Boeingin miehittämättömän avaruuskapselin neitsytmatka avaruusasemalle epäonnistui – syynä vika kapselin ajastimessa

Boeingin uuden Starliner-avaruuskapselin ensimmäinen koelento kansainväliselle avaruusasemalle (ISS) on epäonnistunut.

Kyseessä oli merkittävä koelento, sillä samanlaisella kyydillä on tarkoitus viedä astronautteja avaruusasemalle ensi vuonna.

Atlas V -kantoraketti lähti matkaan onnistuneesti ennen aamuseitsemää paikallista aikaa Floridassa Yhdysvalloissa sijaitsevasta Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta.

Atlas V on Lockheed Martinin ja Boeingin yhteisyrityksen United Launch Alliancen valmistama.

Pian laukaisun jälkeen kantoraketista irtautuneen avaruuskapselin kerrotaan ajautuneen kiertoradalle, josta sen ei ole mahdollista saavuttaa avaruusasemaa. Syynä on vika avaruuskapselin ajastimessa, jonka takia se kulutti liikaa polttoainetta, minkä takia turvallinen matka ISS:lle ei onnistunut.

Nyt avaruuskapseli on maan kiertoradalla, josta se aiotaan lennättää takaisin Maahan Yhdysvaltojen New Mexicoon sunnuntaina.

Miehitetty lento kaavailtu ensi kesälle

Vielä ei ole selvää, aiotaanko Starliner-avaruuskapselilla suorittaa vielä toinen koelento ennen ensi kesän miehitettyä lentoa.

– En sulje sitä pois, sanoi Jim Bridenstine Nasalta tiedotustilaisuudessa.

– Jos kyydissä olisi ollut astronautteja, he olisivat ehkä voineet korjata ongelman.

Viranomaiset vakuuttavat silti, että avaruuskapseli on turvallinen.

Boeing on yksi kahdesta yrityksestä, jotka Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa on palkannut viemään astronautteja avaruuteen. Nasa on nojannut ISS:lle suuntaavissa avaruusmatkoissa pääosin venäläisiin kantoraketteihin, sillä sen viimeisin samaan matkaan ja avaruusasemalle telakoitumaan kykenevä avaruussukkula eläköityi noin yhdeksän vuotta sitten.

