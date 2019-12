Energiajuomatölkki jäi autoon, jäätyi ja räjähti niin kovalla voimalla, että tuulilasi rikkoutui: "Se on lähtenyt kuin kranaatti"

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mukaan tölkeissä ei tarvitse olla merkintää räjähtämisvaarasta pakkasessa, sillä asia on yleisessä tiedossa.

Takana oli alkutalven kylmin pakkasyö. Lämpötilamittari Iissä Pohjois-Pohjanmaalla näytti 14 pakkasastetta, kun Ismo Piri oli lähdössä poikansa kanssa autolla töihin. Heidän hämmästyksekseen kotipihalla seisseen auton tuulilasiin oli ilmestynyt yön aikana iso, pyöreä särö.

Tuulilasin rikkoutumisen syyksi epäillään energiajuomatölkkiä, jonka Pirin poika oli unohtanut yöksi autoon. Sen sisältö oli jäätynyt ja räjähtänyt niin kovalla voimalla, että auton tuulilasi ja keskikonsolissa oleva muovinen juomapidike olivat menneet rikki. Tölkki oli ikään kuin ampunut itsensä tuulilasiin.

– Se on lähtenyt kuin kranaatti tuosta keskikonsolista eli aikamoisella voimalla, Piri sanoo.

Tölkin pohja oli paisunut pyöreäksi ja kansi oli irronnut. Juoma oli muuttunut pitkulaisen muotoiseksi jääpalaksi. Ne löytyivät auton lattialta, Piri kertoo.

Jäätyvien tölkkien riskeistä ei tarvitse varoittaa

Nocco-niminen energiajuoma on peräisin Ismo Pirin omasta liikkeestä. Hän toimii kioskin kauppiaana Oulun Haukiputaalla. Pirin mielestä tölkissä olisi pitänyt olla varoitusteksti, että se voi olla vaaraksi jäätyessään.

Piri on ollut asiasta yhteydessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin.

Energiajuomatölkki räjähti Seppo Pirin autossa. Paulus Markkula / Yle

Sen lausunnon mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle eli tässä tapauksessa juoman maahantuojalle. Sen on annettava tuotteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot.

Tukes ei kuitenkaan vaadi tölkkeihin varoitustekstejä räjähtämisvaarasta. Tukesin ylitarkastaja Jyri Pekkanen sanoo, että on yleisessä tiedossa, että tölkki voi räjähtää, mikäli se jäätyy tai lämpenee liikaa.

Hän ei ole kuitenkaan törmännyt vastaavaan tapaukseen niiden kolmen vuoden aikana, kun on toiminut tehtävässään.

Yleensä pakkaseen unohtunut juoma aiheuttaa vain sotkua

Nocco-energiajuoman maahantuoja on perheyritys Lejos. Yrityksen laatupäällikkö Meeri Koponen kertoo, että myöskään he eivät ole kuulleet vastaavasta tapauksesta aiemmin.

Kyseinen energiajuoma on ollut Suomen markkinoilla viitisen vuotta ja se on ruotsalaisen yrityksen valmistuttama.

Noccon markkinoinnista Suomessa vastaava Johanna Hermans on pahoillaan tapahtuneesta. Hänkään ei ole kuullut vastaavaa. Hermans arvelee, että syynä rikkoutumiseen paineen seurauksena on se, että juoma on jäätynyt nopeasti ja kokonaan.

Neste laajenee jäätyessään ja hiilihapon vuoksi paine kasvaa, mikä voi aiheuttaa tölkin rikkoutumisen. Yleensä tölkin hajoaminen aiheuttaa lähinnä sotkua, Hermans kertoo.

Hermansin mukaan yritys suosittelee, ettei juomaa säilytetä alle kahden asteen lämpötilassa.

– Pyrimme löytämään tapoja tiedottaa kuluttajille entistä paremmin siitä, kuinka tuotteitamme tulisi säilyttää.

Ismo Piri on säilyttänyt räjähtäneen tölkin. Hän pohtii sen kannen materiaalin kestävyyttä.

Meeri Koposen mukaan elintarvikkeisiin käytettävistä materiaaleista on tarkat säädökset, millaisia niiden tulee olla. Hän kertoo, että Nocco-juomien valmistaja noudattaa näitä säädöksiä ja testaa materiaaleja säännöllisesti.

Seuraavaksi Ismo Pirillä on edessä auton tuulilasin vaihto. Hän toivoo, ettei joudu maksamaan sitä omasta kukkarostaan.

