Suomen viranomaisten hoivissa kaksi lasta al-Holin leiriltä – Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana

Suomen viranomaiset ovat ottaneet hoiviinsa kaksi suomalaista lasta al-Holin leiriltä ja tarkoituksena kotiuttaa heidät Suomeen. Asian vahvistaa ulkoministeriö (siirryt toiseen palveluun).

Viranomaiset järjestävät tiedotustilaisuuden lapsiin liittyen tänään kello 20.15 valtioneuvoston linnan tiedotustilassa. Tilaisuudessa on paikalla väkeä ulko-, sisä- ja sosiaali- ja terveysministeriöistä. Yle näyttää tilaisuuden suorana.

Lasten turvallisuuden ja yksityisyyden suojan säilyttämiseksi heistä ei anneta tunnistettavia tietoja julkisuuteen. Myöskään yksityiskohita kotiuttamisesta ei kerrottu. Suomessa lapset ohjataan terveystarkastukseen ja lastensuojelun piiriin.

Ulkoministeriö (siirryt toiseen palveluun) tiedotti torstaina valmistelevansa kahden suomalaislapsen kotiuttamista leiriltä. Lapset olivat tuolloin kurdiviranomaisten kanssa. Aiemmin samana päivänä Yle oli saanut leirillä olevilta suomalaisnaisilta vahvistuksen, että kurdiviranomaiset olivat hakeneet kaksi orpolasta pois leiriltä jo tiistaina.

Lue lisää: Suomi päätti kotiuttaa al-Holin lapset, mutta milloin ja tulevatko äidit mukaan? Tämän tiedämme hallituksen linjauksesta

Leirillä ollut henkilö kertoi omaiselleen, että kurdiviranomaiset kokosivat kaikki al-Holin leirin suomalaiset yhteen jo viime maanantaina. Tuolloin heitä valokuvattiin ja otettiin sormenjäljet tunnistusta varten. Vielä keskiviikkona Ylelle kerrottiin tekstiviesteissä leiriltä, ettei operaation seuraavista vaiheista ollut tarkempaa tietoa.

Leirin lapsista kerrottiin jo syksyllä

Yle kertoi ensimmäisenä uutisvälineenä syyskuussa al-Holin leirillä olleista orpolapsista. Ulkoministeriöltä ei ole toistaiseksi saatu vahvistusta siihen, että Suomen viranomaisten hoivissa olevat lapset olisivat nämä kaksi lasta.

Ylen saamien tietojen mukaan alle kouluikäisten lasten äiti sai surmansa Isisin hallitsemalla alueella pari vuotta sitten.

Vanhempi lapsista on tiettävästi kokonaan orpo, sillä hänen molemmat suomalaiset vanhempansa ovat kuolleet. Nuoremmalla lapsella on eri isä, jonka kohtalosta on ristiriitaista tietoa. Eräiden tietojen mukaan hän olisi kuollut. Toiset tiedot kertovat, että hän olisi kurdihallinnon vankina Syyriassa.

