Venäjä kokeili netin sulkemista muulta maailmalta – asiantuntijat: Kyse on informaatiotilan hallinnasta ja sotilaallisesta pelotteesta

Venäjän viestintäministeriön mukaan maassa on testattu onnistuneesti Venäjän sisäistä, muusta maailmasta eristettyä tietoverkkoa.

Asiasta uutisoi jouluaattona BBC (siirryt toiseen palveluun). Venäjän aikeista tiedettiin jo keväällä. Seuraavaksi kokeen tulokset esitellään presidentti Vladimir Putinille.

Mitä yksittäisten maiden mahdollisesta irtautumisesta internetistä voi seurata, ja mitä Venäjä rajaamisella tavoittelee?

Merkittävä toimi, jos on tapahtunut niin kuin uutisoidaan Jukka Savolainen

Kysyimme tätä kahdelta kyberturvallisuusden ja informaatiovaikuttamisen asiantuntijalta. Jarno Limnéll on Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksen Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja.

Jarno Limnéll sanoo, että internetin hajautumiskehitys maailmalla voimistuu. Kimmo Brandt / AOP

Kontrolloidaan tietoa, sisään ja ulos

Internetin rajaaminen palvelee erityyppisiä tarkoitusperiä. Siten on mahdollista hallita maahan tulevaa ja maailmalle menevää tietoa, kuten uutisia. Toisaalta omalla "rinnakkaisnetillä" voidaan varmistaa netin toimiminen esimerkiksi kyberhyökkäyksiä vastaan.

– Venäjä on itse todennut, että kyse on erityisesti venäläisen kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta kyberhyökkäyksiä vastaan. Mutta kyllä kyse on myös informaatiotilan hallinnasta, eli siitä että Venäjä haluaa kontrolloida yhä vahvemmin, mitä tietoa venäläisille jaetaan, ja mihin tietoon kansalaiset ylipäätään pääsevät käsiksi, sanoo Aalto-yliopiston Jarno Limnéll.

Nämä motiivit tunnistaa myös Hybridiosaamiskeskuksen Jukka Savolainen.

– Tällä voi olla vähittäinen vaikutus. Hivuttamalla kontrolloidaan mediaa, joka venäläisillä on käytettävissä, ja minkälaisia uutisia Venäjältä saa lähetettyä ulospäin, Savolainen kertoo.

Savolainen: Toimii sotilaallisena pelotteena

Kyky rajata tietovirtoja ei rajoittuisi Jukka Savolaisen mukaan pelkästään rauhan aikaan vaan hyödyttäisi Venäjää etenkin mahdollisessa konfliktissa.

– Katson että merkittävämpi muutos on nimenomaan se, että voidaan kontrolloida internetiä konfliktissa, Savolainen sanoo.

– Jos on hankittu merkittävä kyky hallita uutisvirtoja sisään ja ulos – sillä on suuri vaikutus, kuinka hyvin valtiojohto pystyy pitämään tilanteen hyppysissään.

Nämä kaksi tekijää yhdessä, tiedon rajoittaminen sekä huoltovarmuuden paraneminen nostavat Savolaisen mukaan Venäjän kykyä sietää konflikteja ulkovaltojen kanssa.

– Siten tällä toimenpiteellä tulee ikään kuin tuettua sotilaallisen pelotteen uskottavuutta. Tämä on mielestäni merkittävä toimi, jos on tapahtunut niin kuin uutisoidaan, Savolainen arvioi.

Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta pitää merkittävänä sitä, että Venäjä pystyy käyttämään suljettua tietoverkkoa osana sotilaallista pelotettaan. Yle

Limnéll: EU:n mietittävä ratkaisuja netin rapautumiseen

Venäjän koe on yksi askel kohti internetin hajoamista, arvioi BBC:lle Surreyn yliopiston tietojenkäsittelyn professori Alan Woodward.

Jarno Limnéllin mukaan sekä Suomen että EU:n tulisi varautua siihen, että maailmanlaajuiset tietoverkot seuraavien vuosien aikana muuntuvat tai jopa murenevat, kun valtiot tekevät niistä irtiottoja.

Hän muistuttaa että oman internetin luomiselle on Venäjän johdon vahva tuki.

– Tässä tilanteessa Euroopan ja Suomen tulee yhdessä pohtia, mitkä olisivat eurooppalaisia ratkaisuja joita me voimme eurooppalaisten kesken käyttää. Tällä hetkellä näyttää, että internetin hajautumiskehitys maailmalla voimistuu.

Tekninen puoli ei ole vaikea toteuttaa

Kuinka netti sitten suljetaan, tai rajataan jonkin tietyn alueen sisäpuolelle? Pääpiirteissäin tekninen toteutus ei ole kovin mutkikasta.

– En ole tekninen asiantuntija, mutta arvioni on ettei se ole teknisesti monimutkaista vaan pikemminkin yksinkertaista. Kun Venäjällä kytkeytyy internet millä tahansa laitteella, yhteys kulkee takuuvarmasti venäjällä olevan palvelimen kautta, Jukka Savolainen muotoilee.

Edellytyksenä on kuitenkin yhteiskunta ja viranomaiset, jotka näyttävät vihreää valoa tämänkaltaisille toimille.

– Sitten palvelimen omistajan on oltava yhteistyössä viranomaisen kanssa, silloin tämä kontrolli toteutuu.

