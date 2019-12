Zlatanin patsasta turmeltu jälleen Malmössä – nenä sahattu pois, maalattu hopeanväriseksi 

Ruotsalaisen jalkapallotähden Zlatan Ibrahimovicin patsas hänen synnyinkaupungissaan Malmössa on joutunut jälleen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoivat ruotsalaisviestimet sunnuntaina.

Tihutyön tekijä oli sahannut patsaasta nenän ja pikkuvarpaan pois ja maalannut patsaan hopeanväriseksi. Patsas oli alunperin kullanvärinen.

– Kehotamme kaikkia asiasta tietäviä olemaan yhteydessä poliisiin, poliisin tiedottaja Katarina Rusin sanoi Malmössä ilmestyvän Kvällsposten-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Patsas oli suojattu aidoilla edellisen vandalisoinnin jälkeen.

Nelimetrinen patsas sijaitsee Malmö FF -seuran kotistadionin edustalla ja se julkistettiin lokakuussa. Ibrahimovicin tie maailmanmaineeseen alkoi Malmö FF:stä.

Ibrahimovic raivostutti malmölaiset ostettuaan 25 prosenttia tukholmalaisseura Hammarbyn osakkeita. Hän kertoi julkisuudessa haluavansa tehdä Hammarbystä Pohjoismaiden parhaan seuran.

Patsasta on turmeltu toistuvasti aiemminkin. Edellisillä kerroilla sen käsivarteen on ripustettu vessanpöntön istuinrengas, sen päähän on vedetty muovipussi ja patsaaseen on spreijattu "Juudas". Myös patsaan jalkoja on sahattu aiemmin.