Saksassa parlamentti hyväksyi kattavan ilmastopaketin kuukausien väännön jälkeen

Saksassa parlamentin ylähuone on hyväksynyt kattavan ilmastopaketin. Niin kutsuttu ilmastopaketti on nimitys suunnitelmille, joilla aiotaan muun muassa leikata junaliikenteen kustannuksia ja lisätä lentomatkustamisen verotusta. Uudistusten on määrä astua voimaan heti ensi vuoden alussa.

Liittokansleri Angela Merkelin hallitus ja osavaltioiden edustajat ovat kiistelleet asiasta kuukausia.

Ilmastopaketti hyväksyttiin, kun osapuolet löysivät kompromissin kiistaan hiilidioksidin päästömaksujen alarajoista. Nyt sovittiin, että tammikuusta 2020 alkaen yritykset maksavat vähintään 25 euroa käyttämästään hiilidioksiditonnista ja että järjestelmä sulautetaan EU:n laajuiseen päästökauppaan.

Alkujaan hinnaksi ehdotettiin 10:tä euroa. Nyt sovittu 25 euroa ei ole pysyvä hintalappu hiilikaupassa, vaan sen arvioidaan nousevan 55:een euroon vuoteen 2025 mennessä, mikäli maan parlamentti niin säätää, kertoo Saksan radion ulkomaanpalvelu Deutsche Welle (siirryt toiseen palveluun).

Hiilidioksidin hintaa ei vielä ole säädetty lailla.

Saksan teollisuusliiton BDI:n varatoimitusjohtajan Holger Löschin mukaan uusi päästömaksu huonontaa Saksan kilpailukykyä tuntuvasti. Löschin mukaan maan hallinnon suunnitelmat lisätä sähköautojen määrää maassa tuntuvasti vuoteen 2030 mennessä on jo ”kaiken mahdollisen saavutettavan rajamailla”.

Ilmastoaktivistit tukkivat ruskohiilivoimalaan johtavan rautatien Jaenschwaldessa Saksassa 30. marraskuuta. Filip Singer / EPA

Greenpeace: "Vain askel oikeaan suuntaan"

Ympäristöjärjestöt ja maan oppositio pitävät ilmastopakettia riittämättömänä.

– Kyse on vain askeleesta oikeaan suuntaan, sanoi Anton Hofreiter vihreiden puoluejohtaja Saksan liittopäivillä.

Syyskuussa ympäristöjärjestö Greenpeace syytti hallitusta epäonnistumisesta ilmastouudistuksissa.

– Merkelin aikakausi tulee loppumaan kuten se alkoi: rikotuilla lupauksilla ja liian vähäisillä ilmastotoimilla, sanoi Greenpeacen poliittinen neuvonantaja Andree Böhling.

Arviolta 5 000 maanviljelijää kokoontui Berliiniin osoittamaan mieltään ilmastolakeja ja maatalousuudistusta vastaan 26. marraskuuta 2019.

Reilu viikko sitten EU:n komissio hyväksyi "uudeksi vihreäksi sopimukseksi" kutsutun suunnitelman. Suunnitelma pitää sisällään lukuisia toimenpiteitä ilmastopolitiikan tiukentamiseksi.

Saksa tähtää hiilineutraaliksi EU:n tavoin vuoteen 2050 mennessä. Saksa aikoo myös vähentää kasvihuonepäästöjään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta, vuoteen 2030 mennessä.

Lähteet: AFP