Leena Kaijansinkko rakastaa joulua niin paljon, että hän tekee sata joulukorttia heti joulun jälkeen ja aloittaa lahja-askartelun jo kesällä

Omakotitalon julkisivu näyttää ihan tavalliselta Lappeenrannan Mäntylässä. Ikkunaan on ripustettu jouluvalot, mutta ei mitään, mikä eroaisi naapuritalojen julkisivusta.

Kulman takana avautuu kuitenkin täysin toisenlainen maisema. Näkymä on jotain, mitä odottaa tullessaan jouluihmisen kotiin.

Omakotitalon pihassa seisoo pieni mökki, jonka ikkunalla kurkkii tonttu. Mökin ikkunalaudalla palaa kynttilä, ja sisälle on aseteltu huolellisesti lisää punanuttuisia pikkuhahmoja. Niillä on kaikilla nimi ja tarina, jotka ovat saaneet inspiraationsa oikeista ihmisistä.

– Poikamme osti vaimonsa kanssa Virolahdelta Lamin sukutilan. Sieltä purettiin vanhoja rakennuksia, ja otin talteen vanhoja lautoja. Niistä sitten rakennettiin tänne oma tonttutupa, kertoo Leena Kaijansinkko.

Teppana-tontun tupa rakennettiin kierrätysmateriaaleista. Mökin katto on perinteinen pärekatto. Kalle Purhonen / Yle

Kaijansinkkoa voi tituleerata jouluihmiseksi. Pihamökki syntyi, kun hän innostui pienistä tonttuovista, joita askarreltiin ja liimailtiin seiniin. Kaijansinkon makuun ne olivat kuitenkin liian pieniä. Sen vuoksi Kaijansinkon aviomies ja pojat rakensivat pihaan pärekattoisen tuvan.

Aviomies Jaakko Kaijansinkko nikkaroi vielä viimeiseksi pienen postilaatikon Teppana-tontulle.

– Katselen tätä aina olohuoneen ikkunasta ja nautin. Minulle tämä on paras joululahja, Leena Kaijansinkko huokaisee.

Mökissa asuu lukuisia tonttuja, joilla on kaikilla nimet ja tarinat. Kalle Purhonen / Yle

Tontun tupa näkyy Kaijansinkkojen olohuoneen ikkunasta. Sen ihastelu on Leena Kaijansinkon lempipuuhaa. Silva Nieminen / Yle

Joulun avaus ystävien kanssa

Sisälle Kaijansinkkojen olohuoneeseen on kokoontunut joukko pitkäaikaisia ystäviä, joiden kanssa on pidetty yhtä jo iät ja ajat. Yhdessä juhlitaan joulua ja muitakin pyhiä sekä touhutaan yhdessä.

Kaijansinkot ovat asuneet samassa osoitteessa jo 40 vuotta. Talon laudoitus on tuotu Virojoelta, josta Leena on kotoisin. Kaappikello on Jaakko Kaijansinkon tekemä. Joulukoristeita on saatu ystäviltä, pieni jouluseimikoriste on rakkaalta serkulta. Tarinoita on joka puolella.

– Kaikki täällä on vanhaa. Mutta niin olemme mekin, Leena Kaijansinkko sanoo, ja ystäväporukka repeää nauruun.

Kaijansinkkojen ystäväpiiri kokoontuu juhlimaan erilaisia tilaisuuksia ympäri vuoden. Silva Nieminen / Yle

Nyt joukko on kutsuttu juhlimaan joulun avausta. Tarjolla on torttuja, glögiä ja riisipuuroa. Musiikkina on joululauluja. Ilmassa on naurua ja puheensorinaa.

Kaijansinkko myöntää hurahtaneensa jouluun jo pienenä lapsena. Silloin hän istui hevosreessä perheen kanssa matkalla kirkkoon. Kynttilät ja kavioiden kopse lumisessa maisemassa tekivät lähtemättömän vaikutuksen pieneen Leenaan.

Nykyisin jouluaattoa vietetään oman perheen kesken. Lapset perheineen saapuvat Lappeenrantaan, haudoilla käydään sytyttämässä kynttilät, ja illalla oveen koputtaa joulupukki.

Varsinainen kuusi kannetaan sisään vasta aaton kynnyksellä. Pikkukuusi sopii pikkujouluihin. Silva Nieminen / Yle

Joulukortit tammikuussa

Leena Kaijansinkko aloittaa jouluun valmistautumisen kesäkuussa. Silloin alkaa käpykranssien koristelu. Niitä Kaijansinkko maalaa pihalla spraymaalilla. Kranssien lisäksi Kaijansinkko askartelee tonttuja, tekee savienkeleitä ja suunnittelee joulukortteja.

Samoihin aikoihin alkaa myös lahjojen hankinta.

– En osta paljon valmislahjoja, vaan teen itse, Kaijansinkko kertoo.

Joulukorttien ajatus Kaijansinkolla muhii päässä jo pitkin vuotta. Kortteja hän alkaa askarrella jo tammikuussa.

Välillä Kaijansinkko maalaa jouluisia kuvia, toisinaan kerää materiaalit luonnosta. Vaikka kortit jo heti vuoden alussa, on kyse ennemminkin joulun päättämisestä kuin vielä uuden aloittamisesta.

– Kun olen askarrellut kortit, kerään kaikki koristeet pois.

Leena Kaijansinkko tekee joka vuosi satoja kortteja. Kuvassa menneiden vuosien taidonnäytteitä. Silva Nieminen / Yle

Parhaimmillaan Kaijansinkon korttipajassa on syntynyt satoja joulukortteja. Tänä vuonna postin lakko iski vaikealla hetkellä, minkä vuoksi Kaijansinkko toimitti kortteja ihmisille isolta osin henkilökohtaisesti.

Vaikka Kaijansinkkojen koti on täynnä tonttuja, on yksi asia tarkkaa. Varsinainen joulukuusi kannetaan sisään vasta aaton kynnyksellä.

Joulussa kaikista parasta on yhdessäolo.

– Sellainen sydämen lämpö ja läheisyys. Ne ovat hyvin tärkeitä joulussa, Kaijansinkko sanoo.