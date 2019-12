Intian kuohunnalle ei näy loppua – uusi kansalaisuuslaki säikäytti muslimivähemmistön, joka pelkää jäävänsä hinduenemmistön syrjimäksi

Intian muslimiväestö on osoittanut pitkin viikkoa mieltään uutta kansalaisuuslakia vastaan. Muslimit pitävät laki syrjivänä.

Intian muslimiväestö on osoittanut pitkin viikkoa mieltään uutta kansalaisuuslakia vastaan. Muslimit pitävät laki syrjivänä. Rajat Gupta / EPA

Intiassa on kuohunut tällä viikolla poikkeuksellisen rajusti. Eri puolilla maata on osoitettu mieltä uutta kansalaisuuslakia vastaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan perjantaina mellakoinnin kuolonuhrien määrä nousi jo 14:ään.

Erityisesti kaduilla on oltu Koillis-Intiassa, mutta on mieltä osoitettu myös pääkaupungissa Delhissäkin.

Intian parlamentti hyväksyi lakimuutokset viime viikolla. Uuden kansalaisuuslain tavoite on nopeuttaa Pakistanista, Afganistanista ja Bangladeshistä luvattomasti ennen vuotta 2015 saapuneiden maahanmuuttajien kansalaisuuskäsittelyä.

Tällaisia maahanmuuttajia on miljoonia.

Muslimit pitävät lakia syrjivänä

Erityisesti Intian muslimiväestö on pitänyt uutta lakia syrjivänä. Mielenosoituksissa on huomautettu äänekkäästi, että uuden lain mukaan nimenomaan ei-muslimit saavat nopeutetun kansalaisuuskäsittelyn.

Intian hindunationalistisen pääministerin Narendra Modin tavoite on suojella naapurimaista saapuneita uskonnollisia vähemmistöjä. Pakistan, Afganistan ja Bangladesh ovat muslimienemmistöisiä maita, joten suojelun saavat erityisesti hindut ja kristityt.

Muslimit rajataan siten laissa suojelun ulkopuolelle ja se on sydämistyttänyt Intian muslimiväestön. Hinduenemmistöisen Intian väestöstä on muslimeja 14 prosenttia eli yli 200 miljoonaa.

Assamin osavaltion muslimit ovat äkämystyneet myös tänä vuonna toteutetusta kansalaisrekisteristä.

Rekisteri teki lähes kaksi miljoonaa muslimia valtiottomaksi, sillä siihen kirjattiin vain sellaiset henkilöt, jotka pystyivät osoittamaan sukunsa asuneen alueella ennen vuoden 1971 tapahtumia (siirryt toiseen palveluun), jolloin Bangladeshistä pakeni ihmisiä Intiaan.

Kanteet korkeimman oikeuden käsittelyyn

Lain vastustajat vierastavat myös ajatusta siitä, että uskonto nousee kansalaisuuden määrittämisessä merkitsevään asemaan.

Intia on perustuslakinsa mukaan maallinen valtio, joskin hindulaisuus on valtauskonto. Väestöstä on 80 prosenttia hinduja.

Toisaalta lakimuutosta vastustetaan myös Koillis-Intian osavaltioissa siksi, että alueen alkuperäisväestö pelkää omien kulttuuriensa jäävän maahanmuuttajien paineessa alakynteen.

Muslimipuolue ja ihmisoikeusjärjestöt aikovat viedä kansalaisuuslain Intian korkeimman oikeuden käsittelyyn. Oikeus ottanee kanteet käsittelyyn ensi vuoden puolella.

