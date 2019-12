I'll Be There for You... – Frendien tunnarin luoja on kuollut

So no one told you life was gonna be this way. Noilla sanoilla alkava kappale on syöpynyt syvälle miljoonien entisten nuorten takaraivoon. Ja biisiin yhdistyvät automaattisesti suihkulähteellä ilakoivat Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross ja Chandler.

Frendit-sarjan legendaarisen tunnusbiisin luoja on nyt poissa. Grammy-voittaja Allee Willis kuoli sydänkohtaukseen jouluaattona 72-vuotiaana.

Willis sävelsi Frendien I'll Be There for You -tunnarin yhdessä Rembrandts-yhtyeen kanssa, joka myös esittää kappaleen. Vuosien varrella Willis teki myös lukuisia muita hittejä, kuten Earth, Wind & Fire -yhtyeen Septemberin ja Boogie Wonderlandin.

Hän voitti urallaan kaksi Grammy-palkintoa. Toinen tuli Beverly Hills kyttä -elokuvan musiikista ja toinen Häivähdys purppuraa -musikaalista.

Willisin kynästä on kotoisin myös Pointer Sistersin biisi Neutron Dance sekä Pet Shop Boysin ja Dusty Springfieldin kappale What Have I Done to Deserve This.

Willisin kumppani Prudence Fenton kunnioitti rakkaansa poismenoa Instagramissa julkaisemalla tästä kuvan saatesanoilla: Rest in Boogie Wonderland.

