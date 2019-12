Haavisto sai tiedon al-Holin leirin suomalaislasten muuttuneesta tilanteesta kesken hallituksen neuvotteluiden – kiittelee virkamiehiä

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) taustoittaa perinteisessä joulukirjeessään viime viikkojen tapahtumia ja Syyrian al-Holin leiriltä kotiutettujen suomalaislasten kotiutuksen syitä.

Voit kuunnella kirjeen alla olevasta upotuksesta tai tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).

Haavisto kertoo, että tieto kahden leirillä olevan suomalaislapsen tilanteen muuttumisesta haavoittuvammaksi tuli maanantaina 16. joulukuuta kesken hallituksen neuvotteluiden. Hallitus oli juuri tuolloin koolla keskustelemassa hallituksen linjauksesta leirillä olevien suomalaislasten auttamisesta.

– Oli vaikea keskittyä. Puhuimme periaatteista, ja samaan aikaan joku jossakin oli meidän avustamme täysin riippuvainen, Haavisto kuvailee viikon takaisia tuntojaan.

Haaviston mukaan virkamiesten ohjeistaminen alkoi heti maanantain neuvottelujen jälkeen. Toimet oli aloitettava heti.

– Tällaisessa tilanteessa avun on tultava perille ajoissa. Onneksi oli valmistauduttu.

Kiitos virkamiehille

Haavisto kertoo ihailleensa aina "sellaisia toimijoita, joilla on vähän kuraa kengissään".

– Tarkoitan ihmisiä, jotka ensimmäisenä lähtevät liikkeelle, kun joku tarvitsee apua. He vievät perille ruokaa ja lääkkeitä, telttoja ja pressuja ja evakuoivat ihmisiä kriisin keskeltä.

– Heidän ansiostaan me muut voimme nukkua yömme rauhassa tietäen, että isänmaa pitää huolta omistaan ja tarjoaa auttavan kätensä silloin, kun ihmisen omat voimat eivät enää riitä.

Tässä tapauksessa Haavisto kiittää erityisesti virkamiehiä, jotka osallistuivat kahden suomalaislapsen kotiuttamisoperaatioon. Se ei ollut aivan tyypillinen virkamiestyö, vaan viranomaisten oli pohdittava myös lasten arkisia tarpeita.

– Jossakin oli sekin virkamies, joka oli jo etsinyt oikean kokoiset talvihaalarit, pipot ja tumput lapsille.

Lapset ovat lapsia

Haavisto muistuttaa, että leiriltä tuodut lapset ovat nuoria, eikä heitä pitäisi syyllistää heidän vanhempiensa tekemistä valinnoista.

– He ovat lapsia. He eivät tiedä, eikä heidän tarvitsekaan tietää, mitä heidän isänmaansa on heidän hyväkseen tehnyt.

Kirjeessään Haavisto liittää lasten tilanteen suomalaisen hyvinvointivaltion perustaan ja viimeaikaiseen keskusteluun esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) taustasta.

– Suomalaiset lapset elävät maassa, jossa vanhempien tekemät valinnat eivät ole heidän taakkansa. Maassa, jossa kaikille on taattu koulutus ja terveydenhuolto. Maassa, jossa kaupan kassasta voi tulla pääministeri ja me olemme kaikki ylpeitä siitä.

Kirjeen lopuksi Haavisto jää pohtimaan sitä, miltä viime viikkojen kiivas keskustelu näyttää vuosikymmenten päästä.

– Hetkeksi ajatus karkaa 20 vuoden päähän. Jossakin on silloin kaksi nuorta aikuista, joiden yhtä elämänvaihetta me olemme juuri viikon seuranneet. (...) Heidän turvanaan on ollut se suomalaisten enemmistö, joka uskoo ihmisoikeuksiin ja lapsen oikeuksiin ja siihen, että ne kuuluvat kaikille lapsille.

