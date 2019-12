Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo hävisi oikeusjutun Iisalmen seurakunnan entistä kirkkoherraa vastaan

Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Iisalmen ortodoksisen seurakunnan entistä kirkkoherraa Elias Huurinaista vastaan nostetun syytteen pakottamisesta.

Ortodoksisen kirkonarkkipiispa Leo syytti Huurinaista siitä, että tämä uhkasi pakottamisella arkkipiispaa julkistamaan Konstantinopolin patriarkka Bartolomeukselta arkkipiispalle tulleen kirjeen.

Patriarkka Bartolomeus pyysi kirjeessä Leon esimiehenä, että Huurinaiselle pitäisi antaa rauha ja häntä vastaan käynnissä olevat oikeusjutut pitäisi lopettaa. Kirjeessä tuotiin esiin myös, että ortodoksinen kirkko kärsii arkkipiispan toimista ja asettaa uskovaiset, papiston sekä kirkon julkisuudessa epäilyttävään valoon.

Patriarkalla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan arkkipiispan toimintaan ja tarvittaessa vapauttaa hänet arkkipiispan tehtävästä.

Taustalla aiemmat oikeudenkäynnit

Patriarkka Bartolomeuksen kirjeessä mainitut oikeudenkäynnit liittyivät Iisalmessa Huurinaisen johtaman Evakkosäätiön taloudenpitoon. Vyyhteen liittyen juttuja on käsitelty käräjäoikeudessa sekä hallinto-oikeudessa(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) (Seurakuntalainen.fi).

Käräjäoikeuden nyt antamassa tuoreimmassa päätöksessä käydään kokonaisuuden taustatietoina läpi useita toimia, joita arkkipiispa Leo on kohdistanut Huurinaiseen tai ollut niissä taustavaikuttajna, ja jotka on todettu virheellisiksi ja aiheettomiksi. Huurinaiseen on kohdistettu useita aiheettomaksi todettuja rikosepäilyjä sekä siviilioikeudellisia kanteita.

Oikeus toteaa pakottamissyytteestä, että esitetyn näytön perusteella Huurinaisen tavoite on ollut saada vastaus sähköpostitiedusteluun siitä, mihin toimenpiteisiin arkkipiispa Leo aikoo ryhtyä patriarkan kirjeen johdosta tai saada arkkipiispa Leo luopumaan oikeudenkäynneistä.

Näin ollen käräjäoikeus totesi, että Huurinaisen tavoitteena ei ole ollut kirjeen julkaiseminen, joten hän ei ole syyllistynyt pakottamiseen.

Koska syyte hylätään, valtio korvaa Huurinaiselle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, runsaat 6 500 euroa.