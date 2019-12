Jännitteet Huawein asemasta 5G-verkossa kasvavat Euroopassa – Suomi ei sulje yksittäisiä toimijoita ulos

Tanskassa alkoi joulukuun alkupuolella kova kohina kiinalaisen teknologiajätin Huawein toimintatavoista.

Berlingske Tidende -lehti ja Tanskan radio DR (siirryt toiseen palveluun)kertoivat, että Kiinan Tanskan-suurlähettiläs Feng Tie olisi painostanut Føroya Tele -yhtiötä tekemään sopimuksen Huawein kanssa 5G-verkon rakentamisesta Färsaarille.

Tanskalle kuuluva, laajan itsehallinnon omaava Färsaaret on yrittänyt solmia vapaakauppasopimuksen Kiinan kanssa. Feng Tie sanoi tanskalaismedioiden mukaan, että vapaakauppasopimuksen voi unohtaa, jos kiinalaista Huaweita ei valita rakentamaan 5G-verkkoa saarelle. Tanskalaismediat perustavat tietonsa tapaamisesta vuodettuihin äänitteisiin.

Myös Yhdysvaltain Tanskan-suurlähettiläs Carla Sands olisi sekaantunut asiaan ja painostanut Tanskaa olemaan tiukkana Huaweita kohtaan, kertoo ruotsalainen talouslehti Dagens Industri (siirryt toiseen palveluun).

Färsaarten edustaja puolestaan sanoo, ettei hän ole kokenut painostusta Kiinan suurlähettilään taholta. Hän ei kuitenkaan kiistä, että mahdollinen vapaakauppasopimus on pelissä.

Kiinan Tanskan-suurlähetystön mukaan Färsaaria ei ole painostettu. Tanskan pääministeri Mette Fredriksen on korostanut, että 5G-verkon rakentaminen on färsaarelaisten oma asia eikä Tanskan valtion.

Lisää aiheesta: Huawei on tänään jo yhtä suuri kuin Nokia ja Ericsson yhteensä – mutta onko kiinalaisyhtiö turvallisuusriski?

Kauppasota ja turvallisuus sekoittuvat

Färsaarten 5G-verkko on yksi esimerkki laajemmasta eurooppalaisesta keskustelusta, jossa pohditaan Huawein osallistumista uuden sukupolven verkon rakentamiseen mantereella.

Jos Euroopan maat tekevät 5G-teknologiassa erilaista lainsäädäntöä ja valitsevat erilaisia tekniikan toimittajia, se voi pirstaloida mantereen telemarkkinat tulevaisuudessa.

5G kymmenkertaistaa verkkoyhteyksien nopeudet ja yhdistää esineitä ja asioita verkkoon yhteiskunnan elintärkeillä sektoreilla: energiassa, liikenteessä, pankkipalveluissa, terveyspalveluissa. Siitä syystä verkon turvallisuuskysymykset ovat paljon tärkeämpiä kuin edellisen sukupolven 4G-verkossa.

Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan ytimessä on kilpajuoksu maailmanlaajuisesta teknologiateollisuuden herruudesta. Siinä taistelussa 5G on ratkaisevassa asemassa.

Kiinalaisten mielestä amerikkalaisten huolet Huawein turvallisuudesta ovat tekopyhiä. Huawei onkin tiukasti kiistänyt kaikenlaiset vakoilusyytökset.

Huawein Suomen- ja Baltian-yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Hennariikka Andersson painottaa Ylelle, että Yhdysvallat ei ole edelleenkään esittänyt todisteita väitteensä tueksi.

Kiina ja Yhdysvallat painostavat kumpikin

EU:n suurimmassa maassa Saksassa keskustelu Huaweista on käynyt kuumana (siirryt toiseen palveluun) tänä vuonna.

Kiinan suurlähettiläs Saksassa uhkasi vastikään "seurauksilla", (siirryt toiseen palveluun) jos Huawei suljetaan Saksan 5G-markkinoilta. Mediatietojen mukaan Kiina olisi suoraan kytkenyt saksalaisautojen tuonnin Huawein asemaan Saksan telemarkkinoilla.

Yhdysvallat puolestaan uhkasi keväällä (siirryt toiseen palveluun)rajoittaa maiden välistä tiedustelutietojen vaihtoa, jos Saksa hyväksyy Huawein 5G-toimittajaksi.

Tähän saakka Saksan liittokansleri, kristillisdemokraattien Angela Merkel on ollut sitä mieltä, että Huaweilla pitäisi olla avoin pääsy Saksan verkkomarkkinoille tiukkojen turvallisuustestien jälkeen. Tilanne on kuitenkin hankaloitunut, kun Merkelin poliittinen asema on heikentynyt.

Selvästi kielteisen kannan Huawein pääsyyn omille markkinoilleen ovat toistaiseksi ottaneet Yhdysvallat, Uusi-Seelanti, Australia ja Japani (siirryt toiseen palveluun). Ne vetoavat Huawein turvallisuusongelmiin.

Selkänsä Huaweille ovat kääntäneet myös Tanska, (siirryt toiseen palveluun) Viro (siirryt toiseen palveluun), Puola, (siirryt toiseen palveluun) Ruotsi (siirryt toiseen palveluun) ja Britannia (siirryt toiseen palveluun), mutta mitään päätöksiä näissäkään maissa ei vielä virallisesti ole tehty. Ruotsissa on tekeillä uusi laki, joka mahdollistaisi Huawein sulkemisen 5G-verkon rakentamisesta.

Mitään tiettyä valmistajaa sen sijaan eivät suunnittele kieltävänsä Suomen lisäksi Ranska (siirryt toiseen palveluun), Espanja, Portugali, Unkari ja Belgia. Ne korostavat kuitenkin tutkivansa laitevalmistajien tekniset ratkaisut erittäin tarkkaan. Esimerkiksi Espanjassa teleoperaattori Telefónica on jo hyväksynyt (siirryt toiseen palveluun) Huawein 5G-verkkotoimittajakseen.

Myös Suomessa Huawei toimii 5G-verkkomarkkinoilla. Sillä on yhteistyötä suurimpien teleoperaattoreiden kanssa.

Harakka: "Lähtökohta on useita laitetoimittajia"

Vaikka teleoperaattorit ovat ehtineet valita yhteistyökumppaneitaan, eurooppalaiset valtiot miettivät samalla omia vaatimuksiaan 5G:n turvallisuuden suhteen.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan Suomi valitsee 5G-verkkoihin useita laitetoimittajia niin, että kansallisen turvallisuuden vaatimukset täyttyvät.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan Suomi haluaa useita laitetoimittajia 5G-markkinoille turvallisuusnäkökohdat huomioiden. "On tärkeää tehdä ratkaisut yhdessä Euroopassa selkeiden yhteisten pelisääntojen mukaan, jotka eivät sorra tai suosi ketään." Vesa Moilanen / Lehtikuva

– Toisin kuin muissa EU-maissa, Suomessa on jo määritelty kansallisen turvallisuuden vaatimuksia, ja näille verkoille laatuvaatimuksia. Lähtökohtana on aina se esimerkiksi se, että on useita laitetoimittajia. Muut Euroopan maat tulevat tässä perässä, ja siitä voi johtua tämä aika kiihkeäkin keskustelu.

Harakka ei ota kantaa yksittäiseen yhtiöön tai sen mahdollisesti aiheuttamaan turvallisuusriskiin.

– En ota kantaa mihinkään laitevalmistajaan. Olennaista on se, että 5G tulee olemaan tietoyhteiskunnan ja datatalouden selkäranka, ja se mahdollistaa valtavan määrän uusia palveluita.

EU esitteli lokakuussa yhteisen riskiarvion 5G-teknologiasta (siirryt toiseen palveluun). Siinäkään ei mainittu yhtään yksittäistä laitevalmistajaa.

Hän kaipaa ennen kaikkea yhteisiä toimia EU-tasolla.

– Käsittääkseni meillä on tekeillä 17 eri lainsäädäntöä EU-maissa, ja sehän johtaa pahimmillaan siihen, että meillä ei ole yhteistä markkinaa näille 5G-palveluille. Sillon Eurooppa ei voisi olla etujoukossa 5G:ssä, niin kuin sen pitää olla, Harakka sanoo.

Lintilä: "Jokainen valtio tekee omat päätöksensä"

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että turvallisuuskysymys liittyy kaikkiin yhtiöihin, tulipa yhtiö mistä maasta tahansa.

– Poliittisesti kyllä Suomessa on aina osattu tiukkojen asioiden kanssa pärjätä, vaikka ne olisivat poliittisesti herkkiä.

Jos todetaan, että jonkin toimittajan tuotteissa on turvariski, onko sen tuloa edes mahdollista kieltää? Kiinalaiset hallitsevat laite- ja komponenttituotantoa, käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot tulevat Euroopasta ja Yhdysvalloista. Verkoissa käytetään ristiin eri valmistajien tuotteita.

Elinkeinoministeri MIka Lintilä eduskunnassa marraskuussa. Lintilän mukaan jokainen maa tekee omat ratkaisunsa 5g-markkinoista. Markku Ulander / Lehtikuva

– Turvariski ja niiden todentaminen on oma asiansa, ja tietysti me haemme eurooppalaista näkemystä asiaan, mutta jokainen kansallinen valtio tekee itse päätöksensä, se on ihan selvä asia, Lintilä sanoo.

Lintilä uskoo, että EU-maat löytävät jonkinlaisen ratkaisun ensi keväänä. Tuolloin kukin maa tuo yhteiseen pöytään oman kansallisen arvionsa. Sen jälkeen sovitaan yhteisestä keinovalikoimasta turvallisuuden takaamiseksi.

Hän toivoo, että asiasta on yhteinen näkemys "niin laajasti kuin suinkin on mahdollista".

Lisää aiheesta:

FT: Yhdysvallat harkitsee Nokian ja Ericssonin rahoittamista Huawein kampittamiseksi

Ruotsi aikoo sulkea kiinalaisen Huawein 5g-verkkojensa ulkopuolelle, kertoo SVT – "Paniikkireaktio", sanoo suomalaisprofessori

Professori: Nokian ja Ericssonin kilpailumahdollisuudet turvattava – "Puheet kansallisesta turvallisuudesta voi unohtaa, jos kiinalaiset valtaavat markkinat"