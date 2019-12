Eduskunta jäi joulutauolle – näin kansanedustajat kuvailevat politiikan villiä vuotta: Kinastelua ja kovaa vauhtia

Eduskunnan vuoden viimeinen istuntopäivä alkoi perjantaina perinteisillä puhemiehen joulukahveilla. Kansanedustajat kokoontuivat kuulemaan Sibelius-lukion kamarikuoroa ja muistelemaan kulunutta vuotta.

Eduskuntaan kansanedustajat palaavat helmikuun alussa.

Sote-uudistus, kahdet vaalit, kolme hallitusta, ongelmat valtion omistajaohjauksessa ja al-Holin tilanne olivat vain muutamia tapahtumia, joista politiikan vuosi muistetaan.

– Tämä syksy oli minulle 29. syksy eduskunnassa, ja täytyy sanoa, että tästä vuodesta ei vauhtia puuttunut, sanoo Toimi Kankaanniemi (ps.).

Sanna Marin toi Suomelle näkyvyyttä ulkomailla, kiitteli Toimi Kankaanniemi. Pekka Tynell / Yle

Politiikan puhe polarisoituu

Kahdeksan vuoden poissaolon jälkeen eduskuntaan palannut Kimmo Kiljunen (sd.) kertoo, että istuntosali oli paluun jälkeen täynnä uusia naamoja. Nyt, kun vaaleista on kulunut kuukausia, monista tuntemattomista on tullut tuttuja.

Toisaalta jokin on poissaolon aikana myös muuttunut, Kiljunen sanoo.

Kimmo Kiljunen palasi keväällä eduskuntaan kahdeksan vuoden jälkeen. Marja Väänänen / Yle

– Keskustelun tila on polarisoitunut toisella tavalla kun aikaisemmin. Otan esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan, joka on aina ollut vahvasti konsensushakuinen. Sinne on tullut yllättävää jakolinjaa.

Kokemuksia politiikan kovasta puheesta on myös ensimmäisen kauden kansanedustajalla Veronika Honkasalolla (vas.).

– Tämä yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri ja vihapuheen normalisoituminen, se on ottanut ihan uusia kierroksia viime viikkojen aikana.

Haluan ajatella, että asiat riitelevät, eivät ihmiset, toteaa Veronika Honkasalo. Kari Ahotupa / Yle

Uusi pääministeri ja luonnonsuojelurahat ilahduttavat

Vuoteen on mahtunut ilonaiheitakin.

Oppositioasemastaan huolimatta Kankaanniemi nostaa positiivisena tapahtumana esiin Sanna Marinin (sd.) nimittämisen pääministeriksi.

– Se noteerattiin maailmalla ja meillä Suomessa. Kun jättää puoluepoliittiset näkökulmat pois, se oli kyllä positiivinen asia, ja Suomelle varmasti eduksi.

Sanna Marin. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Ensimmäistä kauttaan istuvan kansanedustajan Jenni Pitkon (vihr.) mieleen vuodesta jäi päällimmäisenä pääsy eduskuntaan. Työn antoisuus ja kollegoilta saatu tuki ja apu ilahduttavat Pitkoa.

– Hallitusohjelmassa on tehty merkittäviä panostuksia luonnonsuojeluun. On tullut paljon positiivista palautetta siitä, että retkeilyrakenteita ollaan vihdoin laittamassa kuntoon ja on panostettu lähiluonnon parantamiseen.

Jenni Pitko. Eduskunta

Pääministerille sisua, kollegoille viisautta päätöksentekoon

Toiveita tulevalle vuodelle on sekä oppositiolla että hallituksella.

– Hallituspuolueiden kesken on ollut paljon keskinäistä kinastelua, mutta toivon, että joulutauko tekee hyvää ja tästä päästään eteenpäin, sanoo kokoomuksen Sari Sarkomaa.

Sari Sarkomaa toivotti kollegoita rohkeutta ja viisautta päätöksentekoon. Tanja Heino / Yle

– Tunnistakaa, opposition kansanedustajat, että me olemme ihmisiä myös täällä hallituksen puolella. Ollaan siinä mielessä läheisiä toisillemme, aivan kuten jouluna ollaan, muistuttaa Kimmo Kiljunen (sd.).

Kansanedustajat antaisivat toisilleen aineettomia lahjoja, kuten viisautta päätöksentekoon ja kevyttä mieltä tulevalle vuodelle.

Osa on jakanut eduskunnassa myös konkreettisia lahjoja.

– Eilen annoin pääministerille Sisu-askin. Toivotin hänelle hyvää joulua ja sanoin, että arvoisa pääministeri, tarvitsette sisua jatkossa varmasti vielä enemmän, Toimi Kankaanniemi sanoo.