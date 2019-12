Vaatehäpeä on paikallaan, jos kertakäyttömuoti maistuu – Jenni Haukion pukusuunnittelija työskentelee Louis Vuittonilla, mutta innostuu tylsistä vaatteista

Kulttuurivieras on Vuoden nuori suunnittelija Emma Saarnio, joka puhuu ekologisen ja eettisen muodin puolesta.

Puhelu Pariisiin pätkii. Emma Saarnio on lopettamassa ruokatuntiaan ja hän ehtii puhua vain hetken.

Nuori suunnittelija on puolen vuoden harjoittelussa maailmankuulun muotitalo Louis Vuittonin miestenvaatetiimissä. Joulua edeltävä viikko on kiireinen ja päivät ovat ympäripyöreitä.

Tammikuussa on iso muotinäytös ja ennen parin viikon lomia on saatava työt tiettyyn pisteeseen.

Päättyvä vuosi on ollut alle kolmekymppiselle Saarniolle melkoista pyöritystä. Syksy on mennyt hämmästellessä muotimaailman isoa meininkiä Pariisissa. Lokakuussa hän voitti Vuoden nuori suunnittelija 2019 -kilpailun ja joulukuussa hän asteli Linnan juhliin, koska oli suunnitellut edellisvuonna puvun rouva Jenni Haukiolle.

Saarnio on samaan aikaan valmistumassa Aalto-yliopistosta ja hänellä pyörivät mielessä jo tulevat omat vaatemallistot.

– Nuorena suunnittelijana minulle tärkeitä asioita ovat ekologisuus ja eettisyys sekä se, että vaate on toimiva ja mukava. Yritän myös pohtia, minkälainen on moderni vaatekaappi.

Barbie-peli ja mallintöitä

Mitä villimpi väriyhdistelmä, sitä parempi. Tuusulassa kasvaneella Emma Saarniolla oli tarkka visio pukeutumisesta jo pikkutytöstä pitäen. Tutumekko yhdistyi college-housuihin ja lenkkareihin. Päässä keikkui lippalakki väärinpäin.

Erilaisilla asuyhdistelmillä leikkimistä hän oli päässyt kokeilemaan ennen kouluikää isän tietokoneella Barbie Fashion Designer -pelillä. Siinä luotiin asukokonaisuus, joka esiteltiin lopulta catwalkilla.

– Olin luova lapsi ja vanhemmat pitivät sitä hienona piirteenä. Heitä mietitytti, että olisi tuo voinut laittaa enemmän sävy sävyyn asun päällensä, Saarnio nauraa.

– Olin jo lapsena sitä mieltä, että vaatteiden pitää tuntua mukavalta päällä. Jos ne vähänkään puristivat, mä en suostunut niitä päälleni pukemaan, muotisuunnittelija Emma Saarnio kertoo. Derrick Frilund / Yle

Teini-ikäisenä Saarnio kiinnostui muotilehdistä. Mieleen ovat jääneet Italian Voguen editoriaalit eli muotikuvasarjat. Erityisesti nuorta säväyttivät maailmankuulun muotikuvaajan Steven Meiselin ottamat valokuvat, joissa oli aivan omanlaista tarinankerrontaa ja tunnelmaa.

Netistä löytyi puolestaan maailman tärkeimpien muotiviikkojen näytöksiä. Saarnio ahmi niitä ja luki samalla, mitä toimittajat niistä kirjoittivat.

Saarnion kiinnostus muotiin johti lopulta mallintöihin. Ne alkoivat tarunhohtoisestikin, sattumankaupasta.

Lukioikäisenä Saarnio sattui Stockmannille, kun siellä oli tarjolla ilmaista meikkausta. Meikkitaiteilijana toiminut entinen Miss Suomi Suvi Tiilikainen (ent. Miinala) bongasi pitkän tytön, ja kehotti tätä käymään näyttäytymässä mallitoimistossa.

Hän sai nopeasti töitä kuvauksista ja näytöksistä.

Mallina oleminen tuntui mielenkiintoiselta sivutyöltä lukion ohessa. Samalla hän pääsi näkemään muotialaa toisenlaisesta näkökulmasta.

– Ehkä siellä heräsi ajatus, että tämä voisi olla muutenkin mielenkiintoinen ala työskennellä ja tätä kautta voisi saada itselleen ihan ammatin.

Oliko Saarnio matkalla seuraavaksi supermalliksi? Sitä tarina ei kerro, koska opiskelut puuttuivat peliin. Saarnio sai paikan Aalto-yliopiston muoti- ja vaatesuunnittelulinjalta ensimmäisellä yrittämällä.

Kriisi saastuttavasta muodista

Mallinukkien torsot näyttävät yksinäisiltä. Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella on hiirenhiljaista aivan joulun alla.

Autioita käytäviä kävelevä Emma Saarnio on käynyt koulullaan viimeksi alkusyksystä. Pian Helsingin Otaniemessä sijaitsevalle laitokselle ei tarvitse raahautua, sillä hän on valmistumassa maisteriksi. Vihdoin ja viimein, hän huokaa.

Saarnion päättötyöhön kuuluvia muotiluomuksia asteli pitkin catwalkia vuoden 2018 keväällä Aallon Näytös-muotinäytöksessä. Tuota näytöstä oli saapunut katsomaan koko suomalaisen muotialan kerma ja myös kansainvälisiä toimittajia.

Suomalaiset muotiopiskelijat ovat nousseet kiinnostavaksi ilmiöksi opiskelijoiden voitettua palkintoja arvostetussa ranskalaisessa Hyèresin muotikilpailussa.

– Jos muotialan yritys ei nykypäivänä mitenkään huomioi eettisiä tai ekologisia kantoja, se ei ole kovin arvostettavaa, muotisuunnittelija Emma Saarnio sanoo. Derrick Frilund / Yle

Päättötyö syntyi Saarnion kokemasta kriisistä muotia ja koko alaa kohtaan. Häntä järkytti katsoa loputonta vaatteiden synnyttämää jätemäärää ja kuinka saastuttava koko ala on.

– Nuorena ihmisenä ja suunnittelijana tuli sellainen fiilis, että miksi mä teen yhtään uutta vaatetta tähän maailmaan.

Saarnio oli myös turhautunut siihen, kuinka kaukana muotiteollisuus oli todellisuudesta. Catwalkeilla esitellään erikoisia ja kummallisia vaatteita, joita kukaan ei lopulta käytä missään.

Syntyi kymmenen asun naistenvaatemallisto, jonka teemana oli Suomi ja suomalaisuus.

– Halusin tehdä käytettäviä vaatteita, jotka perustuivat klassisiin vaatteisiin. Tutkin mallistossa arkisuutta, tavallisuutta ja tietynlaista tylsyyttä.

Lopputyön tekeminen vapautti muotiin liittyvästä kriisistä.

– Mulle on tärkeää, että mulla on jotain sanottavaa, etten tee vain jotain kivaa ja jännää.

Saarnion nimi nousi kuitenkin otsikoihin. Vieläpä suomalaisen iltapukukaanonin komeimmalla paikalla, Linnan juhlissa.

Näkyvyyttä Linnan juhlista

Reilu vuosi sitten Emma Saarnio sai puhelun professoriltaan Pirjo Hirvoselta. Hän kysyi pitkällä opiskeluissaan olevalta opiskelijaltaan, haluaisiko tämä suunnittella puvun rouva Jenni Haukiolle Linnan juhliin.

Saarnio sanoi ainutlaatuiselle tilaisuudelle välittömästi kyllä. Kyseessä oli hänen ensimmäinen asiakkaalle tekemänsä työ, jonka varmasti kaikki muistaisivat.

Tasavallan presidentin puolison puvun suunnitteleminen oli tärkeä taidonnäyte myös Aalto-yliopistolle. Puvussa käytettiin aivan uutta koivusta tehtyä Ioncell-kangasta. Sen suunnittelemisesta vastasi toinen opiskelija, Helmi Liikanen.

– Nuorina suunnittelijoina ja ihmisinä meillä on huoli ympäristön tilasta, ja siksi oli upeaa päästä mukaan projektiin, jossa kestävä kehitys on isossa roolissa, Emma Saarnio sanoi tuolloin.

Rouva Jenni Haukion puku valmistettiin vuonna 2018 ekologisesti koivusta Ioncell-menetelmällä, jonka ovat kehittäneet Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. Puvussa käytetty liukosellu oli peräisin Stora Enson Joensuun-tehtaalta. Yle

Rouva Haukion puku toi näkyvyyttä nuorille suunnittelijoille ja kutsun tämän vuoden Linnan juhliin.

Sitten tuli elämän pahin pukeutumiskriisi: aikaa oman puvun suunnitteluun ei ollut. Saarnion työharjoittelu Pariisissa vei lähes kaiken ajan.

Juhlavaatteen etsimiseen jäi aikaa vain yksi viikonloppu. Muotialan kontaktit tulivat kuitenkin apuun ja puvuksi löytyi Valentinon oranssi silkkisifonkimekko.

Muotisuunnittelija päätyi Linnan juhlien pukuäänestyksiin, mikä tuntui hämmentävältä.

– Usein siellä ovat vain tunnetuimmat henkilöt. Olihan se ihan imartelevaa, mutta olin menossa sinne vain Suomen itsenäisyyttä juhlimaan ja tottakai halusin pukeutua mahdollisimman kauniisti ja juhlaa kunnioittavasti.

Emma Saarnio saapui Linnan juhliin Valentinon oranssissa silkkisifonkipuvussa. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Maailmanluokan meininkiä

Työharjoittelu Louis Vuittonilla Pariisissa on varmasti monen muotialan opiskelijan unelma. Emma Saarnio päätyi muotitaloon harjoittelijaksi Aalto-yliopiston kautta.

Joka syksy koulu esittelee Pariisin muotiviikkojen aikana oppilaidensa töitä ja ranskalaisyrityksen kykyjenetsijä kiinnostui Saarnion luomuksista.

Suomalainen kutsuttiin haastatteluun ja hän sai paikan.

– Omassa vaatesuunnittelussani minua kiinnostaa feminiinisyyden ja maskuliinisyyden kanssa leikittely, sanoo Vuoden nuori suunnittelija 2019 -palkinnon voittanut Emma Saarnio. Derrick Frilund / Yle

Puoli vuotta kestävän harjoittelun aikana Saarnio työskentelee miestenvaatetiimissä. Hän avustaa suunnittelijoita tammikuussa olevaa muotinäytöstä varten.

Työtehtäviin kuuluu kaikkea mahdollista kuten printtien asettelemista kaavoihin sekä sovituksissa avustamista.

Työpäivät ovat pitkiä ja kestävät yleensä yhdeksästä kahdeksaan. Kova työtahti ei tullut Saarniolle yllätyksenä, sillä se on milteipä normi muotialalla.

– Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä maailmanluokan meininkiä. Samalla on palkitsevaa päästä kokemaan, miten alan huiput työskentelevät.

Suomalaissuunnittelija on Louis Vuittonin harjoittelun aikana oppinut, kuinka päämäärätietoista suunnittelu maailmankuulussa muotitalossa on.

Saarnion silmät ovat avautuneet myös sille, että kyseessä on iso bisnes. Suunnittelijat saattavat esimerkiksi miettiä sitä, kuinka paljon saumojen lisääminen lisää kustannuksia ja tuotteen hintaa.

– Vaikka tämä on luovaa työtä, niitä vaatteita pitää myös myydä. Se on muutakin kuin, että tehdään nyt jotain superhienoa tai hullua. Siinä pitää ottaa monta asiaa huomioon.

Pitääkö tuntea vaatehäpeää?

Päättyvällä vuosikymmenellä on herätty keskustelemaan muodin ikävistä puolista. Aluksi esiin nousivat eettiset kysymykset, kun vaate- ja urheilubrändit jäivät kiinni tuotteidensa valmistamisesta Aasian hikipajoissa.

Tämän jälkeen alettiin puhua muodin ekologisuudesta. Yle uutisoi elokuussa 2018 brittitutkimuksesta, jonka mukaan pikamuoti saastuttaa enemmän kuin lento- ja laivaliikenne.

Vaatteita poltetaan ja heitetään roskikseen, kun samalla uusia mallistoja asetetaan rekkeihin. Esimerkiksi espanjalainen Zara vaihtaa mallistonsa muutaman viikon välein.

Muotisuunnittelija Emma Saarnion mukaan tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää.

– Ei tarvitsisi olla edes sesonkivetoista ajattelua, että on kevät, kesä, syksy ja talvi. Ihan hyvin voisi nipistää kahteen mallistoon vuodessa.

Saarnion mielestä myös kuluttajien on syytä katsoa peiliin. Moni saattaa ostaa vaatteita vain käyttääkseen niitä muutaman kerran.

– Kuten missä tahansa bisneksessä, niin muotiyritykset vastaavat kysyntään. Kuluttajilla on siinä iso vastuu. Eihän vaatteita tehtäisi niillä aikatauluilla ja keinoilla, jos ihmiset eivät haluaisi niitä ostaa.

Kansainväliset muotitalot ovat heränneet ekologisuuden vaatimukseen ja monet ovat ilmoittaneet sitoutuneensa vastuullisuuteen ympäristöasioissa. Esimerkiksi ruotsalaisella H&M-ketjulla on ollut kampanjoita, joissa kuluttajat ovat voineet palauttaa käytettyjä tekstiilejä saadakseen uuden tuotteen alennettuun hintaan. Tällainen toiminta voidaan tulkita viherpesuksi.

Emma Saarnio kertoo, että ekologisuus on kaikkien huulilla myös Pariisin muotimaailmassa.

– Vaikka ekologisuus otetaan huomioon esimerkiksi materiaalien valmistamisessa, aina sitä ei haluta korostaa. Ekomuodiksi leimautuminenkaan ei ole välttämättä hyvä juttu.

– Omissa mallistoissani pyrin hyödyntämään lähituotantoa, vaatesuunnittelija Emma Saarnio kertoo. Derrick Frilund / Yle

Saarnion mielestä olisi hyvä, että koko vaatteiden tekoprosessista tehtäisiin läpinäkyvämpää. Yritysten pitäisi välittää tietoa muun muassa raaka-aineista, suunnittelusta ja valmistamisesta.

Suunnittelija uskoo, että parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa. Ihmiset ovat tietoisempia vaatteiden ympäristöriskeistä ja osaavat panostaa laatuun.

– Mä syvästin toivon, että vaatteiden käyttökulttuuri olisi muuttumassa. Toivon, että kertakäyttömuoti katoaa.

Ilmastonmuutoksen aikana puhutaan jo lentohäpeästä. Pitäisiko uuden vaatteen ostamisesta tuntea häpeää?

– Ainakin silloin jos käyttää vaatetta vain kerran ja heittää sen jälkeen menemään, Saarnio sanoo.

Saarniosta itsestään on tullut kriittinen vaatteiden kuluttaja. Hän ostaa vain vähän ja pyrkii hankkimaan ainoastaan tarpeellista. Suunnittelija pyrkii tarkistamaan ainakin, että missä ja miten vaate on valmistettu.

Jos kuluttaja haluaa olla valinnoissaan ekologinen, Saarnion mukaan on hyvä käyttää perusjärkeä.

– Kolme euroa maksava t-paita on tuskin ekologinen tai eettinen.

Suunnittelija on pohtinut paljon sitä, minkälainen on moderni vaatekaappi, joka on ekologisesti kestävä.

– Vaatteita ostaessa kannattaa miettiä, että ne ovat laadukkaita ja valmistettu hyvin. Myös suunnittelun on hyvä olla laadukasta, että se kestää aikaa.

– Kannattaa ostaa sellaisia vaatteita, että ne käyttää alusta loppuun. Että ne suurin piirtein hajoavat päälle.

Luovan alan moniosaaja

Parin viikon joululoma pariisilaisesta muotitalosta on luksusta etenkin harjoittelijalle. Emma Saarnio tietää, että joillakin hänen opiskelututuistaan vapaata on annettu ainoastaan kaksi päivää.

Loma tulee tarpeeseen, sillä Saarnio ei ole sanojensa mukaan juurikaan nukkunut pariin viikkoon.

– Ehkä joskus 2020-luvulla pääsee levähtämään, hän naurahtaa.

Työharjoittelu Louis Vuittonilla loppuu helmikuussa. Sen jälkeen nuori suomalaissuunnittelija palaa omien töidensä pariin.

– Mulla on alkamassa oma toistaiseksi salainen projekti Suomessa työharjoittelun jälkeen. Tulen työskentelemään sen parissa, Saarnio kertoo paljastamatta enempää.

Muotisuunnittelijana Saarnion linjana on tehdä vaatteita, jotka ovat ekologisia, mutta myös esteettisiä.

Tulevaisuudessa Emma Saarnio voisi olla valmis työskentelemään kansainvälisen muotitalon suunnittelijana, mikäli sellaista pestiä tarjottaisiin.

– Suunnittelisin itselleni vaatteita, jos minulla olisi enemmän aikaa, sanoo Louis Vuittonilla työharjoittelussa oleva muotisuunnittelija Emma Saarnio. Derrick Frilund / Yle

Ikäpolvensa tapaan Saarnio ajattelee kuitenkin asiaa laajemmin. Vaatesuunnittelu on vain yksi luovuuden osa-alue. Hän näkee itsensä erilaisissa luovan alan tehtävissä kuten konseptoijana, stailaajana tai luovana johtajana.

– Mun suurin haave on, että voin tehdä kaikkea tätä ja olla moderni renessanssi-ihminen.