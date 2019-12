Toimittajajärjestön saama sähköposti: Valkoinen talo pysäytti Ukrainan sotilasavustuksen heti Trumpin puhelun jälkeen

Presidentti Trump on saanut virkarikossyytteen, koska hänen epäillään syyllistyneen virka-asemansa väärinkäyttöön Ukrainan sotilasapuun liittyen.

Yhdysvaltain johto määräsi maan puolustusministeriön keskeyttämään Ukrainalle annettavan sotilasavun heti sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump oli puhunut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa heinäkuun 25. päivä.

Asiasta kertoo hallinnon toiminnan lainmukaisuutta harjoittava järjestö Center for Public Integrity (siirryt toiseen palveluun). Järjestö on saanut haltuunsa sähköposteja, joista sen mukaan asia käy ilmi. Sähköposteista kertoo muiden muassa The Washington Post (siirryt toiseen palveluun).

Sähköpostit oli lähettänyt Valkoisen talon korkea-arvoinen budjettivirkamies Michael Duffey. Sähköpostit lähetettiin puolustusministeriöön puolitoista tuntia Trumpin ja Zelenskyin puhelinkeskustelun jälkeen.

Duffey kertoi Pentagonin viranomaisille, että presidentti Trump oli kiinnostunut Ukrainan asioista ja määrännyt, ettei sotilasapua luovuteta toistaiseksi.

Duffey kehotti myös pitämään asian salaisena.

Puhelussa Zelenskyin kanssa Trumpin epäillään vaatineen avun vastapalveluksena, että Ukrainan tulisi tehdä Trumpin poliittisesta vastustajasta Joe Bidenistä rikostutkinta.

Valkoisen talon budjettitoimiston tiedottaja kiistää (siirryt toiseen palveluun), että sähköposteilla ja päätöksellä jäädyttää Ukrainan sotilasapu olisi yhteys. Tiedottajan mukaan päätös oli tehty ja julkistettu hallinnonalojen välisessä kokouksessa 18. heinäkuuta.

Trumpin virkarikosasia on nyt senaatin päätettävissä. Senaatin demokraattiryhmän puheenjohtajan Chuck Schumerin mukaan sähköpostien paljastamat tiedot vaativat lisätutkimusta ja uusien todistajien kuulemista.