Kouvolan lomautuksista on tehty kaksi kantelua – myös opettajien paikallisyhdistys aikoo valittaa

Kouvolan kaupunki lomauttaa ensi vuonna työntekijöitään saadakseen aikaiseksi viiden ja puolen miljoonan euron säästöt.

Pääosin kaupungin työntekijät lomautetaan kolmeksi viikoksi. Kasvatus- ja opetushenkilökuntaa lomautetaan enintään kahdeksi viikoksi.

Kouvolan henkilöstölomautuksista on maanantaina kanneltu sekä aluehallintovirastoon että oikeuskanslerille.

Molemmat kantelut on tehnyt ruotsinkielisen Svenska Lekskolan -päiväkodin toimitusjohtaja Jaakko Forsell.

– Tällaisia päätöksiä ei voi millään lailla hyväksyä. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi olla ensisijaisena lapsen etu. Lapsen oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön ja opetus- tai varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan ei toteudu näiden lomautusten aikana.

Adressiin kertyi yli 300 nimeä

Lomautusten suurimmat uhat kohdistuvat Forsellin mielestä tuen tarpeessa oleviin lapsiin.

– He eivät saa tarvitsemaansa tukea koulussa tai päiväkodissa. Sitä myötä kiusaaminen voi lisääntyä. On olemassa myös konkreettinen turvallisuusuhka, jos ajatellaan, että pienellä henkilöstömäärällä on enemmän lapsia vastuullaan.

Forsellin huoli kohdistuu myös lasten oppimiseen.

– Voi käydä niin, että esiopetuksessa olevalla lapsella on eskariopettaja lomautettuna pari viikkoa keväällä. Sitten hänen pitäisi aloittaa koulun eka luokka, ja ensimmäisen luokan opettaja onkin lomautettuna syksyllä, jolloin oppilas kärsii lomautuksista tuplasti.

– Yhdeksäsluokkalaisten kohdalla voi käydä niin, että koko opetussuunnitelma menee lomautusten takia pipariksi. Opiskelu- tai lukiopaikka voi jäädä sen takia saamatta, etteivät yhdeksännen luokan tavoitteet täyty. Vaikutukset voivat olla tosi pitkäkantoisia.

Kantelunsa tueksi Forsell keräsi viikon ajan nimiä nettiadressiin. Niitä kertyi yli 300 kappaletta.

– Olen hyvin tyytyväinen. Kaupunkilaiset ovat lähteneet hyvin mukaan. Muutamia skeptisiä on ollut, jotka ovat sanoneet, että eihän tämä mihinkään vaikuta. He saattavat olla oikeassakin, mutta ainakin on yritetty.

Forsell toivoo, että kantelu estäisi lomautukset, mutta epäilee sitä samalla.

– Tavoitteenani on myös tuoda julkisuuteen lomautusten seuraukset, ja toivoa ettei ainakaan kukaan muu enää jatkossa tee tällaisia tyhmyyksiä.

Avi ei voi estää lomautuksia

Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja oikeuskanslerin toimistosta vahvistetaan, että kantelu henkilöstölomautuksista on saapunut maanantaina.

Esimerkiksi aluehallintovirasto voi kuitenkin ainoastaan tutkia, onko kunta toiminut lain mukaan. Kanteluiden käsittelyajat ovat vähintään kahdeksan kuukautta. Lomautukset voisivat näin ollen tulla ja mennä ennen avin päätöstä.

– Emme pysty estämään lomautuksia, vaikka huomaisimme, että niissä olisi jotain lainvastaista. Meillä ei ole toimivaltaa. Voimme korkeintaan antaa kunnalle huomautuksen, jos siellä on tapahtunut jotain laitonta. Kaikki on sitten ehtinyt jo tapahtua, ylitarkastaja Asta Sark sanoo.

Sark korostaa että kunnilla on itsehallinto, eikä avi voi puuttua tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin.

– Kunnan pitää varmistaa, että kaikki pyörii, kuten ennenkin. Lomautukset pitää järjestää niin, ettei turvallisuus vaarannu.

Sarkin mukaan aviin on aiemminkin kanneltu opetushenkilöstöön kohdistuneista lomautuksista. Huomautettavaa ei ole kuitenkaan löytynyt.

– Ei niissä ole ilmennyt mitään lainvastaista, että oppilailla olisi ollut hätä.

Myös OAJ aikoo valittaa

Myös opettajien ammattijärjestö OAJ:n Kouvolan paikallisyhdistys aikoo tällä viikolla jättää lomautuspäätöksestä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle.

– Lomautuspäätös johtaa laittomiin tilanteisiin, joissa lapsen oikeutta turvallisuuteen ja opiskeluun ei pystytä takaamaan. Sen takia päätös pitäisi perua, paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Olli-Pekka Hakkarainen sanoo.

Jos oikaisuvaatimus hylätään, paikallisyhdistys aikoo tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen.

– Päätös tuntuu väärältä, ja sen takia tässä pyritään kaikki mahdolliset keinot käyttämään.

Kouvolan opetusjohtajan mukaan lomautukset on tarkoitus suunnitella huolellisesti. Kouvolalla on kokemuksia opettajien lomautuksista vuodelta 2013.

– Meillä on tuoreessa muistissa, miten asiat silloin menivät. Se on hyvä pohja suunnittelulle, opetusjohtaja Veikko Niemi kommentoi Ylelle lokakuussa.

Yle ei tavoittanut Niemeä kommentoimaan kanteluita.

Seuraavaksi Kouvola valmistelee tarkemmat lomautussuunnitelmat, jotka hyväksytään lautakunnissa. Lomautusten ajankohdat ovat selvillä tammi-helmikuussa.

''Ei nokan koputtamista''

Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) ei yllätty kuullessaan, että henkilöstölomautuksista on tehty kanteluja.

– Itse uskoinkin, etteivät lomautukset ole näin taputeltu, vaan kyllä niitä käsitellään vielä eri instansseissa. Nämä ovat vaikeita ja ikäviä asioita. Suomessa on mahdollisuus valittaa päätöksistä, jolloin ne menevät asianmukaiseen käsittelyyn. Ei siinä ole sen kummempaa nokan koputtamista meillä.

Pidätkö mahdollisena, että lomautuspäätös vielä muuttuisi?

– En mieti sitä näin, katsomme aina tilanteen kerrallaan, ja elämme tässä ajassa. Kyllähän tämä asia on harkittu moneen kertaan, ja sitä on varmaan aika vaikea muuttaa. Meidän pitää yrittää saada taloutta kuriin, Helminen toteaa.