Herätys: Joulu sujuu baarissakin, tikkoja lähes ennätysmäärä, onko The Crown enemmän totta vai tarua?

"Baari on ainoa paikka, missä näkee kavereita" – Monet nuoret aikuiset viettävät joulupäivän kodin sijaan baarissa

Joulupäivästä on tullut tärkeä päivä baariyrittäjille ennen hiljaista vuodenalkua. Päivä on nykyään monelle yrittäjälle kiireisempi kuin tapaninpäivänä perinteisesti juhlitut Tapsantanssit. Joulupäivänä baarissa on erityisen lämmin tunnelma, ja se eroaa baariyrittäjien mukaan täysin muista vuoden päivistä.

Tikkoja saapunut lähes ennätyksellisen paljon

Valkoselkätikka viihtyy vanhoissa lehtimetsissä, joissa on runsaasti lahopuuta. Juha Laaksonen / Yle

Pohjantikkoja ja uhanalaisia valkoselkätikkoja saapui tänä syksynä Suomeen toiseksi eniten tarkkailuhistorian aikana. 14 tarkkailuvuoden aikana hyviä vaellusvuosia on ollut kolme. Iso osa tänne vaeltaneista linnuista ei kuitenkaan selvinne talvesta – selvitessään ne parantaisivat Suomen tikkakantoja.

Onko kuningatar oikeasti tunteeton – mikä The Crown-sarjassa on totta ja mikä ei?

Olivia Colman esittää kuningatar Elisabetia draamasarjassa The Crown. Sophie Mutevelian / Netflix

Netflix-suoratoistopalvelun huippusuosittu The Crown -sarja on edennyt kolmanteen tuotantokauteen, ja katsojat tutustuvat sarjan kautta Britannian tapahtumiin ja kuningasperheen elämään vuosina 1964–1977. Mutta mikä sarjassa on totta ja mikä sepitettä? Teeskenteleekö kuningatar Elisabet II todellakin tunnereaktioitaan, oliko Walesin prinssi Charlesilla suhde Camilla Parker-Bowlesiin jo 1970-luvun alussa? Norjalainen kuningashuoneen asiantuntija kertoo vastaukset näihin ja moneen muuhun kysymykseen.

Sää kylmenee hieman joulupäivänä

Sääennuste joulupäivälle, keskiviikolle, 25. joulukuuta. Yle

Joulupäivänä sadealue on maan keskivaiheilla, Etelä- ja Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa kertynee paikoin yli 10 senttiä lunta. Sää kylmenee hieman ja huomenna on jo pakkasta koko maassa. Lue lisää Ylen sääsivuilta.