Kansanedustajat haluavat lisätä erityisluokkia, asiantuntijat eri linjoilla: "Pelkästään erityisluokkia lisäämällä ongelmat eivät katoa"

Koulutuksen asiantuntijat kummastelevat kansanedustajien haluja lisätä perusopetuksen erityisluokkia.

Enemmistö Ylen kyselyyn vastanneista kansanedustajista haluaa peruskouluihin lisää erityisluokkia. Yle uutisoi asiasta aiemmin joulukuussa.

Osa kyselyyn vastanneista kansanedustajista oli huolissaan esimerkiksi siitä, ettei erityisopetusta ole tarjolla kaikille sitä tarvitseville.

– En tiedä, mihin tietoihin kansanedustajijen vastaukset tältä osin perustuvat. Itselläni ei ole sellaista tietoa, että sitä ei olisi riittävästi tarjolla. Vaatisi jonkinlaisen selvityksen tekemistä, jotta tällaisia johtopäätöksiä voitaisiin tehdä, sanoo opetusneuvos Riia Palmqvist Opetushallituksesta.

Perusopetuslain lähtökohta on, että jokainen lapsi käy koulua omassa lähikoulussaan, kertoo Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta.

Kukaan ei ole kieltänyt erityisluokkia, vaan niitä on edelleen olemassa, joskin aiempaa vähemmän. Asiantuntijat selittävät kehityskulkua sillä, että oppilaiden tuen tarve vaihtelee.

Jos oppilas ei pärjää muiden tahtiin esimerkiksi matematiikassa, ei tämä ole syy siirtää häntä erityisluokalle, vaan silloin hänelle tarjotaan täsmätukea matematiikassa.

Tuen järjestämisessä on pohdittava myös, mitä saavutetaan sillä, että oppilaat jaetaan pysyvästi erityisluokkiin tai -kouluihin.

– Yhteisellä koululla voidaan opettaa erilaisuuden ja samanlaisuuden hyväksyntää, yhteistyötaitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta erilaisten oppijoiden kesken. Ne ovat sellaisia taitoja, joita kaikki yhteiskunnassa tarvitsevat, Palmqvist sanoo.

Oppilasta voidaan tukea lukuisin eri tavoin.

Mahdollisia tukimuotoja ovat esimerkiksi oppimateriaalin selkeyttäminen, tehtävien karsiminen, vaihtoehtoisten tehtävien ja kokeiden tekeminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, apuvälineet, avustajapalvelut ja kerhotoiminta.

Tuen tasoja on kolme.

Kaikki oppilaat ovat yleisen tuen piirissä. Opettaja tukee kunkin lapsen oppimista esimerkiksi mahdollistamalla osaamisen osoittaminen eri tavoin ja antaa tarvittaessa esimerkiksi tukiopetusta.

Jos oppilas tarvitsee tätä säännöllisempää tukea tai useita eri tukimuotoja, voi tämä saada tehostettua tukea.

Kolmas tuen taso on erityinen tuki. Sitä annetaan erillisellä päätöksellä. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Viime vuonna lähes viidennes oppilaista sai tehostettua tai erityistä tukea. Tehostetun tuen saajien määrä on kasvussa.

Vuonna 2011 erityisen tuen rinnalle tuli kevyempi tehostettu tuki. Tilastossa on käytetty vuoteen 2011 asti erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Heidät on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin peruskoululaisiin.

Vuonna 2011 erityisen tuen rinnalle tuli kevyempi tehostettu tuki. Tilastossa on käytetty vuoteen 2011 asti erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Heidät on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin peruskoululaisiin. Kerttu Kamula / Yle

Esimerkiksi Sari Essayah (kd.) ja Riikka Purra (ps.) sanoivat Ylen kansanedustajakyselyssä, että erityisoppilaiden sijoittamista tavallisiin luokkiin käytetään monissa kunnissa säästötoimena.

Palmqvistin ja Päivärinnan mukaan tätä on vaikea käytännössä todentaa. Mikäli näin olisikin, on monilla kansanedustajilla mahdollisuus puuttua asiaan, Päivärinta muistuttaa.

– Kunnissa valtuustot päättävät koulujen resursseista. Monet kansanedustajat ovat myös kunnanvaltuutettuja. Jos jossakin kunnassa näyttää, että tilanne ei ole hallinnassa, tarvitaan poliittisia päätöksiä, jotta pystytään lisäämään resursseja.

Inkluusio ja integraatio kouluissa

Monen oppilaan nähdään pärjäävän erinomaisesti yleisopetuksen ryhmässä, kunhan tarjolla on riittävästi tukea. Tätä periaatetta kutsutaan integraatioksi. Integraatio voi tarkoittaa myös sitä, että erityiskouluja sijoitetaan fyysisesti yleisopetusta tarjoavan koulun yhteyteen.

Inkluusiolla tarkoitetaan ajatusta siitä, että koulu on kaikille yhteinen. Tällöin on olemassa yksi koulujärjestelmä, joka on kaikille sama, eikä erillisiä erityiskouluja tai -luokkia tarvita.

Opetushallituksen opetusneuvoksen Riia Palmqvistin mukaan myös erityisluokilla on paikkansa suomalaisessa nykykoulujärjestelmässä.