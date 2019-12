Herätys: Kokeneet sairaanhoitajat pakenevat alalta, Riiassa kytee paha jätehuoltokriisi, Nuoret leijonat puolustavat pian MM-kultaa

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on puhunut “hoitoalan pyöröovista” ja viitannut THL:n selvitykseen, jonka mukaan alalta on lähtenyt jo 40 000 ihmistä.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on puhunut “hoitoalan pyöröovista” ja viitannut THL:n selvitykseen, jonka mukaan alalta on lähtenyt jo 40 000 ihmistä. Karoliina Simoinen / Yle

Hoitoalalla kytee sairaanhoitajien kasvava tyytymättömyys. Lähtöä alalta harkitsevat erityisesti kokeneet, mutta vielä parhaassa työiässä olevat 30–50-vuotiaat sairaanhoitajat. Yle haastatteli kymmentä erikoissairaanhoidossa työskentelevää sairaanhoitajaa eri puolilta Suomea. Yksi heistä on Reeta Vähämäki, joka rakasti työtään kätilönä, mutta päätti 13 vuoden työuran jälkeen opiskella opettajaksi.

"Meidän on elettävä kuten opetamme" – Opetusneuvos kommentoi Ylen koulukyselyä: Opettajien ehdotuksia ja kritiikkiä kannattaa kuunnella

Opetushallituksen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen päällikkö Marjo Rissanen kuvattuna opetushallituksen lukuvuoden alun infotilaisuudessa Helsingissä 6. elokuuta. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Yle kysyi äskettäin alakoulujen opettajilta, millä tavoin koulun uudistukset näkyvät heidän työssään. Lähes kaikki kritiikkiä esittäneet vastaajat vaativat pitämään visusti huolta siitä, ettei heidän henkilöllisyytensä paljastu. Opetushallituksen perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkö, opetusneuvos *Marjo Rissanen *korostaa, että kriittisetkin ajatukset pitää pystyä tuomaan kouluissa julki, ja avoimuudella rakennetaan luottamusta.

Latvian pääkaupunki Riika jätehuoltokriisin kurituksessa – Koko kaupungin johto saamassa kenkää

Pääkaupungin asukkailta kysyttäessä jätehuollosta, kääntyy keskustelu helposti puoluepolitiikkaan ja kaupungin valtapuolueeseen. Markus Kuokkanen / Yle

Latviassa maan parlamentti kaavailee koko pääkaupunki Riian kaupunginvaltuuston erottamista. Syynä on pitkään jatkunut jätehuollon kriisi, jota valtuusto ei ole maan hallituksen näkemyksen mukaan saanut ratkaistua. Riian pormestari Olegs Burovs ei niele hallituksen perusteluita valtuuston erottamiselle. Hän sanoo, että Riiassa ei ole jätehuollon kriisiä, sillä roskapussit ovat eivät ole missään vaiheessa lakanneet liikkumasta.

Vasemmiston ehdokas voittoon Kroatiassa

Kroatian sosiaalidemokraattisen puolueen Zoran Milanovic kävi antamassa äänensä sunnuntaina Zagrebissa. Daniel Kasap / Epa

Kroatian presidentinvaalissa opposition ehdokas, vasemmistolainen entinen pääministeri Zoran Milanovic on voittanut vaalien ensimmäisen kierroksen. Milanovic sai vajaat 30 prosenttia äänistä. Hänen kannoillaan oli keskustaoikeistolainen istuva presidentti Kolinda Grabar-Kitarovic, joka sai noin 27 prosenttia äänistä. Kolmas ehdokas oli oikeistolainen Miroslav Skoro. Vaalien toinen kierros käydään tammikuussa. Kroatia on ensi vuonna EU:n puheenjohtajamaa.

Syyrian media: Israel ampui ohjuksia Syyriaan

Arkistokuva. Syyrian ilmapuolustus vastaa Israelin suunnasta tulevaan ohjustuleen Damaskoksessa tammikuussa 2019. Ammar Safarjalani / AOP

Syyrian ilmapuolustus on torjunut sunnuntai-iltana Israelin suunnasta lentäneitä ohjuksia, Syyrian valtionmedia kertoo. Syyrian sotaa tarkkaileva ihmisoikeusjärjestö sanoo puolestaan, että pääkaupungin Damaskoksen alueella on tapahtunut kolme räjähdystä. Ambulansseja on ajanut räjähjdyspaikoille. Israel ei kommentoi tapausta. Israel on Syyrian sodan aikana tehnyt lukuisia ohjusiskuja varsinkin Iranin joukkojen asemiin Syyriassa.

Voittaako Nuoret Leijonat jälleen MM-kultaa? Katso Suomen joukkueen otteluohjelma ja tv-lähetystiedot

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue kärsi kotiturnauksen toisen tappion. Tomi Hänninen

Suomen nuorten maajoukkue puolustaa tällä viikolla alkavissa MM-kisoissa maailmanmestaruuttaan. Jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnaus pelataan tänä vuonna Tšekissä, pelipaikkona ovat Trinec ja Ostrava. Nuoret Leijonat aloittaa kisaurakkansa tapaninpäivänä Ruotsia vastaan. Suomen muut vastustajat alkusarjassa ovat Slovakia, Kazakstan ja Sveitsi. Kaikki Suomen ottelut nähdään suorina lähetyksinä Ylen kanavilla.

Jouluksi pohjoiseen lisää lunta, muualla lauhaa

Yle

Aatonaattona lumisateita tulee maan pohjoisosassa ja ajokeli on huono. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen pilvistä ja poutaista ja lämpötila pysyy vähän plussan puolella. Jouluaattona tiistaina sää on edelleen pilvistä ja heikkoja sateita tulee paikoitellen. Maan etelä- ja keskiosassa vähän viilenee, mutta edelleen ainakin rannikolla on plussaa.

