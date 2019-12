Mikä on totta, mikä keksittyä The Crown -sarjassa? Tässä vastaukset yhdeksään sarjan esittämään väittämään

Olivia Colman esittää kuningatar Elisabetia draamasarjassa The Crown.

Britannian kuningasperheestä kertovan The Crown -draamasarjan kolmas kausi julkaistiin Netflixissä marraskuun puolivälissä.

Britannian kuningasperheestä kertovandraamasarjan jokainen jakso herättää kysymyksen: Voiko The Crownin esittämään kuvaan kuningasperheestä luottaa?

Norjalainen toimittaja Inger Merete Hobbelstad tietää siihen vastauksen. Hän on perehtynyt Britannian kuningashuoneeseen ja julkaissut tänä syksynä kuningatar Elisabetista kertovan kirjan Årene med Elizabeth.

Mikä sarjassa siis on faktaa, mikä fiktiota?

1. Sisaruskateus

Sarjassa kuningatar Elisabetin ja pikkusisko prinsessa Margaretin suhdetta värittää kateus.

Kolmas kausi sisältää kohtauksen, jossa nuori Margaret yrittää vakuuttaa isänsä yksityissihteerin siitä, että hänestä pitäisi tulla kuningatar isonsiskon sijaan. Hän saa vastaukseksi tylyn ein.

Margaretin kaipuu perheen tähdeksi toistuu kuitenkin jaksosta toiseen.

Englannin kuninkaallinen perhe. Englannin kuningas Yrjö VI, kruununprinsessa Elisabet (myöh kuningatar Elisabet II), kuningataräiti Elisabet ja prinsessa Margaret. (1937) AP Graphics Bank

Inger Merete Hobblestadin mielestä faktat eivtä tue sitä, että Margaret olisi halunnut kuningattareksi. Sarjan käsikirjoittajat ovat käyttäneet taiteellista vapauttaan.

– Tiedämme, että Margaret on kokenut nuoremman sisaruksen roolin hyvin hankalaksi. Hän on tarpeeksi kuninkaallinen, jotta se on vaikuttanut hänen elämänvalintoihinsa. Hän ei esimerkiksi saanut mennä naimisiin Peter Townsendin kanssa, joka oli eronnut. Mutta hän ei ole niin kuninkaallinen, että se olisi täyttänyt hänen päivänsä, Hobbestad sanoo.

Johtopäätös: Fiktiota.

2. Ikäkriisit

Sekä kuningatar että hänen miehensä, Edinburghin herttua, kokevat sarjassa ikäkriisejä.

Kuningatar Elisabet kieltäytyy vanhenemasta ja käy läpi epäilyjä siitä, mitä hän oikeastaan on saavuttanut kuningattarena 25 vuodessa.

Inger Merete Hobbelstadin tiedossa ei ole faktoja, jotka tukisivat väittämää.

– Mutta monilla on melankolinen suhtautuminen ikääntymiseen, joten en voi sulkea ikäkriisiä poiskaan, Hobbelstad myöntää.

Mitä prinssi Philipiin tulee, sarja antaa ymmärtää, että kuulaskeutuminen vuonna 1969 laukaisi hänessä keski-iän kriisin.

Tobias Menziesin näyttelemä prinssi Philip kokee ikäkriisin ja tulee uskoon. Des Willie / Netflix

Hobbelstad uskoo, että se on osittain totta ja johdatti prissi Philip takaisin kristinuskon pariin.

Kuningatar Elisabet on hyvin uskonnollinen, kun taas prinssi Philip oli aiemmin lähes uskonnoton. Hän on kuitenkin yrittänyt yhdistää käsityksensä tieteestä ja uskosta.

Hobbelstad kertoo kuningattaren ilahtuneen niin, että tämä kirjoitti Windsorin kirkkoherralle ja kiitti tätä siitä, että hänen miehensä oli tullu uskoon. Prinssi Philip oli käynyt kirjeenvaihtoa Windsorin kirkkoherran kanssa.

Johtopäätös: Osin faktaa.

3. Tunteeton kuningatar

Yksi The Crownin kritisoiduimmista jaksoista käsittelee Aberfanin katastrofia. Eteläwalesiläisessä kylässä tapahtui vuonna 1966 maanvyöry, jossa kuoli 144 ihmistä. Uhreista 116 oli lapsia.

Jaksossa kuvataan kuningatarta, joka teeskentelee itkevänsä tavattuaan kuolonuhrien vanhempia ja omaisia.

Onko kuningatar todella niin kylmä tunteiltaan?

The Crownin mukaan Elisabet II teeskenteli kyynelehtivänsä kohdatessaan Aberfanin maanvyöryn uhrien omaisia. Des Willie / Netflix

– Ei ole mitään merkkejä siitä, että hän olisi itkenyt krokotiilinkyyneleitä. Ihmiset, joiden kanssa hän puhui, ovat kertoneet, että vaikutti siltä, että hän äitinä kykeni ymmärtämään tragedian ja ottamaan siihen osaa.

Kuningatar vieraili Aberfanissa vasta viikko katastrofin jälkeen, mikä herätti paljon arvostelua. Hobbelstad korostaa, että arvostelu kohdistui nimenomaan vierailun viivästymiseen, mitä kuningatar on myöhemmin katunut syvästi.

Johtopäätös: Fiktiota.

4. Walesin prinssi

The Crownin kolmannella kaudella uusi näyttelijä esittää kuningattaren vanhinta poikaa ja Britannian tulevaa kuningasta prinssi Charlesia.

Charles lähetetään kolmeksi viikoksi Walesiin opettelemaan maan kieltä ja historiaa. Walesiläinen nationalisti Edward Millward antaa hänelle yksityistunteja, ja opettajan ja pojan välille syntyy luottamuksellinen suhde.

Oppiviikkojen jälkeen Charles kruunataan Walesin prinssiksi. Sarjassa annetaan ymmärtää, että hän kirjoitti osan kruunajaisseremoniassa pitämästään puheesta itse ja ilmaisi siinä voimakkaasti tukeaan Walesin kansalle.

Hobbelstadin mukaan Charlesin lähettäminen Walesiin oli poliittista peliä. Pääministeri Harold Wilson oli menettänyt kannatustaan Walesissä ja hänen ehdotuksestaan Charlesin kruunajaispaikaksi valittiin Caernarfonin linna Walesissä.

Josh O´Connorin näyttelemä prinssi Charles kohahduttaa ilmaisemalla tukeaan Walesin kansalle kruunajaispuheessaan. Des Willie / Netflix

Charlesin puhe tuskin oli niin kiistanalainen kuin sarjassa annetaan ymmärtää, mutta Hobbestad uskoo prinssin tunteneen sympatiaa walesiläisiä kohtaan.

– Prinssi Charles ilmaisee optimistista uskoa siihen, että vuoropuhelu Walesin kansallismielisten voimien kanssa olisi mahdollista, mikäli heihin suhtaudutaan avoimin mielin.

Prinssin kruunajaisten aikaan järjestettiin suuria mielenosoituksia, ja pommit räjähtelivät koko päivän ajan. Prinssi oli todellisessa vaarassa Caernafonissa.

Kuningatar Elisabet sai kruunajaisten jälkeen stressioireita ja jäi kuuden päivän sairauslomalle.

Johtopäätös: Faktaa.

5. Charles ja Camilla

Britanniassa on kulkenut sitkeitä huhuja, että prinssi Charles ja Camilla Parker Bowles olivat nuorina rakastavaisia, ja heidät erotettiin toisistaan väkisin. Miten sarjassa käsitellään heidän rakkaustarinaansa?

Huhut esitetään totuutena ja sarjassa jopa väitetään, että Charlesin vanhemmat sukulaiset juonivat yhdessä päättääkseen suhteen ja lähettääkseen Charlesin laivaston tehtäviin.

Kuningasperheen vanhemmat jäsenet halusivat The Crownin mukaan erottaa prinssi Charlesin ja Camilla Parkes Bowlesin. Des Willie / Netflix

Lisäksi sarjassa kerrotaan, kuinka Charlesin nuorempi sisar prinsessa Anne aloitti suhteen Camilla Parker Bowlesin entisen poikaystävän ja tulevan aviomiehen Andrew Parker Bowlesin kanssa.

Mikä tästä on totta?

Hobbelstadin mukaan prinsessa Anne ja Andrew Parker Bowles seurustelivat lyhyen aikaa, luultavasti juuri ennen prinssi Charlesin ja Camillan suhdetta.

Mutta tieto Charlesin lähettämisestä laivastoon suhteen lopettamiseksi ei hänen mukaansa pidä paikkaansa.

Hobbelstad arvioi, että Camilla tuskin oli kovin rakastunut Charlesiin nuoruudessaan. Mutta hän oli hyvin rakastunut Andrew Parkes Bowlesiin.

Hobbelstad arvelee, että Camilla on saattanut hakkailla Charlesia kostaakseen Andrew´lle, kuten sarjassakin näytetään. Camilla ja Charles löysivät toisensa vasta myöhemmin.

Johtopäätös: Osin faktaa.

6. Philipin suhde äitiinsä

Yksi kolmannen kauden erikoisimmista hahmoista on Philipin äiti, Tanskan ja Kreikan prinsessa Alice.

Prinsessa Alice eli hiljaiselämää kreikkalaisessa luostarissa, kunnes kuningasperhe haetutti hänet Buckinghamin palatsiin Lontooseen Kreikan sotilasvallankaappauksen aikana vuonna 1967.

Prinssi Philipin ja hänen äitinsä Tanskan ja Kreikan prinsessa Alicen suhdetta pohditaan The Crownissa. Des Willie / Netflix

Sarjan mukaan prinssi Philipin ja hänen äitinsä suhde oli hankala, ja Elisabet joutui taivuttelemaan Philipiä, jotta tämä salli äitinsä muuton heidän luokseen palatsiin. Sarjassa poika ja äiti sopivat välinsä sen jälkeen, kun Alice avautui elämästään nuorelle reportterille antamassaan haastattelussa.

Todellisuudessa mitään nuorta reportteria ei ollut, ja pojan suhde äitiinsä oli kohtuullisen hyvä.

– En ole nähnyt mitään merkkejä siitä, että Philip olisi vastustanut äitinsä muuttoa palatsiin. Kun Alice oli muuttanut heidän luokseen, he ajautuivat kuitenkin usein kiivaisiin keskusteluihin. Muut kuningasperheen jäsenet hymähtelivät riidoille, koska poika ja äiti muistuttivat toisiaan niin kovasti, sanoo Inger Merete Hobbelstad.

Hän huomauttaa, että prinsessa Alicen joutuminen pakkohoitoon, kun prinssi Philip oli hyvin pieni, vaikutti suhteeseen. Äiti ja poika eivät käytännössä tavanneet toisiaan vuosiin.

Johtopäätös: Fiktiota.

7. Kapinoiva Anne

Kuningattaren ainoa tytär kuvataan The Crownissa kapinallisena ja kovana nuorena naisena. Hän koettelee kerta toisensa jälkeen rajojaan.

Kuinka kapinallinen hän oikein oli?

Kuningatar Elisabet II ratsastamassa tyttärensä prinsessa Annen kanssa. Adrian Dennis / EPA

Hobbelstadin mielestä prinsessa Annen suhde vanhempiinsa oli hyvä. Hän kapinoi lähinnä lehdistöä vastaan.

– Hänellä oli hyvin vaikea suhde lehdistöön, ja hän oli ristiriitainen hahmo. Jos hän oli sitä mieltä, että toimittajat tungettelivat tai esittivät tyhmiä kysymyksiä, hän sanoi siitä suoraan.

Hobbestadin mukaan prinsessan arvostelu lehdistössä haavoitti tätä.

– Kun hän oli teini-ikäinen, naistenlehdet kirjoittivat, että hän oli liian lihava ja kuningattaren pitäisi pistää hänet laihdutuskuurille.

Johtopäätös: Osin faktaa.

8. Margaretin uskottomuus

The Crownissa vihjaillaan useiden kuningasperheen jäsenten uskottomuudesta puolisoilleen.

Sarja herättää henkiin muun muassa ikivanhat huhut kuningattaren läheisestä suhteesta kilpahevostallinsa johtajaan, lordi Porchesteriin. Hovin entinen lehdistösihteeri Dickie Arbiter kiisti huhut viimeksi vain joitakin viikkoja sitten (siirryt toiseen palveluun).

Prinsessa Margaretin uskottomuus johti tosielämässä avioeroon. Margateria näyttelee The Crownissa Helena Bonham Carter. Des Willie / Netflix

Sen sijaan Hobbelstad vahvistaa, että Margaretilla oli suhde 17 vuotta nuorempaan Robby Llewelliniin.

– Suhde kuvataan sarjassa pääpiirteissään oikein, Hobbelstad sanoo.

– Se johti käytännössä Margaretin ja valokuvaaja Anthony Armstrong-Jonesin avioeroon.

Hobbelstadin mukaan Margaret, kuten sarjassakin kerrotaan, otti yliannostuksen unilääkkeitä, kun uskoi Llewellyn jättäneen hänet. Hovineidot tarkkailivat prinsessaa itsemurhayrityksen jälkeen vuorokauden ympäri.

Johtopäätös: Faktaa.

9. Kuningattaren epäilys

Kauden viimeisessä jaksossa esitellään haavoittuva kuningatar, joka valmistautuu 25-vuotisjuhliinsa hallitsijana.

Luottamuksellisessa keskustelussa sisarensa Margaretin kanssa hän ilmaisee epäilyksensä siitä, mitä hän loppujen lopuksi on saavuttanut valtaistuimella.

Sarjan mukaan kuningatar epäilee saavutuksiaan. Sophie Mutevelian / Netflix

Hobbelstad ei usko kuningattaren epäilevän rooliaan.

– Kuningatar on ajoittain tuntenut, että hänellä ei ole tarpeeksi kattava koulutus, ja hän on tuntenut itsensä epävarmaksi intellektuellien vieraiden joukossa. Mutta hän on myös käyttänyt rajoittunutta koulunkäyntiään keimailukeinona saadakseen hermostuneet vieraansa rentoutumaan.

Johtopäätös: Fiktiota.

