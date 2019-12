Joulujen hyväntekeväisyyskampanjat ovat levinnneet myös pohjoisimpaan Suomeen: Ivalossa neulottiin 279 villasukkaparia vanhuksille

Joulu on vuoden suosituinta aikaa tehdä lahjoituksia. Halu auttaa kanssaihmisiä lisääntyy vuosi vuodelta.

Punaisia, harmaita, sinisiä ja valkoisia sukkia on levällään Outi Ämmälä-Harjun pöydällä Inarin Ivalossa. Hän on koordinoinut kampanjaa, jossa alueen käsityöläiset ovat neuloneet villasukkia joululahjaksi ikäihmisille.

Outi Ämmälä-Harju, Soile Törmänen ja Marja-Liisa Tammela keksivät syksyllä 2018, että voivat rakkaan harrastuksensa myötä levittää joulumieltä. He houkuttelivat sosiaalisessa mediassa myös muita innokkaita mukaan villasukkarinkiin.

Viime jouluna ryhmä sai kokoon lähes 70 paria villasukkia.

Tänä syksynä käsityöläisten joukko kasvoi ja auttamisenhalu lisääntyi entisestään. Villasukkakampanjaan osallistui syksyn aikana yli sata neulojaa ympäri Inaria ja naapurikuntaa Sodankylää. Ryhmään on liittynyt myös sellaisia, jotka eivät itse kudo, mutta ovat lahjoittaneet villalankoja neulomusten varalle.

Lahjasukkia syntyi lopulta moninkertainen määrä viime vuoteen verrattuna, yhteensä 279 villasukkaparia.

Villasukat olivat ennen joulua ivalolaisessa kaupassa näytillä. Outi Ämmälä-Harju

Ivalolaisten neulojien villasukkakampanja on esimerkki nykyaikana arvokkaasta vapaaehtoistyöstä. Erityisesti joulun aika innostaa tekemään lahjoituksia tai antamaan lahjoja tuntemattomille.

Vastuullisen lahjoittamisen yhteistyöverkosto VaLa ry:n puheenjohtaja Pia Tornikoski kertoo, että Suomessa kerätään vuosittain tukiapua noin 500 miljoonan euron edestä.

Lahjoitukset voivat olla rahan lisäksi tavaroita tai palveluja. Myös yritykset osallistuvat ahkerasti vapaaehtoistyöhön lahjoittamalla rahaa tai tarjoamalla palveluja ilmaiseksi muun muassa lapsille, lapsiperheille tai vanhuksille.

Suomessa tavallisin hyväntekeväisyyden muoto on lahjoittaa rahaa erilaisissa rahankeräyksissä. Yli puolimiljoonaa suomalaista lahjoittaa säännöllisesti rahaa tukiyhdistyksille, jotka auttavat esimerkiksi köyhyydessä eläviä ihmisiä.

Outi Ämmälä-Harju koordinoi villasukkakampanjaa ja kokosi valmiit sukat lahjoitusta varten. Kirsti Länsman/Yle

Outi Ämmälä-Harju liikuttuu kertoessaan villasukkakampanjassa kohtaamastaan avuliaisuudesta.

– Tämä yhteistyö on ollut todella hienoa, eikä tätä olisi pystynyt yksin toteuttamaan. Emme ole laskeneet tunteja, kun saamme tästä itsekin hyvän mielen.

Syksyn aikana Ämmälä-Harju on neulonut kymmenisen sukkaparia. Ryhmässä on muitakin ahkeria neulojia, joiden käsissä on syntynyt monta paria lahjoitettavaksi.

Neulojien lisäksi urakkaan on osallistunut laajempikin joukko. Muun muassa neulojien omat lapset ja kummilapset ovat piirtäneet kortteja ja paketoineet sukkia lahjakääreisiin, jotta lahjan saamisesta tulee entistäkin parempi mieli.

Sukkia on lahjoitettu Inarin kunnan kotipalvelun, palvelukodin sekä terveyskeskuksen vuodeosaston asiakkaille. Neulojat ovat myös itse vieneet sukkapaketteja kotona asuville vanhuksille.

Mauno ja Leena Ranta saivat villasukat lahjaksi Marja-Liisa Tammelalta (keskellä). Kirsti Länsman/Yle

Ivalolainen Marja-Liisa Tammela on kutonut iltapuhteiksi monet sukkaparit. Hän halusi ilahduttaa sukkapaketilla kummivanhempiaan Leena ja Mauno Rantaa.

Odottamaton lahja lämmitti pariskunnan mieltä.

– Oli hyvä saada lahja, joka lämmittää, kiittelee Leena Ranta kyynelsilmin.