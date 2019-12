Ohjus osui kyläkouluun Syyrian Idlibissä – kuolonuhrien joukossa viisi lasta

Ainakin kahdeksan ihmistä kuoli eilen Venäjän ilmaiskuissa Idlibin maakunnan alueelle Luoteis-Syyriassa. Uutistoimisto AFP kertoo, että yksi ohjus osui Jubassin kylässä sijaitsevaan kouluun maakunnan eteläosissa. Kahdeksan kuolonuhrin joukossa on viisi lasta. Uutiskanava al-Jazeeran (siirryt toiseen palveluun) mukaan monet siviilit olivat kerääntyneet kouluun hakemaan suojaa pommituksilta.

Syyrian joukot ovat piirittäneet lisäksi Turkin armeijan tarkkailupisteen Idlibissä, mutta eivät ole toistaiseksi hyökänneet tarkkailupisteeseen, kertovat opposition aktivistilähteet al-Jazeeralle.

Turkki on vaatinut loppua iskuille ja maa on lähettänyt Moskovaan delegaation neuvottelemaan väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin tiedottajan mukaan Turkki vaatii uutta tulitauko alueelle, koska aiempi, elokuussa solmittu tulitauko ei ole pitänyt.

Autojono 20 kilometrin päässä Idlibin kaupunkia sijaitsevassa Hazanon kylässä, jonka läpi etelästä tulleet syyrialaisperheet ajoivat paetessaan Syyrian hallinnon ja Venäjän ilmahyökkäyksiä jouluaattona. Aref Tammawi / AFP

Venäjä ja Syyrian hallituksen joukot ovat pommittaneet Idlibin aluetta joulukuun puolesta välistä lähtien. Iskuissa on kuollut lähes 80 siviiliä, kertoo Syyrian sotaa seuraava kansalaisjärjestö Syrian Observatory for Human Rights. YK:n arvion mukaan noin 60 000 ihmistä on paennut väkivaltaisuuksia. Moni on suunnannut kohti etelää, mutta viime päivien aikana tuhansien on kerrottu paenneen myös pohjoiseen kohti Turkin rajaa.

Idlib on viimeinen kapinallisten pääosin hallitsema maakunta sodan runtelemassa maassa. Maakunta ja osa sen lähialueista on ollut al-Qaida-terroristijärjestöön yhteyksissä olevien jihadistitaistelijoiden hallussa. Tämän lisäksi alueella asuu kolme miljoonaa siviiliä. YK varoittaa, että humanitäärisen katastrofin riski on kasvanut merkittävästi Syyrian ja Turkin raja-alueella.

