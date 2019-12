Yhdysvallat on varpaillaan: Mikä on Pohjois-Korean uhkaama "joululahja" – Vai onko mikään

Pohjois-Korean johto on uhannut, että puheet ydinaseohjelman lakkauttamisesta loppuvat, jos Yhdysvalloilta ei tule myönnytyksiä.

Yhdysvaltain sotilasjohto tarkkailee joulun aikaan, toteuttaako Pohjois-Korea epämääräisen uhkauksensa "joululahjasta".

Pohjois-Korean apulaisulkoministeri julkaisi joulukuun alussa lausunnon, jonka mukaan "Yhdysvaltain on valittava, millaisen joululahjan se tulee saamaan".

Ministeri tarkoitti, että Yhdysvaltain pitäisi joustaa tiukoista vaatimuksistaan Pohjois-Koreaa kohtaan ydinaseneuvotteluissa. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoi huhtikuussa, että hän antaa Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille aikaa tämän vuoden loppuun. Jos Yhdysvallat ei ala tehdä myönnytyksiä, Pohjois-Korea ottaa käyttöön kovemmat keinot ulkopolitiikkansa toteuttamisessa.

Helmikuun tapaamisessa Kim tarjosi Trumpille, että Pohjois-Korea lakkauttaa Yonbyonin ydinkoelaitoksen, jos Yhdysvallat vastavuoroisesti luopuu talouspakotteistaan. Sittemmin maiden väliset neuvottelut eivät ole edenneet.

Pohjois-Korea ei ole täsmentänyt, mitä se "joululahja"uhkauksellaan tarkoittaa. Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei sillä ole aikomustakaan joustaa vaatimuksissaan.

Yhdysvalloissa on uumoiltu, että Pohjois-Korea voisi tehdä esimerkiksi uuden ballistisen ohjuksen koelaukaisun. Kim Jong-un on pitänyt viime aikoina puheita, joissa hän on innostanut maan asevoimia tehostamaan valmiuttaan.

Pohjois-Korean tärkein tukija Kiina yrittää lieventää Korean niemimaan jännitystä. Kiina on kutsunut Etelä-Korean ja Japanin päämiehet tapaamiseen Chengdun kaupunkiin keskustelemaan niemimaan tilasta. Kiinan pääministerin Li Keqiangin, Japanin pääministerin Shinzo Aben ja Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin keskusteluissa pohditaan myös maiden välisiä kauppasuhteita.

Yhdysvaltain presidentin entinen neuvonantaja John Bolton on kiivaasti arvostellut Trumpin Pohjois-Korea-politiikkaa. Boltonin mukaan Pohjois-Korean uhka on välitön. Jos maa toteuttaa uhkauksensa, Yhdysvaltain johdon pitäisi tunnustaa, että sen Pohjois-Korea-politiikka on epäonnistunut.

Yhdysvaltain tulisi siinä tilanteessa kumppanimaidensa kanssa osoittaa, että jos jostakin asiasta sanotaan, ettei sitä hyväksytä, myös ilmaista asia käytännössä, Bolton sanoi Axios-uutissivuston haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina.

On silti muistettava, että Pohjois-Korea on uhkaillut usein vastustajiaan kovilla sanoilla aikaisemminkin, mutta ei ole lopulta toteuttanut uhkauksiaan.

Lähteet: AFP, Reuters