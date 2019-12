Herätys: Palkka-ale ei ole yrittäjien ykköstoive, työfysioterapeutille pääsy helpottuu, Sanna Marin Ykkösaamun vieraana

Yrittäjien kysely: palkka-ale ei kannusta palkaamaan lisää

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan uusien työntekijöiden palkkaamiseen kannustaisi eniten nykyistä laajempi mahdollisuus sopia työehdoista työpaikoilla. Liki yhtä suuri merkitys olisi rahallisella tuella, esimerkiksi palkkatuki työntekijän palkkaamiseen. Työntekijöiden nykyistä alhaisempi palkkataso oli kyselyn häntäpäässä tekijöistä, jotka kannustaisivat yrittäjiä työllistämään uuden työntekijän.

Työfysioterapeutille pääsee jatkossa ilman lähetettä

Työfysioterapeutin pitää jatkossa pystyä arvioimaan, milloin potilaan tilanne on sellainen, että hänet pitää ohjata lääkärin vastaanotolle. Laura Hyyti / Yle

Pääsy työfysioterapeutille helpottuu vuodenvaihteen jälkeen. Monessa tapauksessa työfysioterapeuttia pääsee tapaamaan ilman lähetettä lääkäriltä tai työterveydenhoitajalta. Käytännön uskotaan leviävän melko nopeasti yrityksissä.

Siviilien ahdinko syvenee Syyriassa, tuhannet pakenevat pommituksia

Syyrialaisia pakenemassa pommituksia Idlibin lähistöllä. Aaref Watad / AFP / Lehtikuva

Syyriassa Idlibin maakunnassa kymmenet tuhannet ihmiset ovat lähteneet pakoon kiihtyviä pommituksia. Sotaa tarkkailevan järjestön mukaan taisteluissa ja ilmaiskuissa on kuollut yhden päivän aikana ainakin 80 ihmistä.

Pääministeri Marin Ykkösaamun vieraana

Uutissuomalaisen gallupin mukaan puolet suomalaisista uskoo pääministeri Sanna Marinin (sd.) onnistuvan tehtävässään. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Sanna Marinin (sd.)hallitus on ollut vallassa vajaat kaksi viikkoa. Sinä aikana Marin on ehtinyt käydä EU:n huippukokouksessa Brysselissä, esitellä hallituksensa ohjelman ja olla puolustamassa ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) häneen kohdistuneessa välikysymyksessä eduskunnassa. Tänään Marin on TV1:n Ykkösaamussa Seija Vaaherkummun haastateltavana.

Kiina kiehtoo suomalaisia elokuvantekijöitä sensuurista huolimatta

Näyttelijät Anna-Maija Tuokko ja Chu Pak Hong tanssivat Mestari Cheng -elokuvassa. Jouko Piipponen / Marianna Films

Mika Kaurismäen Mestari Cheng -elokuva odottaa Kiinan ensi-iltaansa tammikuussa kiinalaisena uutenavuotena. Elokuvan kolmen miljoonan euron budjetista kolmannes tulee Kiinasta. Maailman isoimmaksi elokuvamarkkinaksi rynnistävä Kiina houkuttaa nyt, mutta jäävätkö elokuvantekijät Kiinan pehmeän vallan eli Kiinan imagon nostamisen pelinappuloiksi?

Pohjoisessa lunta, etelässä sateita

Lauantaina pohjoisessa sataa lunta ja sitä voi päivän aikana kertyä paikoin lähes 10 cm. Etelä- ja keskiosassa Suomea sää on pilvistä ja lauhaa. Paikoin sataa vähän vettä tai tihkua. Ajokeli on paikoin huono.

