Trumpin avaruusvoimat saivat rahoituksen – Yhdysvalloille uusi puolustushaara

Äärioikeistolainen lapuanliike muilutti, murhasi ja terrorisoi – Jaakko Kosola on kuuluisaa sukua ja kantaa historian arpia mukanaan

Lapuanliikkeen vaiheista on monessa eteläpohjalaisessa suvussa vaiettu vuosikymmeniä. Nyt on aika kaivaa sukusalaisuudet esiin, kun tapahtumista on kulunut jo 90 vuotta.