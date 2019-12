Joululahjojen vaihto- ja palautusrumba käy kiivaimmillaan – moni kokee huononkin joululahjan eteenpäin myymisen tökeröksi

Lahjojen vaihto- ja palautusrumba on alkanut joulun jälkeen.

Verkkokaupan myynnin kasvaessa myös palautusten määrä on noussut. Erityisesti joulun jälkeen ostoksia palautetaan tavallista enemmän.

Jo vuosia joululahjojen osto on siirtynyt yhä enemmän verkkokaupan puolelle (siirryt toiseen palveluun) (HS). Esimerkiksi S-ryhmän verkkokaupassa myynti on kasvanut viime vuoteen nähden reilusti, ja samassa suhteessa kasvaa myös palautusten määrä.

Suurimmat palautusprosentit on perinteisesti tekstiileissä; vaatteita tilataan netistä tai ne ostetaan kokeilematta kivijalkakaupasta.

– Joulun jälkeen palautetaan eniten pelejä ja leluja, mutta pääpaino on tekstiileissä. Yöpaitoja, jalkineita, tossuja ja kaikenlaisia halutaan palauttaa tai vaihtaa, sanoo Lahden Launeen Prisman käyttötavaramyyntipäällikkö Mervi Alastalo.

Verkkomaksupalveluita tarjoavan Paytrailin mukaan joulun jälkeen vaatteiden, kenkien ja asusteiden palautusprosentti nousee jopa 40 prosenttia. Palautuksia tulee huomattavasti normaalia enemmän myös elektroniikan ja matkailun ostoksista. Paytrail hoitaa noin 10 000 verkkokaupan maksuliikennettä.

– Palautuksia on eniten tuotteissa, joita ostetaan lahjaksi; elektroniikkaa, puhelimia ja tietokoneita. Palautussyy on yleensä se, että malli on väärä tai tuote on väärän värinen, sanoo Verkkokauppa.comin markkinointi- ja viestintäjohtaja Seppo Niemelä.

Moni tulee vaihtamaan paketista löytyneet kalsarit heti joulun jälkeen. Meeri Niinistö / Yle

Tori.fi:n tekemän kyselyn mukaan joululahjoja palauttaa noin viisi prosenttia kyselyyn vastanneista. Kyselyyn osallistui tori.fi-verkkosivustolla reilut 2 600 suomalaista.

Heti joulun jälkeen ryhdytään kuitenkin käymään kauppaa myös netin vertaisverkkokaupoissa, kuten Facebookissa ja Torissa.

– Välipäivät ovat vertaiskaupan juhlaa ja ihmiset käyvät aktiivisesti kauppaa. Myydään ei-toivottuja joululahjoja, etsitään lapsille luistimia ja muita talviurheiluvälineitä, sanoo Tori.fi:n markkinointipäällikkö Laura Kuusela.

Saman kyselyn mukaan 40 prosenttia suomalaisista kokee saatujen lahjojen myymisen tökeröksi. Joka kolmas suomalainen säilöö "huonot" joululahjat varastoon. Joka viidettä hävettäisi myydä vasta saatu joululahja.

Torin markkinapaikkajohtaja Timo Huhtamäen mukaan kyse ei niinkään ole rahasta, sillä yli puolet vastaajista kuitenkin ajattelee, että lahjan lahjoittaminen eteenpäin on hyväksyttävää.

– Eihän toisen vaivalla ja sydämellä hankkimaa lahjaa kukaan halua myydä. Mutta iso osa lahjoista ei vaivannäöstä huolimatta ihan osu. Sellaiset jäävät herkästi pyörimään nurkkiin ja päätyvät lopulta roskiin.

Kyselyn mukaan viisi prosenttia on myynyt joululahjoja eteenpäin rahan vuoksi.

Kuluttajat tietävät oikeutensa vaihtaa

Lain mukaan kivijalkakauppojen ei tarvitse vaihtaa jo myytyjä tuotteita, mutta verkkokaupassa ostajalla on aina kahden viikon palautusoikeus. Useimmat kivijalkakaupatkin kuitenkin joustavat ja tarjoavat ostoksiin esimerkiksi vaihto-oikeutta.

Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkasen mukaan on mahdollista, että palauttamisesta on tullut yleisempää, kun verkkokaupoista tuttu periaate on yleistynyt myös kivijalkakauppoihin.

Lahdessa Launeen Prismassa yhä useammin ostokset päätyvät vaihtoon tai palautukseen. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että ihmiset ostavat vaatteita kokeilematta niitä kaupassa.

– Ihmiset ovat tietoisia, että heillä on oikeus vaihtaa ja palauttaa tuotteita ja he myös hyödyntävät tätä oikeutta, sanoo Mervi Alastalo.

Mervi Alastalon mukaan Lahden Launeen Prisman asiakkaat käyttävät palautusoikeutta yhä useammin hyväkseen. Meeri Niinistö / Yle

Kuitti talteen ja lahja vaihtoon

Sekä S-ryhmältä että Keskolta neuvotaan, että käyttämättömistä ostoksista kannattaa ottaa kuitti mukaan, jos lahjan haluaa vaihtaa. Kaupat tarjoavat eripituisia vaihto- ja palautusoikeuksia.

– Meillä tuotteet saa vaihtaa loppiaiseen mennessä. Ensimmäiset palautukset tulevat jo jouluaattona, mutta heti välipäivinä se ruuhka on suurimmillaan. Kuitti mukaan, infoon ja vaihtamaan, vinkkaa Launeen Prisman Mervi Alastalo.

Jo kerran käärityt tuotteet päätyvät normaalisti myyntiin, mutta silti Verkkokauppa.comista muistutetaan, etteivät kaupatkaan toivo palautuksia.

– Ostoprosessi kannattaa tehdä huolella. Me julkaisemme tuotteista huolto- ja palautusprosentit, ja niitä voi tutkailla. Ennaltaehkäisy on tehokas keino myös palautusten välttämiseksi, sanoo Verkkokauppa.comin Seppo Niemelä.

Lue lisää: Toiko pukki epämieluisan lahjan? Ei hätää, kaupat joustavat palautuksissa ja vaihdoissa, vaikka ei tarvitse