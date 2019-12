Moni palomies odottaa, että työnantaja järjestää uran loppuun mukavat hommat eikä palkka putoa – "Ei voi olla suojatyöpaikkaa, jossa lämmitetään saunaa"

Savusukeltaminen on palomiehen fyysisin työ. Kohonneet eläkeiät tuovat haasteita pysyä riittävän hyvässä fyysisessä kunnossa.

Savusukeltaminen on palomiehen fyysisin työ. Kohonneet eläkeiät tuovat haasteita pysyä riittävän hyvässä fyysisessä kunnossa. Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Palavassa rakennuksessa on pimeää, näkyvyyttä ei ole. Lämpötila voi nousta 300 asteeseen, varusteet painavat kolmekymmentä kiloa tai enemmän. Sisältä pitäisi pystyä pelastamaan ihmiset ja raivata tietä eteenpäin rautakangella tai kirveellä.

Savusukeltaminen on palomiehen fyysisin suoritus. Se vaatii kylmien hermojen lisäksi rautaista kuntoa, jota vaaditaan jokaiselta palomieheltä.

– Voit joutua kävelemään ne tavarat käsissä vaikka kuudenteen kerrokseen. Se on jo itsessään rankka suoritus. Sen jälkeen pitäisi alkaa toimimaan, kuvailee 28-vuotias palomies Juuso Laapas Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Laapas ei vielä eläkeasioista mieti, mutta tiedostaa työn fyysiset vaatimukset.

– Minulta operoitiin pari vuotta sitten polvi. Sitä ennen oli asenne, että on ihan kuolematon ja ei ole ongelmia olla savusukelluskelpoinen eläkeikään asti. Se kyllä se antoi uutta kulmaa, Laapas sanoo.

Juuso Laapas ja Jari Hyrkkänen pitävät huolta kunnostaan liikkumalla runsaasti työ- ja vapaa-ajalla. Kalle Purhonen / Yle

Tuntematon eläkeikä

Vielä 90-luvulla palomiehet pääsivät eläkkeelle 55-vuotiaina. Nykyinen eläkeikä on monelle tuntematon. Vuosina 1962–1964 syntyneiden eläkeikä on vahvistettu 65 vuoteen, mutta nuorempien eläkeikä vahvistetaan myöhemmin elinaikaodotteen mukaan.

Fyysisistä velvoitteista huolimatta palomiesten eläkeikä on kuitenkin sama kuin muillakin palkansaajilla. Tulevaisuudessa se voi siis tarkoittaa reilusti yli 65 ikävuotta.

Palomies selviää savusukelluskelpoisena keskimäärin 55-vuotiaaksi. Kelpoisuutta mitataan säännöllisissä testeissä, joissa testataan hapenottokykyä, lihaskuntoa ja toiminnallisuutta. Nuoremmilla testit ovat hiukan harvemmin, yli 50-vuotiailla vuosittain.

– Olen kuvaillut tätä niin, että palomies pääsee täysin savusukelluskelpoisena eläkkeelle yhtä todennäköisesti kuin vetää korttipakasta ässän tai kurkon. Kaikki ymmärtävät, että se vaatii onnea, palopäällikkö Sampsa Lintunen sanoo.

Ongelma ei ole uusi, mutta silti siihen on vähän työkaluja. Suomen 22 pelastuslaitosta ovat kunnallisia, itsenäisiä toimijoita, joten mitään yhteistä linjausta tai järjestelmällistä uudelleenkouluttautumisohjelmaa ei ole.

Etelä-Karjalassa palopäällikkö Lintunen alkoi ideoida yhdessä viestintäpäällikkö Johanna Franzénin kanssa, mitä tilanteelle voisi tehdä. Syntyi Plan B -ohjelma.

– Käytännössä se on urasuunnittelua. Haluamme nostaa asian esiin ja herättää keskustelua Franzén sanoo.

Sille on kova tarve koko maassa, sillä alalla ei ole päästy eroon niinsanotuista suojatyöpaikoista.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos päätti ryhtyä miettimään konkreettisia ratkaisuja, jolla palomiehet saadaan pidettyä mielekkäissä työtehtävissä uran loppuun saakka. Kalle Purhonen / Yle

Mielekästä työtä

Palomiehen toimintakykyä arvioidaan kahdella tasolla. Niistä savusukelluskelpoisuus on korkeampi ja pelastustoimintakelpoisuus hiukan matalampi. Pelastustoimintakelpoinen palomies voi tehdä työtään savusukelluskelpoisuutta lukuunottamatta muilta osin, esimerkiksi avustamalla palo- ja onnettomuuspaikoilla.

Työvuorojen miehitys on pieni, joten vuorossa ei voi kuitenkaan olla samanaikaisesti useita savusukelluskelvottomia palomiehiä.

– Pahinta on, kun tippuu pelastustoimintakelpoisuuden alapuolelle. Silloin työntekijä ja työnantaja ovat molemmat kädet levällään, että mitäs nyt tehdään. Silloin pitäisi olla valmis suunnitelma, Johanna Franzén sanoo.

Palomiesliiton mukaan suunnitelmaa ei yleensä ole, ja edessä on usein työkyvyttömyyseläke. Ongelmia syntyy etenkin pienillä pelastuslaitoksilla. Pääkaupunkiseudulla sekä Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa on parempi tilanne.

– Isoilla pelastuslaitoksilla voidaan siirtää esimerkiksi savusukelluskelpoisuuden menettäneitä muihin tehtäviin. Etenkin Varsinais-Suomessa tähän on paneuduttu kattavasti. Pienillä laitoksilla näitä tehtäviä ei ole tarpeeksi, kertoo Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on Suomen kolmanneksi pienin. Yhteensä Suomessa on 22 pelastuslaitosta. Etelä-Karjalassa pelastuslaitos työllistää 120 henkilöä.

30 vuotta töitä, ei muuta koulutusta

Palomiesten koulutus on kirjavaa, sillä koulutus on vuosien saatossa muuttunut. Suurimmalla osalla on takanaan opistotason koulutus, osalla pelkästään virkaan pätevöittämiskoulutus.

Takana voi olla 30 vuotta palomiehen töitä, eikä koulutusta mihinkään muuhun tehtävään.

– Vuorossa pitää kuitenkin olla riittävästi savusukelluskelpoisia. Emme voi tarjota suojatyöpaikkaa, jossa oikein kärjistäen sovitaan, että lämmitetään saunaa. Pahimmillaan 10 vuoden päästä meillä pitäisi olla 12 saunaa, Sampsa Lintunen sanoo.

Palopäällikkö Sampsa Lintunen haluaa kannustaa palomiehiä pohtimaan uran loppuosaa jo varhaisessa vaiheessa. Kalle Purhonen / Yle

Palomiesliiton mukaan "saunanlämmitysvuorot" ovat alalla valitettavan yleisiä.

– Ei niitä ehkä enää niin paljon ole kuin ennen, mutta on se vieläkin yleinen ilmiö. Kun ei ole pystyviä savusukeltajia, se on aina pois varsinaisesta työstä, toteaa liiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Palomiehen työvuorot kestävät 24 tuntia. Palkasta noin 40 prosenttia koostuu vuorotyön tuomista lisistä. Koska työntekijöiden määrä ei voi kasvaa, tarkoittaa yhden jääminen asemalle sitä, että hälytykseen vastataan vajaalla miehityksellä.

– Ei se ole mielekästä työtä, jos kaikki tietävät, että se työtehtävä on ihan keksittyä, sanoo Johanna Franzén.

"Nuoret kaverit ovat voimiensa tunnossa"

Kun Etelä-Karjalan palomiehille esiteltiin tänä syksynä ajatuksia urasuunnittelusta, se otettiin alkuun vastaan kriittisesti. Vaikka ongelma oli tiedossa, ei siitä oltu puhuttu ääneen.

– Moni ajatteli, että on työnantajan vastuulla järjestää mukavat hommat eli kiva työaika eikä palkka saisi pudota. Me olemme yrittäneet viestiä, että se ei ole työnantajan vaan jokaisen omalla vastuulla, Sampsa Lintunen sanoo.

Myös Palomiesliitolla on tapana muistuttaa valmistuvia palomiehiä iän tuomasta fyysisen kunnon rapistumisesta ja jatkosuunnitelmien tekemisestä. Viesti ei aina mene perille.

– Nuoret kaverit ovat voimiensa tunnossa. Ei silloin vielä ajatella, millaista elämä on viisikymppisenä. Toivoisin, että työkyvyn väistämättömään rapistumiseen suhtauduttaisiin paremmin jo varhaisessa vaiheessa, toteaa Pasi Jaakkola.

Savusukeltaminen loppuu palomiehillä keskimäärin 55-vuotiaana. Työuraa voi siinä vaiheessa olla jäljellä vielä pitkä tovi. Kalle Purhonen / Yle

Pakollinen kehonhuolto

Plan B:n ajatus on herätellä jokainen miettimään uraansa tulevaisuudessa. Se vaatii kouluttautumista ja tehtäviä, joihin edetä. Parhaimmillaan kouluttautuminen aloitetaan hyvissä ajoin – jo paljon ennen kuin fyysinen kunto laskee.

Tällä hetkellä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella mietitään, miten työnantaja voi tukea opiskelua. Mahdollisia uusia tehtäviä pelastuslaitoksella voi lisäkoulutuksen jälkeen avautua alipäällystöstä ja päällystöstä.

– Varmaan luonnollisinta on edetä esimiesuralle, eli esimieheksi ja palomestariksi ja sitä kautta työllistyä päällystötehtäviin. Niissä fyysinen elementti ei ole enää mukana, Sampsa Lintunen sanoo.

Ensisijainen tavoite ei siis ole siinä, että palomiehet vaihtaisivat kouluttautumisen kautta alaa.

– Toivomme hyvin vahvasti, että ihmiset jäävät meiltä eläkkeelle. Mieluiten niin, että he ovat mahdollisimman hyväkuntoisia ja olisi vielä hyviä eläkepäiviä jäljellä, Franzén sanoo.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos pyrkii myös nostamaan keski-ikää, johon savusukeltaminen yleensä päättyy. Laitoksella on oma fysioterapeutti, jonka avulla rajaa onkin saatu hilattua korkeammalle. Fysioterapeutti on tuonut kehonhuollon mukaan harjoitteluun.

– Olemme tiettävästi ainoa pelastuslaitos Suomessa, jossa on aamulla varusteiden tarkastamisen jälkeen pakollinen lihaskunto-liikkuvuus-koordinaatioharjoitus, Lintunen kertoo.

Ossi Laari pitää työstään palomiehenä ja toivoo, että työ pysyy mielekkäänä eläkkeelle asti. Kalle Purhonen / Yle

Tulevaisuus mietityttää

Palomies Jari Hyrkkäsellä on takana reilun parinkymmenen vuoden ura. 52-vuotias Hyrkkänen on savusukelluskelpoinen. Kun eläkeasioista ensimmäisen kerran alettiin puhua, se ei vielä tuntunut ajankohtaiselta. Nyt tilanne on toinen.

– Voi sanoa, että jopa harmittaa, että eläkeikä on noussut yhtäkkiä 10 vuotta. Kyllä sitä miettii, miten jaksaa, Hyrkkänen pohtii.

Hyrkkänen muistelee oman uransa alkua, jolloin työvuoroissa oli enemmän väkeä ja mukaan mahtui sekä nuoria että vanhempia palomiehiä.

– Tänä päivänä työvuorot ovat paljon pienempiä, ei ole enää niitä vanhemman miehen paikkoja. Me joudutaan vanhemmat ja nuoremmat tekemään samat tehtävät.

57-vuotias ylipalomies Ossi Lairi on työskennellyt palomiehenä 35 vuotta. Eläkeikää hän ei ole viitsinyt viime aikoina tarkastella, sillä se on noussut säännöllisesti. Lairi ei enää savusukella, mutta on mukana muussa työssä normaalisti. Tulevaisuus mietityttää.

– Kyllä se vaivaa tietenkin. Tykkään tosi paljon tästä työstä, mutta sen pitäisi säilyä mielekkäänä, Lairi pohtii.