Suomen Turku julistaa joulurauhan – katso suorana kello 11.55

Joulurauha julistetaan jouluaattona perinteisin menoin Turun Vanhalta Suurtorilta. Yle välittää joulurauhan julistuksen suorana kello 11.55 alkaen TV1:ssä, Radio Suomessa ja Areenassa.

Joulurauhan julistuksen perinne on jatkunut lähes katkeamattomana yli 700 vuoden ajan.

Joulurauhan julistus on radioitu vuodesta 1935 lähtien. Televisiolähetykset aloitettiin vuonna 1983.

Tänä vuonna joulurauhan julistuksen lähettämisessä kokeillaan myös 5G-teknologiaa. Tilaisuus kuvataan kamerakopterilla, josta videokuva lähetetään 5G-verkon kautta tuotantoalustoille. Kopterin kuvaa voi seurata suorana alla olevasta videosta.

Joulurauhan julistus kuvataan kamerakopterilla, josta videokuva lähetetään 5G-verkon kautta tuotantoalustoille. Huono sää saattaa estää droonin lennättämisen.

Vanhemmalla teknologialla kokeilussa ei olisi ollut järkeä

Teleoperaattorit ovat tämän vuoden aikana avanneet 5G-verkkojaan eri puolille Suomea. Tällä hetkellä useampien suurten kaupunkien keskustat ovat 5G-verkon piirissä. Esimerkiksi Turkuun ei tarvinnut lisätä erillisiä tukiasemia joulurauhan julistuksen takia.

Tukiasemien määrä nousee usein esille 5G:stä puhuttaessa. Alkuvaiheessa 5G-verkot operoivat 3 500 MHz:n taajuudella, mikä tarkoittaa, ettei tukiasemia tarvitse lisätä nykyisestä.

Tiheämpää tukiasemaverkostoa tarvitaan siinä vaiheessa, kun operaattorit alkavat hyödyntää 26 GHz:n taajuutta. Silloin tukiasemia tarvitaan lähes joka kortteliin.

Turun kaupungin, teleoperaattori Elisan ja Ylen yhteistyössä toteuttama kokeilu on suomalaisittain ensimmäinen, jossa 5G-teknologiaa hyödynnetään videon lähettämisessä droonista.

Aikaisemman sukupolven teknologioilla hyvälaatuisen kopterivideon lähettäminen suorana ei olisi ollut järkevää, toteaa Elisan liiketoimintajohtaja Petteri Svensson.

– Se olisi ollut tosi kallista ja siihen olisi liittynyt kapasiteettihaaste, koska kyseessä on iso yleisötapahtuma, Svensson sanoo.

Tuhannet ihmiset saapuvat Turun keskustaan seuraamaan joulurauhan julistusta. Tämä kuormittaa alueen mobiiliverkkoa. 5G:n myötä tämä kapasiteettiongelma katoaa.

– 5G:ssä merkittävintä on se, että teknologia on tarkoitettu datan välittämiseen. Huippunopeuden lisäksi huomiota on kiinnitetty suurempaan kapasiteettiin ja pienempään viiveeseen, Svensson kertoo.

Näiden kolmen yhdistelmä tekee 5G:stä mullistavan hyppäyksen. Svensson huomauttaa, että kun 3G:stä siirryttiin 4G:hen, ainoastaan datan nopeus kasvoi.

5G tekee kaapelin vetämisestä historiaa

Yleisradiossa 5G-teknologiaan kohdistuu paljon suuria odotuksia. Uuden teknologian odotetaan tuovan mukanaan ratkaisuja niin tuotantoon kuin tuotannon jakeluun.

– On jännä nähdä, miten joulurauhan julistuksen lähettäminen onnistuu. Siinä kuitenkin välitetään livekuvaa, mikä on pioneeritoimintaa, sanoo Ylen teknologiapäällikkö Olli Sipilä.

Sipilän mukaan ensimmäisenä 5G-teknologia uudistaa tuotantoprosessit. Urheilutapahtumien ja muiden suurten tuotantojen yhteydessä maastoon ei enää tarvitse vetää kilometritolkulla kaapelia, kun kuva kulkee hyvälaatuisena 5G-verkkoa pitkin.

Yleisradio välittää joulurauhan julistuksen eri puolille maailmaa

Joulurauhan julistuksen välittäminen kaikkiin koteihin on Yleisradion vanhimpia perinteitä. Joulurauha radioitiin suorana ensimmäistä kertaa vuonna 1935.

Kuvaavaa tuolle ajalle oli se, että ennen joulurauhan julistusta ei radiossa ollut muuta ohjelmaa, ja sen jälkeenkin pidettiin taukoa kello 17 saakka. Tarkkaa tietoa siitä, miten radioinnin aloittamiseen aikoinaan päädyttiin, ei ole jälkipolville säilynyt.

Televisio tuli mukaan joulurauhan julistuksen välittämiseen vuonna 1983. Kolme vuotta myöhemmin lähetyksiä pystyi katsomaan Suomen lisäksi myös Ruotsissa.

Ensimmäinen joulurauha välitettiin yhdellä kameralla: tänä vuonna paikalla on kuusi kameraa ja kuvauskopteri. Nykyään joulurauhan julistusta voi seurata internetin välityksellä suorana lähetyksenä joka puolella maailmaa.

Satojen vuosien mittainen perinne katkeillut vain harvoin

Turun julistus on jäänyt väliin tiettävästi ainakin isonvihan aikana 1700-luvulla, mahdollisesti vuosina 1809–1815, miliisilakon aikana 1917 ja ilmapommitusten pelossa vuonna 1939.

Brinkkalan talon parvekkeelta julistus on luettu yli 130 vuoden ajan. Brinkkala on peräisin ainakin 1500-luvulta – se on toiminut muun muassa venäläisen kenraalikuvernöörin asuntona ja hotellina.

Brinkkalan talo ja Vanha Suurtori Turun tuomiokirkon kupeessa olivat aikoinaan aivan Suomen tärkeimpien liikenneväylien keskeisimmässä solmukohdassa. Torilla yhtyivät Hämeen härkätie, Satakunnasta tuleva tie, rantatie Viipurista ja Aurajoki.

Julistuksen lukee jälleen Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen. Tämä on hänelle seitsemäs kerta.

Joulurauhatilaisuudessa esiintyy toista kertaa yhdistetty kuoro. Viime vuonna Mieskuoro Laulun Ystävät sai rinnalleen Turun NMKY:n Mieskuoro Naskalit. Yhdistettyä kuoroa johtaa Naskalien kuoronjohtaja Tommi Saalas. Laivaston soittokuntaa johtaa musiikkikomentajakapteeni Petri Junna.

Lue lisää:

Sääennusteiden tarkkuus on vaarassa? 5G-teknologia uhkaa

5G-teknologia tulee myös viranomaisten avuksi – saako taivaalta droonikuvaa suorana?