Lakot synnyttivät liikennekaaoksen Ranskassa – yksin matkustavien lasten vuoroja ajettiin sunnuntaina

Ranskan joululiikenne takkuilee eläkeuudistuksia vastustavien lakkojen takia. Raideliikenteen työntekijöiden lakot jatkuvat, minkä vuoksi monet ranskalaiset ovat joutuneet keksimään vaihtoehtoisia kulkutapoja päästä joulupyhien viettoon.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdotti lauantaina "aselepoa" lakkoihin joulun ajaksi. Hallitus ja ammattiliitot eivät onnistuneet löytämään yhteistä säveltä aiemmin viikolla kiisteltyyn eläkeuudistukseen.

Niinpä viikkoja kestänyt liikennekaaos äityi entisestään sunnuntain menoliikenteessä, kun vain puolet pikajunavuoroista ja neljäsosa intercity-vuoroista pystyttiin ajamaan. Pariisin kuudestatoista metrolinjasta ainoastaan kaksi oli toiminnassa.

Maanantaina on kuitenkin tarkoitus muun muassa avata kymmenen metrolinjaa ja saada lisää pikajunia liikenteeseen.

Ranskan valtion raideyhtiö on kehottanut ihmisiä siirtämään matkojaan. Lakot jatkunevat ainakin uuteen vuoteen saakka.

Ranskalainen mielipidemittauslaitos IFOP julkaisi sunnuntaina luvut, joiden mukaan lakkojen tuki kansalaisten keskuudessa on tippunut kolme prosenttiyksikköä. Kuitenkin 51 prosenttia kansalaisista yhä kannattaa lakkoja.

Yksin matkustavien lapsien matkat toteutuivat sittenkin

Ranskan valtion raideyhtiö muutti suunnitelmaansa perua suosittu palvelu, joka sallii 4-14 -vuotiaiden lasten matkustaa saattajan avustuksella joulun aikaan, BBC uutisoi verkkosivuillaan. (siirryt toiseen palveluun)

Raideyhtiö kertoi alkuviikosta peruvansa palvelun tältä joululta lakon vuoksi. Yhtiö sai asiakkailtaan palautevyöryn, sillä päätös olisi vaikuttanut tuhansien lapsiperheiden joulunviettoon.

Perjantaina yhtiö kuitenkin tiedotti, että osa lakkoilevista raideliikenteen työntekijöistä suostui tulemaan töihin sunnuntaina, jotta erikoisvuoroja saataisiin ajettua.

Joulunajan “aselevon” myötä 14:ään sunnuntain junavuoroista ehdittiin tekemään viimehetken tarjouksia, joiden myötä saatiin myytyä noin 5 000 paikkaa yksin matkustaville lapsille.

Lapsiperheet sanoivat olevansa huojentuneita raideyhtiön päätöksestä.

Presidentille luvassa tuhansien eurojen kuukausieläke

Kiistelty eläkeuudistus poistaisi 40 erillistä eläkejärjestelmää yhtenäistämällä niitä. Osa erillisistä eläkeratkaisuista on tähän saakka tarjonnut varhaiseläkeratkaisuja ja muita etuuksia julkisten alojen työntekijöille, kuten veturinkuljettajille ja satamatyöläisille.

Uudistuksen myötä monien ihmisten eläkeikä voisi nousta 62 vuodesta 64 vuoteen.

Eläkeuudistuksesta on tullut henkilökohtainen riippakivi epäsuosiossa rypevälle presidentti Macronille. Hän on ilmoittanut luopuvansa presidentin eläkkeestään liennyttääkseen vihaa poliitikkojen etuoikeuksista, kertoo brittilehti Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan Macron on ensimmäinen eläkkeestään luopuva presidentti yli 50 vuoteen. Eläke olisi yli 6 000 euroa kuussa. Lisäksi Ranskan presidentin kanslia on ilmoittanut, että Macron ei tule ottamaan paikkaansa Ranskan perustuslakineuvostosta, jossa entisillä presidenteillä on elinikäinen jäsenyys ja yli 13 000 euron kuukausiansio.

Guardianin mukaan Ranskan vasemmisto pitää Macronin ilmoitusta pr-temppuna, sillä entisenä liikemiehenä Macronilla on varaa luopua eläkkeestään.

Ranskan pääministeri Edouard Philippe on luvannut, että eläkeuudistuksessa valtion virkamiehiä kohdellaan samoin kuin muita kansalaisia.

Hän on myös sanonut aikovansa puskea uudistuksen läpi vastustuksesta huolimatta. Hänen mukaansa uusi eläkejärjestelmä on reilumpi ja parantaa esimerkiksi naisten eläkkeitä.

Lähteet: AFP, Reuters