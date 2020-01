Maailman pohjoisin auto- ja rengastestikeskus tekee vaikka lumipyryn sisälle, jos asiakas haluaa – pääsimme tutustumaan tarkoin varjeltuun keskukseen Ivalossa

Ulkoratojen lisäksi Test Worldilla on Ivalossa viisi hallia, joiden olosuhteita voidaan säätää tilaajan toiveiden mukaan. 96 prosenttia testipalveluiden käyttäjistä on ulkomaalaisia autoalan yhtiöitä.

Test World -autotestikeskus sijaitsee keskellä sankkaa lappilaista mäntymetsää, noin kymmenen kilometrin päässä Ivalosta. Suojatoimet ovat tarkat: valtava alue on aidattu ja valvottu kameroin. Ylimääräisiä silmäpareja ei kaivata, sillä täällä ajoneuvoteollisuuden jätit testaavat tuotteita, jotka tulevat tavallisten kuluttajien saataville vasta pitkän ajan päästä.

Olemme sopineet toimitusjohtaja Janne Seurujärven kanssa tapaamisajan ja tarkan paikan. Entinen poliitikko ja kansanedustaja ottaa ryhmämme tyylikkäästi vastaan yhdellä pääporteista ja tervehtii iloisesti.

Tänne ei pääse kuka tahansa, mutta nyt Seurujärvi on valmis raottamaan salaisuuden verhoa.

– Salassapitovelvoitteet ovat kattavat: ainoastaan siellä, missä on saatu lupa kuvata tai lupa näyttää se on mahdollista. Muuten kuvaaminen ja esittely on kielletty, opastaa Test Worldin toimitusjohtaja Janne Seurujärvi ystävällisesti.

Test Worldin alue on laaja, se on pinta-alaltaan satoja hehtaareja Lapin erämaassa. Testikeskuksen toiminnan ydin on säilyttää ja suojata asiakkaiden yrityssalaisuudet ja luoda heille olosuhteet, jotta testaus sujuu ilman ongelmia.

– Ovet eivät aukene medialle tuosta vaan. Emme toki halua piilotella mitään, mutta ymmärrämme sen, että asiakkaat tekevät täällä luottamuksellista työtä, joka on yrityssalaisuuksien piirissä olevaa. Teemme kaikkemme, että he saavat tehdä työnsä rauhassa.

Kesä saadaan talven keskelle, eikä lumipyry sisällä ole mahdotonta

Tapaamisen jälkeen ajamme vajaan kahden kilometrin matkan alueelle. Suurella aukiolla hahmottuu jo kaukaa erilaisia rakennuksia, toimistoja, vanhempia tiilirakennuksia ja viisi sisähallia, joissa on erilaisiin olosuhteisiin tarkoitettuja ratoja.

Test World esittelee toimintaansa avoimesti, mutta selkeä ehto on, että testiauton rengasmerkkiä ja sen kuvioita ei saa kuvata.

Ivalon testihalleissa olosuhteita voidaan säätää asiakkaan toivomalla tavalla. Esimerkiksi ajoradan ja ilman lämpötilaa voidaan säätää toisistaan riippumatta. Antti Mikkola / Yle

Ylen ryhmälle heltisi kuvauslupa kahteen eri testiin. Toisessa testattiin talvisia olosuhteita ja toisessa kesäisen lämpimiä. Tämän mahdollistavat viisi palkittua sisähallia, joissa olosuhteita voidaan säädellä monipuolisesti tilaajan haluamalla tavalla.

– Nyt on menossa märkäpitotesti, jossa testataan talvirenkaan pitoa ja jarrutusmatkaa talvirenkailla. Autossa on mittalaitteet, jotka mittaavat jarrutusmatkan, joka voi olla talvirenkaalla noin 40 metriä. Laskentanopeus on 80–85 kilometriä tunnissa, sanoo Pasi Haatainen, joka on testannut eri valmistajien renkaita useita vuosia.

Sisähallien tekniikka on monimutkainen. Hallin laiteteho on 1,5 megawattia, millä pitäisi viileänä useampia jäähalleja. Hienosyiset säädöt hallien lämpötiloissa ja muissa olosuhteissa vaativat huippumodernia tekniikkaa. Asiakkaiden toiveet vaihtelevat laidasta laitaan ja haasteiden ratkaiseminen on arkipäivää.

Kokenut indoor-päällikkö Timo Tuovinen esittelee ylpeänä omaa valtakuntaansa, eikä ihme.

– Kaikenlaista löytyy, mutta sanotaan, että lumimyräkän tai myrskyn järjestäminen tänne sisälle tuulen ja tuiverruksen kanssa, se on yksi oudoimmista, naureskelee Timo Tuovinen ja toteaa, että se onnistui kohtalaisen hyvin.

Kymmenistä testirenkaista tuotantoon pääsee vain yksi

Renkaiden testaus on hienosääteistä ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä. Haatainen vaihtaa avustajiensa kanssa autoon jo viidennet testirenkaat. Hallin päädyssä odottaa vielä kymmenkunta rengasparia.

Testirenkaita voi olla testissä muutamassa kuukaudessa kymmeniä tai lähes sata kappaletta. Niiden välillä etsitään eroja, jotka saattavat olla joidenkin renkaiden välillä huomattavia, jopa kymmenien metrien eroja esimerkiksi jarrutusmatkoissa.

Toimitusjohtaja Janne Seurujärven mukaan Ivalon Test World kilpailee lähinnä ruotsalaisten keskusten kanssa. Ivalossa etuna on, että läheltä löytyy niin lentokenttä kuin majoitusliikkeitäkin. Antti Mikkola / Yle

Kymmenistä renkaista ja erilaisista hienosäädöistä tuotantoon päätyy lopulta ainoastaan yksi. Kyse on ajoturvallisuudesta, joka on ratkaiseva kilpailussa.

Tällä hetkellä Ivalossa testaa noin kymmenen eri rengasvalmistajaa. Yksi näistä on korealainen Kumho.

– Meillä on täällä kolme testikuljettajaa, kaksi korealaista ja yksi eurooppalainen, kaikki objektiivisia kuljettajia. Kokonaisuudessaan meillä on ollut täällä 8–9 henkilöä kolme kuukautta, kertoo Kumhon Euroopan tekninen johtaja Mathias Bode.

Alalla vallitsee pääasiassa pohjoismainen kilpailu ulkomaisista asiakkaista, sanoo toimitusjohtaja Janne Seurujärvi. Kovin kisa käydään Ruotsin Lapin kanssa. Siinä Ivalo on tällä hetkellä etulyöntiasemassa.

– Meillä on täällä koko infra valmiina ja kaikki lyhyen matkan päässä. Testialueen läheisyydessä sijaitsee lentokenttä, majoitusliikkeet ja kaikki muu tarvittava. Tätä Ruotsin kilpailijalla ei ole tarjottavana asiakkaille.

Test Worldillä on myös toinen ulkotestialue, joka sijaitsee Ivalon lentokentän kupeessa. Tänä vuonna yhtiöllä on ollut 100 eri asiakasta eri puolilta maailmaa, asiakkaista 96 prosenttia on ulkomaalaisia yrityksiä.

Lapissa myös Muoniossa on iso autoteollisuuden testikeskus (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva).

Testikeskus levittäytyy satojen hehtaarien alueelle. Antti Mikkola / Yle

Autoalan murros ei vie uskoa tulevaisuuteen

Test World kuuluu brittiyhtiö Millbrookille, joka on erikoistunut eri puolilla maailmaa autotestaukseen. Yhtiön pääkonttori on Lontoossa. Millbrookin omistaa puolestaan sijoitus- ja pörssiyhtiö Spectris plc.

Emoyhtiö Millbrookin on tarkoitus tulevaisuudessa investoida alueelle lisää ja tavoitteena on moninkertaistaa liikevaihto. Työpaikkojen uskotaan tuplaantuvan, mikä tietäisi hyvää Ivalon alueen työllisyydelle.

Ivalon testikeskus on laajuudessaan maailman pohjoisin auto- ja rengastestikeskus. Se pyörittää vuositasolla runsaan seitsemän miljoonan euron liikevaihtoa ja työllistää talvisin 70 ja kesäisin vajaat 40 henkilöä.

Investointeja yhtiö on tehnyt viime vuosina kymmenillä miljoonilla euroilla. Tähän asti laajentumiseen on tarvittu poikkeuslupia, mutta nyt kunta on aloittanut jättimäisen, 900 hehtaarin alueen, kaavoittamisen.

Autoteollisuuden tulevaisuuden kehityssuunnat mietityttävät Ivalon Test Worldin toimitusjohtajaa Janne Seurujärveä. Antti Mikkola / Yle

Autoteollisuudessa eletään murroksen aikaa. Vielä nyt liikumme kuljettajan ohjaamissa polttomoottoriautoissa, mutta mikä on käyttövoima kymmenen vuoden päästä ja ajaako autoa tuolloin jo keinoäly?

Näiden kysymysten pohtiminen saa hirsikodan tulen loimussa istuskelevan toimitusjohtaja Janne Seurujärvenkin mietteliääksi, vaikka Test World omistajineen toki uskoo kasvuun ja tulevaisuuteen.

– Yleinen taloudellinen tilanne ja tietysti myös teknologiset kysymykset ajoneuvoteollisuuden sisällä, moottoriteknologiasta ajonhallintalaitteisiin, kyllä siellä paljon tällaisia tulevaisuuden kysymyksiä on avoinna. Ne vaikuttavat siihen, mihin suuntaan tuote-, tutkimus- ja kehitystoimintaa viedään, Seurujärvi pohtii.

Autojen turvatekniikka on kehittynyt testien ansiosta huimasti. Mikä on seuraava läpimurto? Keskustele aiheesta kello 22 asti.

Lue myös:

10 kysymystä asiantuntijoille auton hankinnasta – "Epätodennäköistä, että liikenteen verotukseen olisi tulossa dramaattisia muutoksia"

Arvailu autojen todellisesta polttoaineenkulutuksesta loppuu – uusissa autoissa on oltava kulutusta seuraava järjestelmä 2021