointia ja työtä myös alihankkijoille ja palvelusektorille, Kauppinen sanoo.

Mikseillä tiedettiin Helprintin viimeisten kuukausien vaikeudet ja niihin mietittiin yhdessäkin lääkkeitä, mutta alamäki oli liian jyrkkä.

– Olimme auttamassa vuokralaisten etsinnässä tiloihin, joita painamiselta olisi ehkä vapautunut, mutta aika loppu. Toiveissa oli, että painotoimintaa olisi voinut jossakin mittakaavassa jatkaa. Lopulta tehtäväksemme jäi olla työntekijöiden tukena ja yrittäjyysvaihtoehdoista kertominen.

Etelä-Savon käräjäoikeus käsittelee paperintoimittajan ja vakuutusyhtiön jo kesällä jättämiä konkurssihakemuksia todennäköisesti vuoden 2020 puolella. Helprintin jättämä yrityssaneeraushakemus hylättiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa jo marraskuussa.

Etelä-Savon käräjäoikeudesta kerrotaan, että konkurssihakemukset ovat haastemiehillä tiedoksiannettavina.

Etelä-Savon ELY-keskus joutui siivoamaan tehdasrakennuksen valtion piikkiin saatuaan tiedon, että painotalossa lojuu ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. ELY toimitti lopulta 63 000 kiloa myrkkykemikaaleja Riihimäen ongelmajätelaitokseen. 150 000 euron siivouslaskua karhutaan yritykseltä.

– Sen jälkeen tehtaasta oli katkaistu sähköt, eikä siellä tapahtunut enää mitään. Ikkunat ovat pimeinä, lähistöllä asuva Aki Immonen kertoo.

Esa Huuhko / Yle

Yrityksen keväällä ostanut Erki Katkosild on ollut elo-syyskuuhun huonosti tavoitettavissa. Esimerkiksi ELY-keskus tavoitteli yrityksen edustajaa turhaan ennen siivousurakkaa.

Poliisi tutkii kemikaalien osalta mahdollista ympäristörikosta. Poliisi tutkii myös mahdollisia talousrikoksia.

– Asia on meillä tutkinnassa edelleen ja tutkintaa tehdään koko ajan. Tarkemmin en vielä avaa rikosnimikkeitä tai muuta tutkintaa liittyvää, koska tutkinta on vielä pahasti kesken, Keskusrikospoliisin rikoskomisario Jarkko Timonen kertoo sähköpostitse.