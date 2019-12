Tescon supermarket Lontoossa. Tesco on Britannian suurin päivittäistavaran vähittäiskauppaketju.

Tescon supermarket Lontoossa. Tesco on Britannian suurin päivittäistavaran vähittäiskauppaketju. Andy Rain / Epa

Kuusivuotiaan lontoolaistytön avaamasta kaupan joulukorttipaketista paljastui odottamaton viesti.

Brittilehti Sunday Timesin mukaan paketissa oli mukana pakkotyöhön viittaava käsin kirjoitettu avunpyyntö.

– Olemme ulkomaisia vankeja Shanghain Qingpun vankilassa. Kiina pakottaa meidät työskentelemään vastoin tahtoamme. Auttakaa meitä ja ilmoittakaa ihmisoikeusjärjestölle, kirjoituksessa luki.

Joulukorttipaketti oli hankittu päivittäistavaraketju Tescosta. Britannian yleisradioyhtiö BBC julkaisi kuvan (siirryt toiseen palveluun) jouluisesta kissanpentukortista ja siihen kirjoitetusta viestistä sivuillaan.

Tesco ilmoitti sunnuntaina seisauttaneensa tuotannon kortteja valmistaneella kiinalaistehtaalla ja käynnistäneensä tutkinnan väitteistä. Tescon mukaan se ei hyväksy vankityövoimaa toimitusketjussaan.

Tesco ilmoitti myös lopettavansa korttien tilaamisen kiinalaishankkijalta, jos epäilyt pakkotyöstä pitävät paikkansa.

Tesco on Britannian suurin päivittäistavaroiden kauppaketju. Yhtiö kertoi, ettei se ole saanut muita valituksia korteista.

Tescon oli ollut tarkoitus ohjata korttipakettien tuotto hyväntekeväisyyteen.

Kiinalaisyritykseen oli tehty tarkastus marraskuussa

Tescon mukaan tuotantolaitokseen oli tehty riippumaton tarkastus marraskuussa eikä pakkotyöhön viittaavia epäkohtia ollut paljastunut.

Korttiin kirjoitetussa viestissä oli lisäksi kehotettu olemaan brittitoimittajaan, joka oli ollut vangittuna Qingpun vankilassa. Toimittaja Peter Humphreyn mukaan hänet oli passitettu vankilaan tekaistujen syytteiden perusteella.

Humphrey, joka oli kirjoittanut Sunday Timesin jutun, kertoi, että viestin löytäneen tytön perhe oli ollut häneen yhteydessä. Hän oli vuorostaan ottanut yhteyttä eräisiin vankilan entisiin vankeihin, jotka vahvistivat vankien joutuneen pakkotyöhön ja muun muassa pakkaamaan tavaroita.

Humphrey on tunnettu väärinkäytösten ja talousrikosepäilyjen tutkijana, jonka yritys on auttanut Kiinassa toimivia ulkomaisia yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja välttämään sudenkuoppia. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa uutistoimisto Reutersille.

Kiina karkoitti Humphreyn ja hänen yhdysvaltalaisen vaimonsa vuonna 2015.

