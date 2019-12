USA:n evankelikaalien keskinäinen kiista Trumpin tukemisesta kiihtyy – "Trump ei ole sairaus, hän on sairauden oire"

Yhdysvalloissa evankelikaalisten kristittyjen kiistely presidentti Donald Trumpille annettavasta tuesta on kiihtynyt sen jälkeen, kun vaikutusvaltainen Christianity Today -lehti julkaisi perjantaina pääkirjoituksen, jossa se totesi, että presidentti olisi erotettava.

Sunnuntaina 200 evankelikaalien johtajaa julkaisi yhteisen kirjoituksen (siirryt toiseen palveluun), jossa tuomittiin lehden kirjoitus. Johtajien mukaan lehti "kyseenalaisti kymmenien miljoonien uskovaisten hengellisen tinkimättömyyden ja kristillisen uskon".

Yksi kirjoituksen allekirjoittajista oli Christianity Today -lehden perustajan, saarnaaja Billy Grahamin poika Franklin Graham. Billy Graham kuoli viime vuonna 99-vuotiaana.

– Isäni olisi hyvin pettynyt, eikä hyväksyisi tätä ollenkaan. Isäni uskoi Donald Trumpiin, tuki Donald Trumpia ja myös äänesti häntä ja jos hän olisi täällä tänään, hän kertoisi teille samat asiat, Franklin Graham sanoi Fox News -uutiskanavan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Myös presidentti Trump otti tuoreeltaan kantaa lehden pääkirjoitukseen. Hän sanoi lehden muuttuneen "äärivasemmistolaiseksi", eikä aikonut enää lukea sitä.

Yhdysvaltain vaikutusvaltaisin kristillinen lehti kääntyi Trumpia vastaan ja vaatii eroa: Täysin moraaliton

"Amerikan kirkon sairaus"

Christianity Today vastaa syytöksiin uudella pääkirjoituksella (siirryt toiseen palveluun), jonka on laatinut lehtiyhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Timothy Dalrymple.

Hän kertoo aluksi lehden saaneen paljon palautetta. Dalrymplen mukaan pääkirjoitus on ollut monelle lukijalle hyvin tärkeä, koska he ovat viimein huomanneet, että muutkin ajattelevat samoin, kuin mitä he itse ovat vaieten pohdiskelleet.

Lehti on menettänyt tilauksia, mutta saanut samaan aikaan tilalle uusia ja jopa enemmän kuin menetyksiä on ollut.

Dalrymple kiistää, että lehti olisi vasemmistolainen. Hänen mukaansa Christianity Today edustaa kristillistä konservatismia. Se kannattaa perhearvoja ja vastustaa aborttia. Dalrymple toistaa, että presidentti Trump on edistänyt eräitä kristillisille tärkeitä tavoitteita.

Ongelma on kuitenkin, että Trumpin evankelikaalisilta tukijoilta tunnutaan edellytettävän, että tuki olisi olisi kaikenkattavaa, ja että tukijat sulkisivat silmänsä Trumpin väärinkäytöksiltä.

– Meidät evankelikaalit liitetään presidentti Trumpin hillittömään moraalittomuuteen, ahneuteen ja korruptioon, hänen tyyliinsä aiheuttaa vastakkainasettelua ja roturistiriitoja, hänen julmuuteensa ja vihamielisyyteensä maahanmuuttajia ja pakolaisia kohtaan, Dalrymple kirjoittaa.

– On yksi asia kehua hänen saavutuksiaan ja toinen antaa anteeksi ja kiistää hänen ilmiselvät vallan väärinkäytöksensä.

Dalrymplen mielestä presidentti Trump ei itsessään ole sairaus, vaan Amerikan kirkkoa riivaava sairaus alkoi jo ennen häntä. Se sairaus on Dalrymplen mukaan äärimmilleen viety politisoituminen.

Dalrymple esittää kysymyksen, ovatko kirkon jäsenet nyt antaneet "keisarille" sen, mikä kuuluu ainoastaan Jumalalle; ehdottoman kuuliaisuuden.

Amerikkalaisen kristityn ongelma

Timothy Dalrymple korostaa, ettei hän halua syyllistää Trumpin äänestäjiä tai ilmoittautua demokraattien kannattajaksi.

Hänen mukaansa evankelikaalisilla äänestäjillä oli viime vaaleissa vastassaan mahdoton ongelma. Joko heidän piti äänestää aborttia kannattavaa ehdokasta [Hillary Clinton], mikä siis soti täysin heidän arvojaan vastaan, tai vastavuoroisesti törkeän moraalitonta ehdokasta [Trump].

Tällä hetkellä läheinen liittoutuminen presidentin kanssa aiheuttaa kristilliselle uskontokunnalle suurta haittaa, Dalrymple kirjoittaa.

– Se on vieraannuttanut meidät lapsistamme ja lapsenlapsistamme. Se haittaa afrikkalais-, hispano- ja aasialaistaustaisia veljiämme ja sisariamme. Se on myös tehnyt tyhjäksi lukemattomien lähetyssaarnaajiemme työtä, Dalrymple kirjoittaa.

Hän esittää kiistan ratkaisuksi keskustelemista yhteisen pöydän ääressä. Vain sillä tavoin voidaan päästä eroon poliittisesta pattitilanteesta, jota hallitsevat vastakkainasettelu, vihamielisyys ja väärinymmärrys.

Evankelikaalisia kristittyjä on noin neljännes Yhdysvaltain väestöstä. Tammikuussa tehdyn kyselyn mukaan heistä 69 prosenttia hyväksyi presidentti Trumpin toiminnan.

Lähteet: Reuters