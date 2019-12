Finanssivalvonta ärähti: Työeläkeyhtiö joutui irtisanomaan työhyvinvointihankkeet formulavarikkolääkärin luoman valmennusyhtiön kanssa

Finanssivalvonta on vaatinut työeläkeyhtiöitä keskittymään varsinaiseen tehtväänsä eli lakisääteisein eläketurvan hoitamiseen. Fivan mukaan Ilmarisella raja on ylittynyt. Ilmarinen kertoo irtisanoneensa sopimuksensa Hintsa Performancen kanssa.

Työeläkeyhtiöiden toimintaa valvova Finanssivalvonta (Fiva) on määritellyt rajaa sille, millaista toimintaa työeläkeyhtiöt voivat rahoittaa työkyvyttömyysriskin torjumisen nimissä.

Ilmariseen tekemässään tarkastuksessa Fiva on katsonut, että yhtiö on ylittänyt "sallitun toiminnan rajat". Fivan mukaan Ilmarisen tarjoamat palvelut ovat ylittäneet rajat "laadultaan ja laajuudeltaan".

Fivan ärähdyksen jälkeen Ilmarinen kertoo irtisanoneensa sopimuksena Hintsa Performancen kanssa.

Hintsa Performance on Aki Hintsan perustama yhtiö, joka tarjoaa muun muassa yritystysjohtajille ja huippu-urheilijoille henkistä valmennusta. Toissa vuonna menehtynyt Aki Hintsa tunnetaan formulakuskien valmentajana ja muun muassa Mika Häkkisen lääkärinä. Nykysin yhtiötä johtaa Aki Hintsan tytär Annastiina Hintsa.

Myös Hintsan kanssa kehitetystä Parempi vire -mobiilisovelluksesta on päätetty luopua.

Viesti kaikille eläkejäteille

Työeläkeyhtiöt tarjoavat työkykyä ylläpitäviä palveluja ja pyrkivät siten torjumaan esimerkiksi uupumista ja työkyvyttömyyttä.

Eläkevakuutusyhtiön näkökulmasta kyse on vakuutusriskien hallinnasta, mutta Fiva on vuosien varrella usein muistuttanut kaikkia eläkeyhtiöitä, että työkykytoimintaa ei saa käyttää väärin kilpailuvalttina, kun työeläkeyhtiöt houkuttelevat yrityksiä omiksi asiakkaikseen.

Ilmarinen joutuu luopumaan "formulalääkärin" perustaman Hintsa Performancen valmennuksista. Toimitusjohtaja Jouko Pölönen harmittelee työkykytoiminnan määrittelyn vaikeutta. Katriina Laine / Yle

Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen harmittelee tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) työkykytoiminnan laadun ja määrän tulkinnanvaraisuutta.

– Työkyvyttömyysriskin hallinnasta ei ole lain tasoista sääntelyä, ja asiaa koskeva ohjeistus on ollut osin tulkinnanvaraista. On hyvä, että asiaa on nyt käyty perusteellisesti läpi ja pelisääntöjä selkiytetään.

Ilmarinen kertoo käyttäneensä työkyvyttömyysriskin ennaltaehkäisyyn vajaat 12 miljoonaa euroa vuodessa.

Työkyvyttömyydestä miljardilasku

Työkyvyttömyyseläkkeelle (siirryt toiseen palveluun) jää vuosittain noin 20000 henkeä. Määrä on viime vuosina laskenut, mutta kääntyi taas nousuun vuonna 2018. Kasvusta lähes puolet selittyy mielenterveysongelmilla.

Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin yhteensä 2,5 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöt käyttivät ennaltaehkäiseviin työkykyhankkeisiin yhteensä vajaat 18 miljoonaa euroa.